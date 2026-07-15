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Chip Nvidia H200 đã được xuất khẩu sang Trung Quốc

Thế Kiên

Thế Kiên

14:09 | 15/07/2026
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Một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ xác nhận các lô chip AI Nvidia H200 đã bắt đầu được xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông, dù số lượng còn rất hạn chế. Động thái này được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy Washington đang từng bước nới lỏng hoạt động cấp phép đối với dòng chip AI tiên tiến, mở ra kỳ vọng mới cho Nvidia tại thị trường AI lớn thứ hai thế giới.
Trump bật đèn xanh bán chip AI Nvidia H200 cho Trung Quốc Mỹ khởi động rà soát việc bán chip AI tiên tiến của Nvidia cho Trung Quốc CEO Jensen Huang thăm Trung Quốc giữa lúc doanh số chip AI của Nvidia chững lại
Chip Nvidia H200 đã được xuất khẩu sang Trung Quốc
Nvidia từ lâu đã tìm cách xuất khẩu chip AI của mình sang Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất cho phát triển AI, nhưng lại vướng vào cuộc chiến thương mại và công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh, với hầu hết các sản phẩm của công ty đều bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Mỹ xác nhận những lô chip H200 đầu tiên đã được cấp phép

Chip Nvidia H200 đã bắt đầu được xuất khẩu sang Trung Quốc sau nhiều tháng chịu các hạn chế nghiêm ngặt từ Washington. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffery Kessler xác nhận tại phiên điều trần trước Quốc hội hôm nay 15/7.

Theo ông Kessler, số lượng chip H200 được cấp phép xuất khẩu hiện vẫn ở mức rất thấp.

"Tóm lại, rất ít lô hàng được vận chuyển theo giấy phép đối với chip H200 và các sản phẩm tương đương. Đây là số lượng chip rất nhỏ", ông nói.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ công khai xác nhận việc các lô chip AI H200 đã được chuyển tới Trung Quốc và Hồng Kông sau khi Washington thiết lập cơ chế cấp phép riêng đối với dòng sản phẩm này.

Thông tin trên được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu tích cực đối với Nvidia. Trong nhiều quý gần đây, hãng sản xuất chip AI lớn nhất thế giới liên tục loại bỏ doanh thu từ thị trường Trung Quốc khỏi các dự báo tài chính do những rào cản xuất khẩu.

Trước đó, Tổng giám đốc Jensen Huang từng khuyến nghị nhà đầu tư "đừng kỳ vọng gì" vào doanh thu từ Trung Quốc khi trao đổi với CNBC hồi tháng 5.

Phía Nvidia từ chối bình luận về phát biểu mới của Bộ Thương mại Mỹ.

H200 là "cánh cửa" còn mở của Nvidia tại Trung Quốc

Trong nhiều năm qua, Nvidia liên tục rơi vào thế khó khi cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Washington đã áp đặt nhiều vòng kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn các dòng chip AI tiên tiến có thể phục vụ mục đích quân sự hoặc tăng cường năng lực tính toán của Trung Quốc.

Theo chính sách hiện hành, việc xuất khẩu H200 chỉ được thực hiện thông qua giấy phép và mỗi hồ sơ đều phải trải qua quá trình đánh giá riêng.

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Ông Kessler cho biết cơ quan quản lý sẽ xem xét kỹ từng doanh nghiệp xin cấp phép, bao gồm mục đích sử dụng, mức độ đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia cũng như các cơ chế kiểm tra sau bán hàng.

"Có những trường hợp chúng tôi đã từ chối cấp giấy phép", ông nói.

H200 thuộc kiến trúc Hopper, thế hệ chip AI trước Blackwell. Trong khi các doanh nghiệp Mỹ đã chuyển dần sang sử dụng Blackwell có hiệu năng cao hơn, H200 vẫn được đánh giá là dòng chip mạnh đối với hoạt động huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Việc Washington cho phép xuất khẩu H200 nhưng vẫn kiểm soát chặt các dòng chip mới hơn cho thấy Mỹ đang cố gắng cân bằng giữa lợi ích thương mại của doanh nghiệp và các yêu cầu về an ninh quốc gia.

Trung Quốc vẫn chưa chắc sẽ mua với quy mô lớn

Dù các lô hàng đầu tiên đã được thông quan, triển vọng doanh thu của Nvidia tại Trung Quốc vẫn còn nhiều dấu hỏi.

Giới phân tích cho rằng việc Mỹ cấp phép không đồng nghĩa Trung Quốc sẽ nhanh chóng nhập khẩu số lượng lớn.

Trong hơn hai năm bị hạn chế tiếp cận chip AI tiên tiến của Mỹ, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các giải pháp trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào Nvidia.

Các sản phẩm của doanh nghiệp nội địa được đánh giá vẫn còn khoảng cách nhất định về hiệu năng khi huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn, nhưng đang liên tục được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và nhu cầu từ thị trường.

Nếu Trung Quốc tiếp tục ưu tiên sử dụng chip nội địa, cơ hội tăng trưởng của Nvidia tại thị trường này sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Ngược lại, nếu các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc vẫn lựa chọn H200 cho các trung tâm dữ liệu AI, Nvidia có thể ghi nhận thêm nguồn doanh thu mới sau nhiều quý gần như vắng bóng tại quốc gia này.

Diễn biến này cũng phản ánh xu hướng mới trong chính sách công nghệ của Washington, khi Mỹ vