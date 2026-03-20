Spider-Man: Brand New Day phá kỷ lục lượt xem trailer toàn cầu trong 24 giờ đầu

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường WaveMetrix, video đạt khoảng 718,6 triệu lượt xem chỉ sau một ngày phát hành, vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Chỉ sau 8 giờ ra mắt, trailer đã chạm mốc 373 triệu lượt xem, tương đương thành tích 24 giờ của Deadpool & Wolverine (365 triệu lượt xem) bộ phim từng giữ kỷ lục trailer ấn tượng nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel thời gian gần đây. Không dừng lại ở đó, Spider-Man: Brand New Day còn vượt qua kỷ lục video ra mắt lớn nhất từng thuộc về trailer Grand Theft Auto VI với 475 triệu lượt xem trong ngày đầu.

Spider-Man: Brand New Day sẽ ra mắt vào ngày 31/7/2026

So với các phần phim trước, trailer lần này cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Con số 718,6 triệu lượt xem gần như gấp đôi thành tích 355,5 triệu lượt xem trong 24 giờ của Spider-Man: No Way Home, bộ phim từng gây sốt toàn cầu khi ra mắt năm 2021.

Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của nhân vật Spider-Man, đặc biệt sau thành công vang dội của No Way Home với doanh thu toàn cầu đạt khoảng 1,9 tỷ USD. Phần phim mới tiếp nối câu chuyện của Peter Parker do Tom Holland thủ vai sau khi danh tính của anh bị xóa khỏi ký ức của mọi người.

Trong phần này, Peter sống cô lập tại New York và dồn toàn bộ thời gian để bảo vệ thành phố. Tuy nhiên, áp lực ngày càng lớn khiến anh đối mặt với những biến đổi bất thường cả về thể chất lẫn tâm lý, đồng thời mở ra sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt mới cho loạt phim.

Tom Holland trong vai Spider-Man xuất hiện trong trailer Spider-Man: Brand New Day

Trailer không chỉ mang đến những phân cảnh hành động quen thuộc mà còn nhấn mạnh chiều sâu nội tâm của nhân vật, khi Peter phải đối diện với sự cô đơn và trách nhiệm nặng nề. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Zendaya trong vai MJ và Jacob Batalon trong vai Ned, phim còn có sự góp mặt của những nhân vật mới như Jon Bernthal và Mark Ruffalo, góp phần gia tăng sức hút.

Phim do đạo diễn Destin Daniel Cretton thực hiện, tiếp tục nằm trong chiến lược mở rộng giai đoạn mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dù còn hơn bốn tháng nữa mới chính thức khởi chiếu vào ngày 31/7/2026, kỷ lục lượt xem trailer đã tạo lợi thế truyền thông lớn, cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt từ khán giả toàn cầu.

Spider-Man: Brand New Day được kỳ vọng không chỉ là phần tiếp theo đơn thuần mà còn là bước tiến quan trọng, khẳng định sức sống lâu dài của biểu tượng siêu anh hùng này trên màn ảnh rộng.