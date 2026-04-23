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Hạ tầng thông minh

Đẩy mạnh chỉ dẫn số, Đền Hùng hướng tới du lịch thông minh

Quỳnh Anh
Thành Biên

Quỳnh Anh Thành Biên

15:50 | 23/04/2026
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Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm cho du khách, Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truyền thông số, xây dựng mô hình du lịch thông minh.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của xã hội hiện đại, công nghệ số đã len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống. Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đơn thuần, công nghệ đang trở thành cầu nối để con người tiếp cận sâu hơn với văn hoá - lịch sử truyền thống.

Trước bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, Khu di tích Đền Hùng đã có những bước đi chủ động, bài bản nhằm đổi mới phương thức quảng bá, xúc tiến điểm đến thông qua ứng dụng nền tảng du lịch thông minh tích hợp đầy đủ thông tin, hình ảnh số hóa và trải nghiệm chỉ dẫn tour thực tế ảo.

Triển khai hệ thống chỉ dẫn du lịch thông minh

Mô hình du lịch thông minh được triển khai với mục tiêu giới thiệu toàn diện các giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh và dịch vụ du lịch. Đồng thời, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao trải nghiệm trước, trong và sau chuyến đi. Ứng dụng cũng là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch theo hướng bền vững trong kỷ nguyên số.

Khu di tích Đền Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Ứng dụng hỗ trợ du khách tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện cho trải nghiệm chuyến đi.

Trong hành trình tham quan di tích Đền Hùng, chị Thuỷ (Thanh Hoá) không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của hệ thống mã QR giới thiệu về công trình số hóa di tích quốc gia đặc biệt. Với sự tò mò, chị đã thử quét mã và lập tức được tiếp cận một kho tư liệu điện tử phong phú, được ví như một "hướng dẫn viên du lịch thông minh", cung cấp thông tin chi tiết, dễ hiểu và trực quan. Bản đồ số đã mang đến trải nghiệm chân thực, trực quan, sinh động cho khách tham quan thông qua điện thoại thông minh, cho phép người dùng khám phá từng hạng mục.

Như vậy, ngay cả khi chưa đến tham quan trực tiếp, người dùng vẫn có thể nắm được toàn bộ thông tin lịch sử, quá trình hình thành và cảnh quan chân thực của di tích lịch sử.

Khu di tích Đền Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Mã QR mở ra một kho tư liệu điện tử phong phú.

Các công trình số hóa dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong ứng dụng công nghệ số vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh nhà đến du khách trong và ngoài nước.

Bạn Vy (Thái Nguyên) cho biết: "Đây là lần thứ hai em cùng gia đình đi lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương. Em thực sự ấn tượng với những công nghệ được giới thiệu tại lễ hội, em vừa được "đi" trong các di tích giống như thật vừa tìm hiểu thêm nhiều thông tin. Rất nhiều bạn học sinh xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm và mọi người đều rất vui".

Khu di tích Đền Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Đổi mới phương thức tiếp giúp các bạn trẻ thêm tự hào về lịch sử hào hùng.

Có thể thấy, mùa lễ hội 2026, những hoạt động "màu mè" đã giảm bớt. Thay vào đó, các ứng dụng được triển khai thực chất hơn, nhất là trong công tác quản lý, tuyên truyền, quảng bá…

Đưa di sản đến gần công chúng

Trao đổi với phóng viên Điện tử và Ứng dụng, bà Nguyễn Thuỳ Linh, Phó trưởng phòng tổ chức Hành chính, Khu di tích Đền Hùng cho biết: "Mùa lễ hội năm nay, di tích lịch sử Đền Hùng bước đầu đã ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác quản lý, tổ chức và quảng bá du lịch. Khi hạ tầng dữ liệu đảm bảo, công nghệ bắt đầu phát huy vai trò chủ đạo trong việc thay đổi phương thức tiếp cận di sản. Chuyển đổi số không chỉ góp phần vào quảng bá lễ hội mà còn giúp cho công tác quản lý tốt hơn, người dân thấy văn minh và thuận tiện hơn rất nhiều khi tham gia lễ hội".

Khu di tích Đền Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Ứng dụng cập nhật còn cập nhật thêm ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để du khách nước ngoài tiện sử dụng.

