Chip Nvidia H200 đã được xuất khẩu sang Trung Quốc

Nvidia từ lâu đã tìm cách xuất khẩu chip AI của mình sang Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất cho phát triển AI, nhưng lại vướng vào cuộc chiến thương mại và công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh, với hầu hết các sản phẩm của công ty đều bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Mỹ xác nhận những lô chip H200 đầu tiên đã được cấp phép

Chip Nvidia H200 đã bắt đầu được xuất khẩu sang Trung Quốc sau nhiều tháng chịu các hạn chế nghiêm ngặt từ Washington. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffery Kessler xác nhận tại phiên điều trần trước Quốc hội hôm nay 15/7.

Theo ông Kessler, số lượng chip H200 được cấp phép xuất khẩu hiện vẫn ở mức rất thấp.

"Tóm lại, rất ít lô hàng được vận chuyển theo giấy phép đối với chip H200 và các sản phẩm tương đương. Đây là số lượng chip rất nhỏ", ông nói.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ công khai xác nhận việc các lô chip AI H200 đã được chuyển tới Trung Quốc và Hồng Kông sau khi Washington thiết lập cơ chế cấp phép riêng đối với dòng sản phẩm này.

Thông tin trên được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu tích cực đối với Nvidia. Trong nhiều quý gần đây, hãng sản xuất chip AI lớn nhất thế giới liên tục loại bỏ doanh thu từ thị trường Trung Quốc khỏi các dự báo tài chính do những rào cản xuất khẩu.

Trước đó, Tổng giám đốc Jensen Huang từng khuyến nghị nhà đầu tư "đừng kỳ vọng gì" vào doanh thu từ Trung Quốc khi trao đổi với CNBC hồi tháng 5.

Phía Nvidia từ chối bình luận về phát biểu mới của Bộ Thương mại Mỹ.

H200 là "cánh cửa" còn mở của Nvidia tại Trung Quốc

Trong nhiều năm qua, Nvidia liên tục rơi vào thế khó khi cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Washington đã áp đặt nhiều vòng kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn các dòng chip AI tiên tiến có thể phục vụ mục đích quân sự hoặc tăng cường năng lực tính toán của Trung Quốc.

Theo chính sách hiện hành, việc xuất khẩu H200 chỉ được thực hiện thông qua giấy phép và mỗi hồ sơ đều phải trải qua quá trình đánh giá riêng.

Ông Kessler cho biết cơ quan quản lý sẽ xem xét kỹ từng doanh nghiệp xin cấp phép, bao gồm mục đích sử dụng, mức độ đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia cũng như các cơ chế kiểm tra sau bán hàng.

"Có những trường hợp chúng tôi đã từ chối cấp giấy phép", ông nói.

H200 thuộc kiến trúc Hopper, thế hệ chip AI trước Blackwell. Trong khi các doanh nghiệp Mỹ đã chuyển dần sang sử dụng Blackwell có hiệu năng cao hơn, H200 vẫn được đánh giá là dòng chip mạnh đối với hoạt động huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Việc Washington cho phép xuất khẩu H200 nhưng vẫn kiểm soát chặt các dòng chip mới hơn cho thấy Mỹ đang cố gắng cân bằng giữa lợi ích thương mại của doanh nghiệp và các yêu cầu về an ninh quốc gia.

Trung Quốc vẫn chưa chắc sẽ mua với quy mô lớn

Dù các lô hàng đầu tiên đã được thông quan, triển vọng doanh thu của Nvidia tại Trung Quốc vẫn còn nhiều dấu hỏi.

Giới phân tích cho rằng việc Mỹ cấp phép không đồng nghĩa Trung Quốc sẽ nhanh chóng nhập khẩu số lượng lớn.

Trong hơn hai năm bị hạn chế tiếp cận chip AI tiên tiến của Mỹ, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các giải pháp trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào Nvidia.

Các sản phẩm của doanh nghiệp nội địa được đánh giá vẫn còn khoảng cách nhất định về hiệu năng khi huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn, nhưng đang liên tục được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và nhu cầu từ thị trường.

Nếu Trung Quốc tiếp tục ưu tiên sử dụng chip nội địa, cơ hội tăng trưởng của Nvidia tại thị trường này sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Ngược lại, nếu các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vẫn lựa chọn H200 cho các trung tâm dữ liệu AI, Nvidia có thể ghi nhận thêm nguồn doanh thu mới sau nhiều quý gần như vắng bóng tại quốc gia này.

Diễn biến này cũng phản ánh xu hướng mới trong chính sách công nghệ của Washington, khi Mỹ vẫn duy trì các hàng rào kiểm soát đối với công nghệ nhạy cảm nhưng đồng thời mở ra những khoảng linh hoạt nhất định nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước duy trì vị thế trên thị trường toàn cầu.