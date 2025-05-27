Cùng Galaxy AI khám phá văn hóa Việt theo cách riêng của bạn

Sống giữa lòng Sài Gòn nhưng đã bao giờ bạn ‘dừng lại’ để lắng nghe những câu chuyện hàng trăm năm tuổi ngay quanh mình?

Nhân một ngày cuối tuần thư thả, mình đã cùng Galaxy S25 Ultra dạo một vòng quanh khu Chợ Lớn, nơi lưu giữ nhiều nét văn hoá lâu đời của cộng đồng người Hoa sinh sống ở Sài Gòn.

Chợ Lớn không chỉ là một khu chợ, mà còn là trung tâm văn hoá, lịch sử và kinh tế, phản ánh rõ nét đời sống và bản sắc của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam. Đây cũng là một điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn khám phá một Sài Gòn cổ kính và đa dạng văn hóa hàng trăm năm tuổi.

Chợ Bình Tây (Chợ Lớn mới) với tuổi đời gần 100 năm

Chợ Bình Tây (Chợ Lớn mới) với tuổi đời gần 100 năm là một trong những một trong những ngôi chợ lâu đời bậc nhất ở Sài Gòn. Chợ được khởi công xây dựng vào năm 1928 và hoàn thành năm 1930, bởi một thương nhân người Hoa giàu có tên là Quách Đàm. Chợ Bình Tây ngày nay không chỉ là nơi giao thương mà còn là biểu tượng văn hoá sống động của cộng đồng người Hoa.

Nơi đây bán n hững gia vị và nguyên liệu phổ biến trong văn hoá ẩm thực của người Hoa

Những gia vị và nguyên liệu phổ biến trong văn hoá ẩm thực của người Hoa. Mình đi vào chủ nhật nên chợ vắng vẻ hơn so với ngày thường. Nhiều sạp và các hàng quán cũng không hoạt động vào ngày cuối tuần.

Qua tính năng Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm Trên Google (Circle to Search) của Galaxy S25 Ultra những thông tin về chợ Bình Tây nhanh chóng hiện ra

Những thông tin trên về chợ Bình Tây, được mình tìm hiểu nhanh qua tính năng Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm Trên Google (Circle to Search) của Galaxy S25 Ultra. Mình chỉ cần nhấn giữ thanh điều hướng ở cạnh dưới màn hình, sau đó khoanh tròn vào chủ thể cần tìm hiểu. Ngay lập tức, Google sẽ đưa ra cho mình loạt kết quả cần thiết.

Miếu Thiên Hậu là ngôi miếu có tuổi đời hơn 250 năm

Mình ghé thăm Miếu Thiên Hậu, ngôi miếu có tuổi đời hơn 250 năm. Gemini Live giúp mình giải thích từng nét kiến trúc, kỹ thuật chạm khắc, ý nghĩa tâm linh – những thứ trước giờ mình chỉ lướt qua bằng ánh mắt. Miếu Thiên Hậu được xây dựng khoảng năm 1760 bởi người Hoa gốc Quảng Đông và nơi đây cũng được biết đến là một trong những nơi thờ tự cổ kính nhất của người Hoa tại Sài Gòn.

Kiến trúc ở miếu Thiên Hậu thể hiện sự tỉ mỉ của những người thợ lành nghề

Kiến trúc ở miếu Thiên Hậu thể hiện sự tỉ mỉ của những người thợ lành nghề, khắc họa từng đường nét văn hoá thông qua kỹ thuật xây dựng truyền thống, nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ, khảm sành sứ… Từ đó tạo nên một công trình kiến trúc độc đáo, mang tính tâm linh sâu sắc qua hàng trăm năm tuổi.

Miếu Thiên Hậu còn là một di tích lịch sử thể hiện sự giao thoa văn hoá giữa người Việt và người Hoa

Không chỉ là một công trình kiến trúc tâm linh độc đáo, lâu đời, Miếu Thiên Hậu còn là một di tích lịch sử thể hiện sự giao thoa văn hoá giữa người Việt và người Hoa.

Địa điểm 710 đường Nguyễn Trãi, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh còn là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước

Địa điểm 710 đường Nguyễn Trãi, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh còn là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là vào những dịp lễ hội.

