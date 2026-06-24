Ngày 10/6/2026 Tạp chí Điện tử và Ứng dụng gửi phản ánh tới Công ty TNHH Asia Plus Việt Nam (Asia Plus Việt Nam) liên quan đến hình ảnh bản đồ Việt Nam hiển thị trên website qandme.net. Theo đó, hình bản đồ dùng để minh họa mạng lưới phỏng vấn viên thực địa tại 07 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nha Trang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo tư liệu mà tòa soạn ghi nhận, thành phần bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiển thị trên trang chủ từ trước thời điểm 10/6/2026, và chỉ được điều chỉnh sau khi Asia Plus Việt Nam tiếp nhận phản ánh. Bản chụp màn hình website vào ngày 4/6 đến 15/6 cho thấy hình bản đồ không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo quan sát, ngày 17/6, bản đồ đã được Asia Plus Việt Nam khắc phục bổ sung hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngay trên trang chủ website qandme.net, Q&Me khẳng định dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, phục vụ đa dạng khách hàng thuộc nhiều ngành nghề và tạo nên sự khác biệt bằng cách đưa ra những kết quả nghiên cứu và đề xuất mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển doanh nghiệp, thông qua các giải pháp nghiên cứu linh hoạt và tiết kiệm chi phí, được củng cố bởi đội ngũ nhân viên nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và quy trình tổ chức hoạt động chặt chẽ. Tuy nhiên, việc sử dụng bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ngay tại website trực tuyến quan trọng nhất của mình, làm dấy lên những băn khoăn về sự chuyên nghiệp cũng như quy trình bài bản mà doanh nghiệp nhấn mạnh.

Hình ảnh bản đồ sai lệch về chủ quyền Việt Nam đã tồn tại trên trang chủ trong một thời gian, ít nhất cho tới khi tòa soạn gửi phản ánh, cho thấy khâu rà soát nội dung số bị coi nhẹ ngay tại đơn vị nhạy bén nhất với thị trường Việt Nam. Với ngành nghiên cứu thị trường lẫn truyền thông, năng lực thấu hiểu thị trường bản địa phải bao hàm cả sự cẩn trọng với những giá trị thiêng liêng về chủ quyền quốc gia, bởi một sơ suất nhỏ trên dữ liệu bản đồ khiến uy tín mà doanh nghiệp dày công gây dựng sụp đổ.

Theo mã số doanh nghiệp 0312871034, Công ty TNHH Asia Plus Việt Nam là doanh nghiệp do Asia Plus Holdings Pte. Ltd. có trụ sở tại Singapore sở hữu, vốn điều lệ 2.012.260.000 đồng, đặt trụ sở chính tại Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh, do ông Kurokawa Kengo quốc tịch Nhật Bản làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đây là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nên dù website vận hành trên hạ tầng kỹ thuật đặt ở đâu thì doanh nghiệp vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, qandme.net là tên miền quốc tế đuôi .net, đăng ký và duy trì bởi Instra Corporation Pty Ltd. (Australia) thời gian từ tháng 8/2014 và có hiệu lực tới tháng 8/2026. Dữ liệu tra cứu cho thấy website vận hành trên hạ tầng điện toán đám mây của Amazon Web Services, với địa chỉ IP 54.151.169.1xx thuộc vùng máy chủ đặt tại nước ngoài.

Asia Plus Việt Nam giải thích hình ảnh bản đồ sai lệch chủ quyền Việt Nam trên website chỉ nhằm minh họa phạm vi hoạt động và độ phủ của mạng lưới phỏng vấn viên thực địa phục vụ các dự án nghiên cứu thị trường, hoàn toàn không nhằm thể hiện bản đồ hành chính, địa lý hay chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên dưới góc độ pháp luật, việc xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc, bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ có in bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hình ảnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hành vi vi phạm.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã bị cơ quan chức năng xử lý do đăng tải, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không chính xác trên môi trường số và trong hoạt động thương mại. Điển hình, Công ty Cổ phần Thời trang YODY bị xử phạt do chia sẻ video chứa bản đồ vi phạm trên nhiều fanpage (tháng 4/2023); một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Ninh Bình) bị phạt và buộc tiêu hủy 6.000 áo phông in bản đồ sai lệch (tháng 4/2026); nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cũng bị thu giữ sản phẩm in hình bản đồ không thể hiện đầy đủ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Những vụ việc trên cho thấy các tổ chức, cá nhân cần tăng cường rà soát nội dung trên website, ứng dụng, ấn phẩm truyền thông; kiểm soát chặt nguồn dữ liệu sử dụng, đặc biệt với các thông tin liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ hình ảnh thương hiệu.