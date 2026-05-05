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Tắt internet toàn quốc gây thiệt hại kinh tế khổng lồ: Thế giới đang trả giá đắt

Phạm Anh

Phạm Anh

16:33 | 05/05/2026
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Trong giai đoạn 2020-2024, các chính phủ trên thế giới đã thổi bay gần 53 tỷ USD từ nền kinh tế toàn cầu thông qua việc tắt internet. Riêng năm 2025, con số thiệt hại kinh tế tiếp tục vọt lên 19,7 tỷ USD khi hơn 800 triệu người tại 28 quốc gia mất quyền truy cập mạng suốt hơn 120.000 giờ. Đằng sau mỗi lệnh cắt mạng internet là hàng triệu cuộc sống bị đảo lộn, hàng chục triệu USD mất đi mỗi ngày, và một câu hỏi ngày càng cấp thiết: ai thực sự trả giá cho quyết định chính trị đó?
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Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Iran ban hành lệnh tắt internet trên diện rộng sau các đòn tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran. Đến ngày 28 tháng 4, đất nước 90 triệu dân này đã chịu đựng 59 ngày liên tiếp bị cắt mạng internet, với mức kết nối tụt xuống chỉ còn khoảng 2% so với bình thường, tương đương trạng thái gần như mất liên lạc hoàn toàn trong hơn 1.416 giờ. Thiệt hại kinh tế tích lũy đến ngày 16 tháng 4 đã lên tới khoảng 1,8 tỷ USD, tức ít nhất 35 triệu USD mỗi ngày trôi vào hư không.

Ứng dụng nhắn tin ngừng hoạt động. Giao dịch thanh toán thất bại. Hoạt động kinh doanh đóng băng. Trong một thế giới vận hành theo thời gian thực, lệnh tắt internet không đơn thuần là ngắt đường truyền dữ liệu mà là ngắt nhịp sống của toàn xã hội. Trường hợp Iran không phải là hiện tượng cá biệt mà đang trở thành một phần của xu hướng toàn cầu ngày càng lan rộng, khi các chính phủ coi việc tắt internet như một công cụ kiểm soát thông tin và trấn áp bất đồng quen thuộc.

Tắt internet toàn quốc gây thiệt hại kinh tế khổng lồ: Thế giới đang trả giá đắt
UNESCO đã báo cáo về xu hướng ngày càng gia tăng các vụ tắt internet do nhà nước tài trợ. Ảnh: Shutterstock

Lịch sử leo thang của những vụ cắt mạng internet từ Ai Cập đến Iran

Vụ tắt internet do chính phủ ra lệnh đầu tiên được ghi nhận rộng rãi xảy ra tại Ai Cập vào ngày 27 tháng 1 năm 2011, trong bối cảnh làn sóng Mùa xuân Ả Rập bùng nổ. Theo chỉ đạo của Tổng thống Hosni Mubarak, các nhà cung cấp dịch vụ internet rút toàn bộ dữ liệu định tuyến và vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng mạng chủ chốt chỉ trong vòng hai giờ. Cuộc cắt mạng internet kéo dài năm ngày đó khiến nền kinh tế số Ai Cập chịu thiệt hại ước tính 90 triệu USD.

Từ mốc lịch sử đó, thế giới không đi ngược lại mà leo thang theo hướng nguy hiểm hơn. Tháng 1 năm 2026, UNESCO lên tiếng cảnh báo về tình trạng tắt internet, khi ghi nhận hơn 300 vụ cắt mạng internet do nhà nước bảo trợ tại 54 quốc gia chỉ trong hai năm, đồng thời xác nhận năm 2024 là năm tệ nhất kể từ năm 2016.

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Năm 2025 tiếp tục ghi nhận những con số đáng giật mình. Tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu từ việc tắt internet đạt 19,7 tỷ USD, với hơn 200 vụ gián đoạn mạng tại 28 quốc gia, ảnh hưởng tới khoảng 800 triệu người và tổng thời gian gián đoạn vượt 120.000 giờ. Tính đến tháng 4 năm 2025, toàn thế giới đã ghi nhận 109 vụ tắt internet, gây thiệt hại GDP tích lũy 226 triệu USD tại các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp, và hiện vẫn còn 13 cuộc cắt mạng internet đang diễn ra trên toàn cầu.

