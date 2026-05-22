Amazon muốn mở rộng đầu tư công nghệ và hạ tầng số tại Việt Nam

Chiều 22/5/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã tiếp ông David Zapolsky - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc pháp lý và đối ngoại toàn cầu của Tập đoàn Amazon.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông David Zapolsky - Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoạiToàn cầu của Tập đoàn Amazon.

Tại buổi làm việc, Amazon chia sẻ kế hoạch triển khai dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp của Amazon, nghiên cứu cơ hội mở rộng hoạt động tại Việt Nam; đồng thời định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị của Amazon phục vụ xuất khẩu toàn cầu.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những đóng góp của Amazon thời gian qua trong các lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu thương mại điện tử, điện toán đám mây, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị Amazon:

- Mở rộng đầu tư vào hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ cao tại Việt Nam;

- Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam;

- Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Đồng hành xây dựng hệ sinh thái công nghệ xanh, bền vững tại Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Bộ KH&CN sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Amazon trong quá trình nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất và thử nghiệm thiết bị theo đúng quy định pháp luật.