Theo Nghị quyết 80-NQ/TW (2026), đưa không gian trưng bày lên nền tảng trực tuyến trong lĩnh vực văn hóa – du lịch đang được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai tại nhiều địa phương theo nhiều hướng sáng tạo khác nhau dựa trên bản sắc văn hóa mỗi vùng miền.

Công nghệ giúp phục vụ hàng nghìn người xem cùng lúc, khắc phục giới hạn diện tích vật lý, đồng thời chuyển phương thức tương tác từ xem thụ động sang trải nghiệm chủ động, mang hiện vật đến gần hơn với công chúng.

Người xem có thể xoay lật 360 độ, soi rõ từng hoa văn qua thực tế ảo. Hình ảnh hoa văn chạm khắc hiện ra sắc nét, có thể thu phóng để quan sát từng chi tiết nhỏ.

Ở góc độ thông thường, nhiều nét tinh xảo ở trên cao rất khó nhận thấy. Nhưng khi ứng dụng công nghệ, hình ảnh sắc nét cùng âm thanh thuyết minh tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của công chúng hiện đại.

Khu di tích Đền Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Công nghệ chuyển phương thức tương tác từ xem thụ động sang trải nghiệm chủ động, mang hiện vật đến gần hơn với người xem.

Chuyển đổi số trong công tác bảo tồn đã khẳng định năng lực quản lý nhà nước khoa học, hiệu quả. Hạ tầng dữ liệu số giúp chuẩn hóa hồ sơ, bảo vệ an toàn khối lượng lớn hệ thống di tích. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Văn hóa, tổ chức Đoàn Thanh niên và các địa phương đang kiến tạo cơ sở dữ liệu di sản tập trung. Môi trường mạng mở rộng khả năng quảng bá, phục vụ trực tiếp công tác giáo dục truyền thống. Đây là cơ sở vững chắc để Phú Thọ chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số cần chú ý phải bảo tồn bản sắc văn hóa của từng địa phương, từng tộc người. Cách tổ chức phải tôn trọng cộng đồng. Không lấy hiểu biết của vùng này để áp đặt vùng khác mà phải xuất phát từ đặc trưng, đặc điểm của cộng đồng dân cư nơi đó.

Khu di tích Đền Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Bà Nguyễn Thuỳ Linh, Phó trưởng phòng tổ chức Hành chính, Khu di tích Đền Hùng: Chuyển đổi số trong công tác bảo tồn đã khẳng định năng lực quản lý nhà nước khoa học, hiệu quả.

"Thực hiện chủ trương, yêu cầu ứng dụng chuyển đổi số của tỉnh Phú Thọ trong công tác quản lý, phát huy giá trị tín ngưỡng, di sản văn hóa và phát triển, quảng bá du lịch, trong thời gian tới, việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, truyền thông số của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ tiếp tục được quan tâm, đầu tư với nhiều hạng mục nội dung phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tra cứu, trải nghiệm của du khách. Nội dung thuyết minh biên soạn ngắn gọn. Thông tin đưa lên mạng lưới số bảo đảm tính khoa học. Dựa trên nền tảng này, các địa phương chủ động triển khai số hóa di sản". Bà Linh cho biết thêm.

Khu di tích Đền Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
Với sự hỗ trợ của công nghệ số, lễ hội truyền thống sống mãi trong nhận thức mỗi người.

Phú Thọ với hàng loạt cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lễ hội đang mở ra một hướng đi mới để truyền thống không phải là ký ức tĩnh lặng, mà là trải nghiệm sống động, luôn kết nối với sinh hoạt đời thường. Với sự hỗ trợ của công nghệ số, lễ hội truyền thống sẽ không chỉ diễn ra trong vài ngày mà sống mãi trong nhận thức và trái tim mỗi người.

Nghị quyết 80 - NQ/TW (2026) xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển văn hoá trong kỷ nguyên mới, thông qua việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ chuỗi giá trị văn hoá từ sáng tạo, sản xuất đến phân phối và tiêu dùng. Đồng thời, Nhà nước định hướng xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hoá quốc gia, các nền tảng số dùng chung và môi trường văn hoá số lành mạnh, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo và quảng bá sản phẩm văn hoá Việt Nam, góp phần tăng sức cạnh tranh và lan toả “sức mạnh mềm” quốc gia trên trường quốc tế.
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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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AUD 17711 17985 18561
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EUR 28962 29181 30262
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NZD 0 14381 14976
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
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SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu