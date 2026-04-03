Chip Trung Quốc bùng nổ doanh thu kỷ lục nhờ AI và lệnh cấm của Mỹ

Các công ty sản xuất chip Trung Quốc, từ SMIC đến Hua Hong, đã báo cáo doanh thu cao kỷ lục trong năm 2025 và các nhà phân tích dự báo sẽ còn tăng trưởng hơn nữa.

Trong năm 2025, hàng loạt công ty bán dẫn Trung Quốc báo cáo doanh thu kỷ lục, nhờ nhu cầu bùng nổ từ trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện, trung tâm dữ liệu và đặc biệt là làn sóng thay thế chip nhập khẩu bằng sản phẩm nội địa.

Công ty Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC), nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, cho biết doanh thu năm 2025 tăng 16% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 9,3 tỷ USD. Các nhà phân tích dự báo doanh thu của công ty có thể vượt 11 tỷ USD vào năm 2026.

Một nhà sản xuất khác là Hua Hong cũng ghi nhận doanh thu quý IV đạt mức cao kỷ lục, khoảng 660 triệu USD, và dự báo doanh thu tiếp tục duy trì ở mức cao trong các quý tiếp theo.

Trong khi đó, Moore Threads, công ty GPU được xem là đối thủ tiềm năng của Nvidia tại Trung Quốc, dự báo doanh thu năm 2025 tăng hơn 200%, cho thấy nhu cầu chip AI nội địa đang tăng rất mạnh.

Lệnh cấm của Mỹ trở thành “cú hích” cho ngành chip Trung Quốc

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố thúc đẩy doanh thu của các công ty bán dẫn Trung Quốc, nhưng nổi bật nhất là các hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ.

Các lệnh kiểm soát xuất khẩu đã khiến Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận GPU cao cấp và bộ nhớ băng thông cao (HBM), buộc các công ty công nghệ trong nước phải chuyển sang sử dụng sản phẩm nội địa.

Điều này vô tình tạo ra một thị trường khổng lồ cho các nhà sản xuất chip Trung Quốc, ngay cả khi công nghệ của họ vẫn chưa thể sánh ngang với các đối thủ quốc tế.

Huawei và nhiều công ty công nghệ Trung Quốc đang tích cực phát triển các giải pháp thay thế Nvidia, giúp lấp đầy khoảng trống năng lực tính toán AI trong nước.

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Chip nhớ trở thành “mỏ vàng” mới

Một trong những lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất là chip nhớ, đặc biệt là bộ nhớ phục vụ AI và trung tâm dữ liệu.

ChangXin Memory Technologies (CXMT), một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Trung Quốc, ghi nhận doanh thu tăng tới 130%, đạt hơn 8 tỷ USD.

Đáng chú ý, khi Mỹ hạn chế xuất khẩu bộ nhớ HBM sang Trung Quốc, CXMT gần như trở thành nhà cung cấp nội địa duy nhất. Ngay cả các công nghệ cũ hơn như HBM2 và HBM2e vẫn được thị trường Trung Quốc đón nhận mạnh mẽ do thiếu nguồn cung.

CXMT hiện đang lên kế hoạch sản xuất HBM3 trong năm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc đua chip AI.

Trung Quốc vẫn tụt hậu công nghệ

Mặc dù doanh thu tăng mạnh, ngành bán dẫn Trung Quốc vẫn tụt hậu so với Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và châu Âu về công nghệ sản xuất chip tiên tiến.

Nguyên nhân chính là các công ty Trung Quốc không thể tiếp cận các máy quang khắc tiên tiến nhất do công ty ASML của Hà Lan sản xuất, thiết bị then chốt để sản xuất chip ở các tiến trình tiên tiến.

Hiện tại, SMIC và Hua Hong vẫn chủ yếu sản xuất các chip ở “nút trưởng thành”, phục vụ xe điện, thiết bị công nghiệp và điện tử tiêu dùng, thay vì các chip tiên tiến nhất cho AI.

Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng hiện tại của ngành chip Trung Quốc chủ yếu đến từ việc thay thế nhập khẩu, nhưng trong dài hạn, tăng trưởng bền vững sẽ phụ thuộc vào việc Trung Quốc có thể tiến lên các công nghệ cao hơn như GPU tiên tiến và HBM thế hệ mới hay không.

Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới đang cố gắng xây dựng lại gần như toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn trong nước, từ thiết kế chip, sản xuất, vật liệu đến thiết bị.

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, tốn kém và có thể kéo dài nhiều năm, nhưng rõ ràng cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang vô tình tạo ra một “cú hích lịch sử” cho ngành bán dẫn Trung Quốc.