Hội quán Nghĩa An, hay còn được gọi là chùa Ông hoặc Miếu Quan Đế là một trong những hội quán lâu đời và quan trọng của cộng đồng người Hoa gốc Triều Châu

Một địa danh không kém phần đặc sắc khi nói đến văn hóa người Hoa tại Sài Gòn - Chợ Lớn đó chính là Hội quán Nghĩa An, hay còn được gọi là chùa Ông hoặc Miếu Quan Đế. Đây là một trong những hội quán lâu đời và quan trọng của cộng đồng người Hoa gốc Triều Châu. Qua Gemini, mình biết thêm về nguồn gốc hội quán từ đầu thế kỷ 19, những lễ nghi truyền thống vẫn được gìn giữ tới nay.

Hội quán là nơi tổ chức nhiều lễ hội quan trọng, trong đó có Lễ Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng)

Hàng năm, hội quán tổ chức nhiều lễ hội quan trọng, trong đó có Lễ Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng âm lịch) là một trong những lễ hội lớn nhất, thu hút đông đảo người dân và du khách hoà vào không gian văn hoá của người Hoa Chợ Lớn.

Chợ Xã Tây, một khu chợ nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc đối với người dân khu vực Quận 5

Gần Miếu Bà và Hội quán còn có chợ Xã Tây, một khu chợ nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc đối với người dân Sài Gòn. Nơi đây có nhiều hàng quán lâu đời, mang đậm nét văn hoá ẩm thực truyền thống của người Hoa.

Trong chợ Xã Tây có rất nhiều quán ăn với tuổi đời đến vài chục năm

Một quán ăn gần 40 năm tuổi, nổi tiếng trong chợ Xã Tây, bán những món ăn đặc trưng hương vị của người Hoa như cơm chiên, hủ tíu xào, mì xào, bột chiên,... Địa điểm ăn tối quen thuộc của người dân địa phương với giá cả phải chăng và gần gũi.

Rất nhiều món ăn truyền thống của người Hoa được Galaxy S25 Ultra cùng trợ lý Gemini Live 'gọi tên'

Một chiếc bếp nhỏ trong khu chợ Xã Tây, với chiếc chảo gang làm trung tâm và đầy ắp những nguyên liệu hấp dẫn, tất cả sẵn sàng cho một bữa ăn được chế biến nhanh chóng, đẹp mắt, thơm lừng và đậm chất địa phương.

Rất nhiều món ăn truyền thống của người Hoa mà mình chưa từng biết đến hoặc không thể gọi tên, thật hay chỉ cần giơ máy lên, Galaxy S25 Ultra cùng trợ lý Gemini Live không chỉ nhận diện món ăn đang được nấu, mà còn kể cho bạn nghe cách chế biến truyền thống của món ăn đó.

Nhờ Gemini được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 Ultra việc tra cứu thông tin về các địa điểm vừa ghé qua trở nên dễ dàng và nhanh chóng

Ngay khi về nhà, mình đã nhờ Gemini được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 Ultra để tóm tắt và tìm hiểu nhanh về những địa điểm đã ghé qua. Qua đó, mình có thêm góc nhìn văn hoá sâu sắc hơn, thay vì chỉ nhìn ngắm qua từng bức ảnh.

Gemini cũng gợi ý những nội dung để bạn có thể dễ dàng chia sẻ lên mạng xã hội

Đồng thời, mình cũng nhờ Gemini gợi ý nội dung để mình chia sẻ lên mạng xã hội. Khám phá văn hoá giờ đây không chỉ là ghi lại, mà là hiểu sâu và kể lại theo cách của riêng mình.

Galaxy S25 series đang được miễn phí 6 tháng dùng Gemini Advanced để khai thác tối đa sức mạnh của trợ lý ảo và 2TB miễn phí trên Google Drive trong 6 tháng

Người dùng Galaxy S25 series được miễn phí 6 tháng dùng Gemini Advanced để khai thác tối đa sức mạnh của trợ lý ảo. Gemini Advanced có thể hỗ trợ một số tác vụ phức tạp và trả lời các câu hỏi chuyên sâu hơn so với bản thường. Chẳng hạn như trải nghiệm AI hội thoại trực tiếp, hiểu và kể lại văn hóa Việt theo cách riêng.

Ngoài ra, với gói Gemini Advanced người dùng Galaxy S25 Series còn được cung cấp đến 2TB miễn phí trên Google Drive trong 6 tháng, thỏa sức lưu trữ thông tin và hình ảnh.