Tắt internet không chỉ là một nút bấm, đằng sau là cả một hệ thống can thiệp kỹ thuật

Nhiều người vẫn hình dung tắt internet là một thao tác đơn giản như tắt công tắc điện. Thực tế hoàn toàn khác. Internet là một mạng lưới khổng lồ của các mạng nhỏ liên kết với nhau qua các nhà cung cấp dịch vụ, nhà vận hành đường truyền xương sống và giao thức định tuyến toàn cầu. Để cắt mạng internet, các chính phủ sử dụng ít nhất tám hình thức can thiệp kỹ thuật khác nhau.

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Ở mức triệt để nhất, giới chức cắt điện nguồn vào các trạm phát sóng di động hoặc vô hiệu hóa các nút mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, từ đó xóa sổ hoàn toàn luồng thông tin tại nguồn. Tinh vi hơn, các cơ quan quản lý can thiệp vào giao thức định tuyến BGP (Border Gateway Protocol), khiến toàn bộ mạng lưới quốc gia biến mất khỏi bản đồ internet toàn cầu.

Thao túng hệ thống tên miền DNS cũng là cách được dùng phổ biến để chặn hoặc chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các trang web và dịch vụ cụ thể, khiến chúng trông như đã ngoại tuyến dù thực tế vẫn tồn tại.

Bên cạnh đó, lọc nền tảng cho phép chặn các ứng dụng hoặc mạng xã hội nhất định trong khi phần còn lại của internet vẫn hoạt động. Kỹ thuật kiểm tra gói tin sâu (Deep Packet Inspection) phân tích và lọc lưu lượng mạng theo thời gian thực dựa trên nội dung và siêu dữ liệu, tạo ra khả năng can thiệp có chọn lọc cao, thường dùng để chặn các nền tảng như TikTok.

Ngoài ra còn có tấn công từ chối dịch vụ (DoS), hạ tầng giả mạo để theo dõi và chặn người dùng, cùng thắt nghẹt băng thông đến mức các dịch vụ trở nên không thể sử dụng được.

Khi tắt internet phục vụ chính trị, người dân và nền kinh tế phải gánh hậu quả

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Các dữ liệu ghi nhận trong năm 2025 cho thấy rõ ràng quyết định tắt internet gần như luôn xuất phát từ tính toán chính trị. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, Taliban áp đặt lệnh cắt mạng internet trên toàn lãnh thổ Afghanistan, làm tê liệt công tác nhân đạo, hoạt động báo chí và tiếp cận giáo dục, đặc biệt gây ảnh hưởng nặng nề đến phụ nữ và trẻ em gái.

Tại Nepal, tháng 9 năm 2025, giới chức chặn 26 dịch vụ mạng xã hội và nhắn tin giữa làn sóng bất ổn chính trị. Cameroon hạn chế internet trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 10 năm 2025, cùng thời điểm Tanzania cũng áp đặt các biện pháp tắt internet và giới hạn trực tuyến xung quanh kỳ bầu cử của nước này. Sri Lanka còn đi xa hơn khi thông qua một đạo luật năm 2024 trao quyền kiểm soát nội dung trực tuyến diện rộng cho chính phủ, làm dấy lên lo ngại về không gian dân sự kỹ thuật số ngày càng thu hẹp.

Hệ lụy kinh tế luôn ập đến ngay lập tức. Hoạt động ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, ứng phó khẩn cấp, giáo dục trực tuyến và toàn bộ giao dịch thương mại đóng băng khi internet ngừng hoạt động. Trong những tình huống khủng hoảng, điều đó còn đồng nghĩa với nguy hiểm tính mạng.

UNESCO đã kêu gọi các chính phủ thay thế rào cản kết nối bằng chính sách mở rộng tiếp cận, khẳng định quyền tiếp cận thông tin là bộ phận không thể tách rời của quyền tự do biểu đạt phổ quát. Nhưng với tốc độ leo thang của các vụ tắt internet trong những năm gần đây, 53 tỷ USD thiệt hại kinh tế trong năm năm và hàng trăm triệu cuộc sống bị đảo lộn rõ ràng vẫn chưa đủ để nhiều chính phủ thay đổi cách tiếp cận. Câu hỏi đặt ra không còn là tắt internet có gây thiệt hại kinh tế không, mà là xã hội toàn cầu sẵn sàng chịu đựng thiệt hại đó đến mức độ nào trước khi tìm ra lời đáp thực sự.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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AUD 17632 17905 18484
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CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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HKD 0 3162 3365
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NZD 0 14415 15000
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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DKK 0 3860 0
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MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

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JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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