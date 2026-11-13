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PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:46 | 13/11/2026
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PV Power điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 4.973 tỷ đồng và dự kiến giải ngân 6.477 tỷ đồng.
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Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố Nghị quyết số 90/NQ-ĐLDK ngày 10/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, doanh nghiệp nâng mạnh mục tiêu lợi nhuận, đồng thời bổ sung nguồn vốn giải ngân phục vụ hoạt động đầu tư trong những tháng cuối năm.

Theo phụ lục nghị quyết, tổng doanh thu toàn tổng công ty sau điều chỉnh dự kiến đạt 53.308 tỷ đồng, tăng gần 7% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận trước thuế được nâng lên 5.568 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,2 lần mức cũ. Đáng chú ý, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.973 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần phương án đã được thông qua trước đó.

Đối với riêng công ty mẹ, PV Power đặt mục tiêu doanh thu 44.437 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5% so với kế hoạch trước điều chỉnh. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.695 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế được nâng lên 4.317 tỷ đồng, tương đương gần 3,9 lần mức kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh việc điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính, PV Power cũng tăng quy mô đầu tư trong năm 2026. Cụ thể, giá trị thực hiện đầu tư của công ty mẹ được điều chỉnh lên 2.545 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với phương án trước đó.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power làm chủ đầu tư tại Đồng Nai. Ảnh: PV Power.
Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power làm chủ đầu tư tại Đồng Nai. Ảnh: PV Power.

Trong cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp dự kiến dành 1.883 tỷ đồng để góp vốn vào các đơn vị thành viên, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khoảng 375 tỷ đồng được phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, còn 287 tỷ đồng phục vụ mua sắm tài sản cố định và trang thiết bị. Việc ưu tiên vốn góp vào các đơn vị thành viên cho thấy định hướng tập trung nguồn lực thông qua hệ thống doanh nghiệp trực thuộc.

Đáng chú ý, tổng giá trị giải ngân theo kế hoạch điều chỉnh của công ty mẹ đạt 6.477 tỷ đồng, tăng thêm 806 tỷ đồng so với phương án trước đó. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến đóng góp 5.049 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng giá trị giải ngân. Phần còn lại, tương đương 1.428 tỷ đồng, đến từ vốn vay và các nguồn khác.

Cơ cấu này cho thấy PV Power dự kiến sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu làm nguồn tài trợ chủ yếu cho kế hoạch giải ngân. Tuy nhiên, giá trị giải ngân và giá trị thực hiện đầu tư là hai chỉ tiêu khác nhau, không thể cộng gộp để xác định tổng vốn đầu tư mới của doanh nghiệp.

Việc nâng mạnh mục tiêu lợi nhuận diễn ra trong bối cảnh PV Power ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đáng kể sau 9 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, doanh thu thuần lũy kế đạt khoảng 49.406 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 7.744 tỷ đồng, tăng 232%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.899 tỷ đồng, tăng 216%.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế thực hiện trong 9 tháng đầu năm đã cao hơn khoảng 39% so với mục tiêu cả năm vừa được điều chỉnh. Diễn biến này đặt ra vấn đề về cơ sở xây dựng kế hoạch lợi nhuận mới, đặc biệt khi kết quả thực hiện đã vượt mức dự kiến dù năm tài chính vẫn còn quý cuối cùng.

Trong hoạt động sản xuất điện, PV Power tiếp tục khai thác các nhà máy điện khí, điện than và thủy điện trong danh mục hiện hữu. Các nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4, Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 2 cùng Vũng Áng 1 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng điện và nguồn thu của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động đầu tư, nhu cầu vốn trong giai đoạn tới không chỉ gắn với việc duy trì các nhà máy hiện hữu mà còn liên quan đến triển khai các dự án điện mới, đặc biệt là điện khí sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Việc cân đối nguồn vốn, tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của PV Power.

Tuy nhiên, nghị quyết lần này chỉ thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, chưa cung cấp đầy đủ cơ sở tính toán cho từng mức tăng lợi nhuận hoặc tiến độ giải ngân cụ thể của từng dự án. Do đó, chưa thể xác định phần lợi nhuận tăng thêm sẽ được chuyển thành nguồn vốn đầu tư với quy mô bao nhiêu.

Theo Nghị quyết số 90/NQ-ĐLDK, các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh tiếp tục được giữ nguyên theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Như vậy, mức lợi nhuận sau thuế 4.973 tỷ đồng và giá trị giải ngân 6.477 tỷ đồng hiện là các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Kết quả kinh doanh cả năm cũng như số vốn thực tế được giải ngân sẽ cần tiếp tục được xác định qua báo cáo tài chính và các công bố thông tin tiếp theo của PV Power.

PV Power POW lợi nhuận PV Power 2026 kế hoạch kinh doanh 2026 giải ngân vốn đầu tư điện khí LNG cổ phiếu POW

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
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Cập nhật: 13/11/2026 11:00

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Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

4 điểm nghẽn làm chậm giải ngân ngân sách khoa học công nghệ

4 điểm nghẽn làm chậm giải ngân ngân sách khoa học công nghệ

AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

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Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

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Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

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