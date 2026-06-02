Tên miền “.vn” có thể bị tạm giữ nếu đăng bản đồ sai chủ quyền hoặc phát tán thông tin bịa đặt.

Khi nào tên miền quốc gia có thể bị tạm giữ?

Điều 5 Nghị định 174 quy định cơ quan có thẩm quyền được áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền quốc gia (.vn) nhằm ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hoặc hạn chế hậu quả có thể phát sinh trên không gian mạng.

Các trường hợp đáng chú ý bao gồm việc cung cấp bản đồ không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ chủ quyền quốc gia; đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân; quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nghị định còn đề cập đến hành vi cung cấp, truyền đưa tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Đây là nhóm hành vi liên quan đến bản quyền số đang diễn ra khá phổ biến trên Internet hiện nay.

Điểm đáng chú ý là biện pháp này được áp dụng đối với chính tên miền đang được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, thay vì chỉ dừng lại ở việc xử phạt bằng tiền như trước đây.

Vì sao tên miền được xem là công cụ xử lý hiệu quả?

Nếu website được ví như một ngôi nhà trên Internet thì tên miền chính là địa chỉ để người dùng tìm đến ngôi nhà đó. Một doanh nghiệp có thể đầu tư nhiều năm xây dựng thương hiệu trực tuyến, nhưng khi tên miền bị tạm giữ, khả năng tiếp cận người dùng gần như bị gián đoạn ngay lập tức.

Đối với các sàn thương mại điện tử, trang tin điện tử, nền tảng nội dung hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến, tên miền không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn gắn với thương hiệu, hoạt động kinh doanh và uy tín của đơn vị vận hành.

Chính vì vậy, việc tạm giữ tên miền được đánh giá là biện pháp có tác động trực tiếp hơn nhiều so với xử phạt hành chính bằng tiền. Trong nhiều trường hợp, thiệt hại về lưu lượng truy cập, doanh thu hoặc hình ảnh thương hiệu có thể lớn hơn đáng kể so với mức tiền phạt.

Tạm giữ tên miền không đồng nghĩa với thu hồi vĩnh viễn

Một điểm cần lưu ý là Nghị định 174 phân biệt rõ giữa tạm giữ và thu hồi tên miền.

Theo quy định, tạm giữ là biện pháp ngăn chặn hành chính được áp dụng trong quá trình xử lý vi phạm. Khi hành vi vi phạm đã được khắc phục hoặc không còn nguy cơ gây hậu quả, việc tạm giữ phải được chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Điều này cho thấy mục tiêu của biện pháp tạm giữ không phải nhằm chấm dứt hoàn toàn quyền sử dụng tên miền, mà hướng tới việc ngăn chặn kịp thời việc tiếp tục phát tán nội dung vi phạm trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giữ, website có thể bị ảnh hưởng đáng kể về hoạt động, lưu lượng truy cập và khả năng cung cấp dịch vụ.

Tác động tới doanh nghiệp và người vận hành website

Quy định mới được dự báo sẽ tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp công nghệ, cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, đơn vị truyền thông số và cả các cá nhân sở hữu website.

Đối với những đơn vị thường xuyên khai thác dữ liệu bản đồ, thông tin lịch sử, nội dung do người dùng tạo ra hoặc nội dung được chia sẻ từ bên thứ ba, yêu cầu kiểm duyệt và rà soát nội dung sẽ trở nên quan trọng hơn trước.

Các doanh nghiệp cũng cần xây dựng cơ chế phát hiện, xử lý và gỡ bỏ nhanh các nội dung vi phạm nhằm giảm thiểu nguy cơ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với tên miền đang vận hành.

Đặc biệt, đối với các website có lượng truy cập lớn hoặc phụ thuộc nhiều vào hoạt động trực tuyến, việc bị tạm giữ tên miền dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể gây ra những tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh.

Tên miền không còn chỉ là địa chỉ kỹ thuật

Trong nhiều năm, phần lớn doanh nghiệp xem tên miền chủ yếu là công cụ để vận hành website. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, truyền thông số và kinh doanh trực tuyến, tên miền ngày nay đã trở thành một loại tài sản số có giá trị đặc biệt.

Một tên miền có thể gắn với thương hiệu được xây dựng trong nhiều năm, hàng triệu lượt truy cập, hệ thống khách hàng và toàn bộ hoạt động kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp. Vì vậy, khi Nghị định 174 bổ sung cơ chế tạm giữ tên miền như một biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính, tác động của chế tài này không chỉ dừng ở khía cạnh pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận hành và uy tín của chủ thể sở hữu.

Ở góc độ khác, quy định mới cũng cho thấy tên miền đang được nhìn nhận không đơn thuần là một địa chỉ Internet, mà là một phần của hạ tầng thông tin số cần được quản lý tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sở hữu website sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới quy trình kiểm duyệt nội dung, quản trị rủi ro pháp lý và bảo vệ thương hiệu trên môi trường mạng.