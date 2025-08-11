Trải nghiệm ‘trạm sạc năng lượng” cùng HONOR X6c

“Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ” giới thiệu HONOR X6c qua loạt hoạt động tương tác thú vị

Được tổ chức tại Bưu Điện Thành phố, nơi nhộn nhịp nhất Sài Gòn mỗi dịp cuối tuần, sự kiện “Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ” đã trở thành điểm đến lý tưởng vào cuối tuần qua. Được lấy cảm hứng từ hình ảnh “trạm sạc năng lượng” giữa lòng phố thị, sự kiện mang đến không gian công nghệ kết hợp giải trí độc đáo, giúp người tham gia tái tạo năng lượng sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng.

Tâm điểm của sự kiện chính là chuỗi thử thách sáng tạo với tên gọi ấn tượng: “Ném chuẩn, trúng chất”, “Thử lực tay, máy không lung lay”, “lật khéo tay, nhận quà ngay” và “Việc gì khó, để AI lo”. Đây là những hoạt động tương tác độc đáo giúp người tham dự trực tiếp kiểm chứng độ bền đạt chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ của HONOR X6c.

Không chỉ gây ấn tượng về độ bền, HONOR X6c còn thu hút sự quan tâm nhờ tính năng AI tiện ích. Nhiều khách tham dự thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các thao tác dịch thuật, giải bài tập hay tìm kiếm thông tin nhanh chóng chỉ với một cú nhấn giữ nút AI và quét bằng Google Lens.

Không khí tại “Trạm” thực sự bùng nổ vào tối Chủ nhật 10/8 với sự xuất hiện của ca sĩ Ngô Lan Hương và nghệ sĩ Phát La. Cả hai không chỉ mang đến những tiết mục biểu diễn sôi động mà còn cùng khán giả trải nghiệm thực tế HONOR X6c qua loạt hoạt động tương tác đầy hào hứng.

Sự góp mặt của hai nghệ sĩ đã thổi bùng bầu không khí nơi đây, góp phần tạo nên cao trào ấn tượng nhất của toàn sự kiện, thu hút lượng khách đông đảo kỷ lục trong suốt hai ngày. Âm nhạc, tiếng cười và loạt khoảnh khắc “chill quên lối về” đã biến không gian giữa lòng thành phố trở thành điểm hẹn giải trí cuối tuần không thể bỏ lỡ.

HONOR đã trao tặng hơn 5.000 phần quà hấp dẫn cho người tham dự

Trong khuôn khổ sự kiện, HONOR đã trao tặng hơn 5.000 phần quà hấp dẫn cho người tham dự. Đáng chú ý trong số đó là các phần thưởng giá trị như 05 điện thoại HONOR X6c, đồng hồ HONOR Watch 2i, tai nghe HONOR CHOICE X7e, vòng tay thông minh HONOR Band 9, cùng hàng loạt quà tặng khác như túi tote, bình nước thể thao, voucher mua sắm...

“Trạm tiếp sức bền bỉ” cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến tham dự. Chia sẻ về sản phẩm lần này, các bạn trẻ đều ấn tượng với các tính năng AI tiện lợi như Nút AI giúp truy cập nhanh Google Lens, rất hữu ích khi cần dịch thuật hay tra cứu dữ liệu nhanh chóng.

Bên cạnh chuỗi hoạt động chính tại Bưu điện Thành phố, HONOR còn tổ chức roadshow đi qua các địa điểm biểu tượng của TP.HCM nhằm mang đến không khí sôi động và gắn kết với người dùng. Trong hai buổi sáng 7/7 và 8/8, đoàn roadshow đã lần lượt ghé thăm các điểm check-in nổi tiếng như Bưu điện Trung tâm, Thảo Cầm Viên, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Tao Đàn, Chợ Bến Thành và Dinh Độc Lập.

HONOR X6c thể hiện rõ định hướng sản phẩm dòng X series của HONOR, đó là bền bỉ, thông minh và dễ tiếp cận. Với thiết kế tối ưu cho người dùng phổ thông, hoạt động tương tác thực tế và chính sách ưu đãi hấp dẫn, HONOR X6c là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone phổ thông tại thị trường Việt Nam.

HONOR X6c hiện đang có nhiều ưu đãi cho các bạn học sinh sinh viên

HONOR X6c vừa được ra mắt vào tháng 7 vừa qua, với loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên và người lao động phổ thông. Sản phẩm hiện đang có giá 4.290.000 đồng (cho phiên bản 128GB) và 4.690.000 đồng (cho phiên bản 256GB) với 3 màu sắc thời trang: Xanh Đại Dương, Đen Bóng Đêm và Trắng Ánh Trăng.

Khách hàng còn được ưu đãi giảm ngay 300.000 đồng, hỗ trợ giảm thêm 300.000 đồng với khách hàng muốn thu cũ đổi mới hoặc khách hàng là học sinh, sinh viên; kèm ưu đãi trả góp 0% lãi suất; bảo hành đến 18 tháng và đổi trả 100 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất.

Người dùng có thể đến các cửa hàng bán lẻ Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store để trải nghiệm trực tiếp và sở hữu ngay HONOR X6c, cũng như mua hàng trực tuyến qua các nền tảng thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Hấp dẫn hơn, từ ngày 8/8 đến ngày 17/8, HONOR còn có thêm tuần lễ HONOR Week với ưu đãi giảm đến 30% và tặng thêm nhiều quà tặng hấp dẫn khi mua điện thoại (số lượng có hạn) như: Đồng hồ HONOR Watch 2i, Tai nghe HONOR Earbud Clip; Tai nghe Earbud X5 và Vòng thông minh Band 9.