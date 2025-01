Liberty được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Được biết giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023 (Best Companies to Work for in Asia 2023) do tạp chí về nhân sự uy tín hàng đầu khu vực - HR Asia tổ chức. Với giải thưởng này, Bảo hiểm Liberty được vinh danh trên “bản đồ khu vực” những công ty, tổ chức có văn hóa, môi trường làm việc tốt nhất châu Á.

Chia sẻ niềm vui này, bà Celine Rose, Giám đốc Nhân sự và Vận hành của thị trường châu Á, Bảo hiểm Liberty bày tỏ: “Chiến thắng này là “quả ngọt” từ sự nỗ lực qua nhiều năm của đội ngũ phụ trách nhân sự (HR), đội ngũ luôn tận tâm tận sức, đặc biệt trước những thử thách và thay đổi đã và đang tác động đến nội bộ công ty cũng như toàn ngành bảo hiểm. Tôi đặc biệt tự hào khi mỗi nhân viên HR đều hiểu rất rõ về Bản sắc và Giá trị cốt lõi của công ty, từ đó góp phần tạo nên những trải nghiệm làm việc tại Bảo hiểm Liberty, giúp nơi đây trở thành một nơi làm việc tuyệt vời.”

Bà Celine cũng khẳng định: “Tại Liberty, chúng tôi tin rằng sự tiến bộ chỉ có thể đạt được khi mọi người cảm thấy an tâm – an toàn. Bảo hiểm Liberty phấn đấu để trở thành một công ty mà mỗi nhân viên tại bất cứ đâu trên toàn cầu đều thấy gắn bó, thân thuộc. Chúng tôi là một công ty đề cao sự đa dạng về giá trị, không chỉ bằng lời nói mà còn thông qua hành động thực tế. Chúng tôi mong muốn chuyển tải những giá trị cốt lõi không chỉ trong đời sống và cả trong chiến lược lâu dài của công ty.”

Được tổ chức bởi tạp chí chuyên ngành nhân sự uy tín của khu vực HR Magazine, danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia) trao cho những tổ chức, công ty có thành tích xuất sắc dựa trên kết quả đánh giá bởi chính đội ngũ nhân viên đang công tác, làm việc.

Để đảm bảo tính chuyên môn, ban giám khảo bao gồm chuyên gia nhân sự cũng có buổi phỏng vấn trực tiếp với các lãnh đạo công ty để tiến hành đánh giá đường lối và chiến lược nhân sự của công ty.

Với những chính sách đãi ngộ và giữ chân nhân sự cạnh tranh, cùng môi trường làm việc hiện đại, đạt chuẩn tại cả 10 văn phòng, chi nhánh trên toàn Việt Nam, Bảo hiểm Liberty đang nỗ lực để tạo ra một cộng đồng gắn kết, giúp đội ngũ hơn 320 nhân viên chuyên môn cao yên tâm cống hiến, nắm bắt cơ hội thăng tiến, phát triển. Bảo hiểm Liberty cũng chính là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình “hybrid working” (làm việc linh hoạt).

Chính những chính sách này đã giúp công ty đạt vinh danh trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam. Nơi khách hàng có thể mua bảo hiểm trực tuyến (2020), nhận báo giá bảo hiểm ô tô toàn diện AutoCare chỉ sau 1 phút, mua bảo hiểm du lịch quốc tế TravelCare chỉ sau 4 bước nhập thông tin trên website (2023).