Bất chấp áp lực từ Mỹ, Huawei tiến gần hơn việc ra mắt chip AI

Nguồn: Sean Gallup | Getty Images

Chip mới mang tên Ascend 910C được Huawei quảng cáo là có hiệu năng ngang bằng với H100 của Nvidia - chip AI tiên tiến nhất hiện nay trên thị trường toàn cầu. Theo nguồn tin thân cận, Huawei đã thông báo với các khách hàng tiềm năng rằng họ dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất Ascend 910C vào tháng 10 năm nay.

Sự ra đời của Ascend 910C là một bước đi quan trọng của Huawei, đặc biệt khi xét đến bối cảnh địa chính trị hiện tại. Vào năm 2022, chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh cấm Nvidia bán chip AI, bao gồm cả H100, cho các công ty Trung Quốc, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Lệnh cấm này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ AI tiên tiến của Trung Quốc, một lĩnh vực được coi là then chốt cho sự phát triển công nghệ và quân sự trong tương lai.

Mặc dù vậy, Huawei dường như không hề nao núng trước những rào cản này. Công ty đã tiến hành thử nghiệm chip Ascend 910C với nhiều khách hàng tiềm năng, bao gồm các công ty internet và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Trung Quốc. Theo nguồn tin, ByteDance - công ty mẹ của TikTok, gã tìm kiếm Baidu và nhà mạng lớn nhất Trung Quốc China Mobile đều đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu để mua chip mới này.

Tuy nhiên, con đường phía trước của Huawei không hề bằng phẳng. Wall Street Journal cho biết công ty đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong sản xuất các chip hiện tại. Hơn nữa, vẫn còn nguy cơ Mỹ sẽ áp đặt thêm các biện pháp hạn chế mới, có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các linh kiện máy móc và chip bộ nhớ cần thiết cho việc phát triển AI của Huawei.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chip AI, Huawei còn thể hiện khả năng vượt qua các rào cản công nghệ trong nhiều mặt khác. Năm ngoái, công ty đã gây bất ngờ cho giới công nghệ toàn cầu khi ra mắt điện thoại thông minh Mate 60 Pro. Phân tích cho thấy thiết bị này sử dụng chip do SMIC - nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc sản xuất, có khả năng hỗ trợ mạng 5G. Điều này đã phá vỡ kỳ vọng rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể ngăn cản Huawei tiếp cận công nghệ 5G tiên tiến.

Sự hồi sinh trong mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính xách tay, đang tạo ra thách thức đáng kể cho Apple tại thị trường Trung Quốc - một trong những thị trường quan trọng nhất của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Theo báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Canalys, Apple đã bị đẩy ra khỏi danh sách năm nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu ở Trung Quốc trong quý II năm 2023, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu nội địa, đặc biệt là Huawei.

Kể từ năm 2018, Huawei đã liên tục là tâm điểm của các biện pháp trừng phạt từ phía Mỹ. Bắt đầu với lệnh cấm các cơ quan chính phủ Mỹ mua thiết bị hoặc dịch vụ của Huawei, sau đó là việc đưa công ty vào danh sách đen thương mại vào năm 2019, cấm các công ty Mỹ bán công nghệ - bao gồm cả chip 5G - cho Huawei. Năm 2020, Mỹ tiếp tục thắt chặt các hạn chế, yêu cầu các nhà sản xuất nước ngoài sử dụng thiết bị sản xuất chip của Mỹ phải xin giấy phép để bán chất bán dẫn cho Huawei.

Gần đây nhất, vào tháng 5 năm nay, chính phủ Mỹ đã thu hồi một số giấy phép, bao gồm cả của Intel và Qualcomm, để bán chip cho Huawei. Họ lý giải rằng động thái này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ.

Đối mặt với những thách thức này, Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển ngành công nghiệp chip nội địa. Quốc gia này đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ lên tới 344 tỷ nhân dân tệ (tương đương 47,5 tỷ đô la Mỹ) vào quỹ chip thứ ba, nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ trong nước.

Việc Huawei chuẩn bị ra mắt chip AI mới không chỉ thể hiện khả năng kỹ thuật của công ty mà còn phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc duy trì vị thế công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về hiệu suất thực tế của Ascend 910C và khả năng sản xuất hàng loạt của Huawei trong bối cảnh các hạn chế hiện tại.

Khi cuộc chạy đua công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, sự phát triển của Huawei sẽ là một chỉ báo quan trọng về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và khả năng của Trung Quốc trong việc đạt được độc lập về công nghệ. Giới quan sát sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là phản ứng của chính phủ Mỹ và các đối thủ cạnh tranh như Nvidia đối với bước tiến mới này của Huawei.