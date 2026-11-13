PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố Nghị quyết số 90/NQ-ĐLDK ngày 10/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, doanh nghiệp nâng mạnh mục tiêu lợi nhuận, đồng thời bổ sung nguồn vốn giải ngân phục vụ hoạt động đầu tư trong những tháng cuối năm.

Theo phụ lục nghị quyết, tổng doanh thu toàn tổng công ty sau điều chỉnh dự kiến đạt 53.308 tỷ đồng, tăng gần 7% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận trước thuế được nâng lên 5.568 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,2 lần mức cũ. Đáng chú ý, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.973 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần phương án đã được thông qua trước đó.

Đối với riêng công ty mẹ, PV Power đặt mục tiêu doanh thu 44.437 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5% so với kế hoạch trước điều chỉnh. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.695 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế được nâng lên 4.317 tỷ đồng, tương đương gần 3,9 lần mức kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh việc điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính, PV Power cũng tăng quy mô đầu tư trong năm 2026. Cụ thể, giá trị thực hiện đầu tư của công ty mẹ được điều chỉnh lên 2.545 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với phương án trước đó.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power làm chủ đầu tư tại Đồng Nai. Ảnh: PV Power.

Trong cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp dự kiến dành 1.883 tỷ đồng để góp vốn vào các đơn vị thành viên, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khoảng 375 tỷ đồng được phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, còn 287 tỷ đồng phục vụ mua sắm tài sản cố định và trang thiết bị. Việc ưu tiên vốn góp vào các đơn vị thành viên cho thấy định hướng tập trung nguồn lực thông qua hệ thống doanh nghiệp trực thuộc.

Đáng chú ý, tổng giá trị giải ngân theo kế hoạch điều chỉnh của công ty mẹ đạt 6.477 tỷ đồng, tăng thêm 806 tỷ đồng so với phương án trước đó. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến đóng góp 5.049 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng giá trị giải ngân. Phần còn lại, tương đương 1.428 tỷ đồng, đến từ vốn vay và các nguồn khác.

Cơ cấu này cho thấy PV Power dự kiến sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu làm nguồn tài trợ chủ yếu cho kế hoạch giải ngân. Tuy nhiên, giá trị giải ngân và giá trị thực hiện đầu tư là hai chỉ tiêu khác nhau, không thể cộng gộp để xác định tổng vốn đầu tư mới của doanh nghiệp.

Việc nâng mạnh mục tiêu lợi nhuận diễn ra trong bối cảnh PV Power ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đáng kể sau 9 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, doanh thu thuần lũy kế đạt khoảng 49.406 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 7.744 tỷ đồng, tăng 232%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.899 tỷ đồng, tăng 216%.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế thực hiện trong 9 tháng đầu năm đã cao hơn khoảng 39% so với mục tiêu cả năm vừa được điều chỉnh. Diễn biến này đặt ra vấn đề về cơ sở xây dựng kế hoạch lợi nhuận mới, đặc biệt khi kết quả thực hiện đã vượt mức dự kiến dù năm tài chính vẫn còn quý cuối cùng.

Trong hoạt động sản xuất điện, PV Power tiếp tục khai thác các nhà máy điện khí, điện than và thủy điện trong danh mục hiện hữu. Các nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4, Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 2 cùng Vũng Áng 1 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng điện và nguồn thu của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động đầu tư, nhu cầu vốn trong giai đoạn tới không chỉ gắn với việc duy trì các nhà máy hiện hữu mà còn liên quan đến triển khai các dự án điện mới, đặc biệt là điện khí sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Việc cân đối nguồn vốn, tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của PV Power.

Tuy nhiên, nghị quyết lần này chỉ thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, chưa cung cấp đầy đủ cơ sở tính toán cho từng mức tăng lợi nhuận hoặc tiến độ giải ngân cụ thể của từng dự án. Do đó, chưa thể xác định phần lợi nhuận tăng thêm sẽ được chuyển thành nguồn vốn đầu tư với quy mô bao nhiêu.

Theo Nghị quyết số 90/NQ-ĐLDK, các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh tiếp tục được giữ nguyên theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Như vậy, mức lợi nhuận sau thuế 4.973 tỷ đồng và giá trị giải ngân 6.477 tỷ đồng hiện là các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Kết quả kinh doanh cả năm cũng như số vốn thực tế được giải ngân sẽ cần tiếp tục được xác định qua báo cáo tài chính và các công bố thông tin tiếp theo của PV Power.