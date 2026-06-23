Trên YouTube có nhiều nội dung miễn phí hơn bạn tưởng. Hình ảnh: Adobe Stock/YouTube

Hãng phim tự tay mở kho phim cũ cho khán giả

Phim miễn phí này trên YouTube đều là những bản phát hành chính thức do chính các hãng đưa lên, hoàn toàn không phải bản sao lậu trích xuất từ đĩa DVD cũ. Những phim này thường không phải bom tấn mới nhất, mà là tác phẩm cũ đã đi qua vòng đời chiếu rạp rồi phát hành tại nhà. Đến một lúc nào đó, nhà phân phối sẽ tung phim ra công chúng xem miễn phí, đổi lại họ thu về tiền quảng cáo từ YouTube.

Trong số phim từng xuất hiện miễn phí có Minority Report của Steven Spielberg và The Ghost and the Darkness của Stephen Hopkins, hai cái tên đủ sức kéo người xem ngồi hết một buổi tối. Có thời điểm, kho phim mở cửa cả những phim như A Quiet Place, The Perks of Being a Wallflower và The Aviator cho người xem thưởng thức không mất tiền. Danh mục phim thay đổi liên tục và phủ khắp nhiều thập niên lẫn thể loại, nên hầu như ai cũng tìm được một phim hợp gu mình.

Cách tìm phim và những điều cần nhớ khi xem

Người dùng tìm phim miễn phí trên YouTube bằng cách bấm vào mục Movies & TV ở thanh điều hướng bên trái, sau đó mở phần Free movies rồi chọn View all để xem trọn danh mục.

Trên YouTube có rất nhiều phim miễn phí để lựa chọn. Ảnh chụp màn hình: YouTube

YouTube gắn nhãn Free cho mỗi phim xem miễn phí, trong khi các phim còn lại chỉ cho mua hoặc thuê kỹ thuật số. Khi mở một phim, màn hình hiện đầy đủ thanh điều khiển quen thuộc của YouTube và người xem có thể chuyển qua lại nhiều thiết bị tùy ý. Phụ đề, nếu có, bật tắt qua nút nằm ngay bên trái biểu tượng bánh răng phía dưới thanh phát. Điểm khác biệt nằm ở chỗ người xem thường không thể đổi độ phân giải như với một video YouTube thông thường.

Ngoài cổng chính thức, người dùng có thể gõ thẳng tên phim hoặc thể loại kèm cụm "free movie" để tìm, hoặc ghé các kênh chính thức của hãng phim. Trên trang tìm kiếm, người xem bấm Filters rồi chọn Movies sẽ lọc ra toàn bộ phim chiếu trọn vẹn. Đôi khi người dùng bắt gặp phim dài đầy đủ nhưng chưa được hãng phát hành chính thức, và rủi ro lớn nhất thường chỉ là phim bị gỡ xuống, song bạn vẫn nên cẩn trọng. Chỉ phim được phép xuất hiện hợp pháp mới mang huy hiệu Free trên giao diện.

Video đầy đủ được hiển thị giống như bất kỳ video YouTube nào khác. Ảnh chụp màn hình: YouTube

10 bộ phim miễn phí trên YouTube

Phim miễn phí trên YouTube mở ra một buổi tối xem phim tại nhà ngay cả khi người dùng chưa hề đăng ký Netflix hay Prime Video. Sức hút của YouTube cộng với tâm lý chuộng đồ miễn phí khiến nhiều người ngạc nhiên vì kho phim này chưa được biết tới rộng rãi hơn. Có thời điểm, mười phim cùng mở cửa xem miễn phí kèm quảng cáo gồm The Lego Movie ra mắt năm 2014, Legally Blonde năm 2001, What's Eating Gilbert Grape năm 1994, The Truman Show năm 1998, Days of Thunder năm 1990, Monty Python and the Holy Grail năm 1975, Heat năm 1995, Labyrinth năm 1986, The Matrix năm 1999 và Pet Sematary năm 1989.

YouTube cũng không phải nơi duy nhất chiếu phim không mất tiền, bởi nhiều nền tảng phát phim kèm quảng cáo khác cũng phục vụ khán giả đang cạn ngân sách giải trí. Người xem chỉ cần theo dõi tin tức hoặc tự ghé thăm trang để cập nhật phim mới, vì có lúc một loạt phim được tung ra cùng lúc kèm thông báo, song nhiều phim khác lại được thêm vào một cách lặng lẽ. Kho phim ấy luôn nằm sẵn ngay trước mắt, chỉ chờ người xem chịu khó tìm tới và bấm chọn.