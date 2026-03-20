Spider-Man: Brand New Day phá kỷ lục lượt xem trailer toàn cầu trong 24 giờ đầu

Hoàng Anh

Hoàng Anh

18:06 | 20/03/2026
Trailer đầu tiên của Spider-Man: Brand New Day đang tạo nên cơn sốt trên toàn cầu khi chính thức trở thành trailer phim điện ảnh có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu tiên.
Xe điện của Xe điện của 'Người kiến' Ant-Man
Victor Vũ bất ngờ thay đổi lịch phát hành phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu Victor Vũ bất ngờ thay đổi lịch phát hành phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu
Spider-Man: Brand New Day phá kỷ lục lượt xem trailer toàn cầu trong 24 giờ đầu 'Chiến Nam: Ve sầu thoát xác' - diện mạo mới cho điện ảnh võ thuật Việt Nam

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường WaveMetrix, video đạt khoảng 718,6 triệu lượt xem chỉ sau một ngày phát hành, vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Chỉ sau 8 giờ ra mắt, trailer đã chạm mốc 373 triệu lượt xem, tương đương thành tích 24 giờ của Deadpool & Wolverine (365 triệu lượt xem) bộ phim từng giữ kỷ lục trailer ấn tượng nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel thời gian gần đây. Không dừng lại ở đó, Spider-Man: Brand New Day còn vượt qua kỷ lục video ra mắt lớn nhất từng thuộc về trailer Grand Theft Auto VI với 475 triệu lượt xem trong ngày đầu.

Spider-Man: Brand New Day sẽ ra mắt vào ngày 31/7/2026.
Spider-Man: Brand New Day sẽ ra mắt vào ngày 31/7/2026

So với các phần phim trước, trailer lần này cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Con số 718,6 triệu lượt xem gần như gấp đôi thành tích 355,5 triệu lượt xem trong 24 giờ của Spider-Man: No Way Home, bộ phim từng gây sốt toàn cầu khi ra mắt năm 2021.

Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của nhân vật Spider-Man, đặc biệt sau thành công vang dội của No Way Home với doanh thu toàn cầu đạt khoảng 1,9 tỷ USD. Phần phim mới tiếp nối câu chuyện của Peter Parker do Tom Holland thủ vai sau khi danh tính của anh bị xóa khỏi ký ức của mọi người.

Trong phần này, Peter sống cô lập tại New York và dồn toàn bộ thời gian để bảo vệ thành phố. Tuy nhiên, áp lực ngày càng lớn khiến anh đối mặt với những biến đổi bất thường cả về thể chất lẫn tâm lý, đồng thời mở ra sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt mới cho loạt phim.

Tom Holland trong vai Spider-Man xuất hiện trong trailer Brand New Day
Tom Holland trong vai Spider-Man xuất hiện trong trailer Spider-Man: Brand New Day

Trailer không chỉ mang đến những phân cảnh hành động quen thuộc mà còn nhấn mạnh chiều sâu nội tâm của nhân vật, khi Peter phải đối diện với sự cô đơn và trách nhiệm nặng nề. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Zendaya trong vai MJ và Jacob Batalon trong vai Ned, phim còn có sự góp mặt của những nhân vật mới như Jon Bernthal và Mark Ruffalo, góp phần gia tăng sức hút.

Phim do đạo diễn Destin Daniel Cretton thực hiện, tiếp tục nằm trong chiến lược mở rộng giai đoạn mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dù còn hơn bốn tháng nữa mới chính thức khởi chiếu vào ngày 31/7/2026, kỷ lục lượt xem trailer đã tạo lợi thế truyền thông lớn, cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt từ khán giả toàn cầu.

Spider-Man: Brand New Day được kỳ vọng không chỉ là phần tiếp theo đơn thuần mà còn là bước tiến quan trọng, khẳng định sức sống lâu dài của biểu tượng siêu anh hùng này trên màn ảnh rộng.

Bài liên quan

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Apple chi

Apple chi 'khủng' đưa giải đua xe Formula 1 lên Apple TV

'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Có thể bạn quan tâm

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

AI
Một dạng công việc thời vụ mới đang hình thành tại Mỹ khi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) trả tiền cho lao động tự do để ghi lại chính những hoạt động thường nhật. Từ rửa bát, nấu ăn đến lau dọn nhà cửa, các thao tác đời sống đang được “số hóa” thành dữ liệu nhằm phục vụ quá trình huấn luyện robot trong thế giới thực.
Nhà ba tôi một phòng rời rạp, khép lại hành trình hơn 110 tỷ đồng

Nhà ba tôi một phòng rời rạp, khép lại hành trình hơn 110 tỷ đồng

Cuộc sống số
Bộ phim Nhà ba tôi một phòng, tác phẩm điện ảnh đầu tay do Trường Giang đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính đã chính thức rời rạp từ ngày 20/3/2026, khép lại hành trình sau hơn một tháng công chiếu.
Bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cuộc sống số
Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì – một trong những biểu tượng ẩm thực của Hà Nội vừa được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà Nội và bảo tồn làng nghề truyền thống.
Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Cuộc sống số
Ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Đông Á tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 6 về Các Mạng và Hệ thống Thông minh tại Hà Nội, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong nước lẫn quốc tế.
Hơn 60.000 bài dự thi lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, hiệu quả

Hơn 60.000 bài dự thi lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, hiệu quả

Cuộc sống số
Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” thu hút hơn 60.000 bài dự thi, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, về bảo vệ tài nguyên nước.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nền tảng

Nền tảng 'Rổ phim' vi phạm bản quyền nghiêm trọng, thu hút hơn 103 triệu lượt truy cập

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

GSMA: Quy định quản lý vệ tinh LEO toàn cầu chưa theo kịp thực tế

GSMA: Quy định quản lý vệ tinh LEO toàn cầu chưa theo kịp thực tế

Công nghệ giúp robot lưu giữ ký ức hình ảnh tiến gần đời sống thực

Công nghệ giúp robot lưu giữ ký ức hình ảnh tiến gần đời sống thực

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang gắn chất lượng đào tạo với thực tế doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang gắn chất lượng đào tạo với thực tế doanh nghiệp

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Microchip ra mắt mô đun nguồn SiC bền bỉ hơn 1.000 giờ trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao

Microchip ra mắt mô đun nguồn SiC bền bỉ hơn 1.000 giờ trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Khai mạc chương trình

Khai mạc chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026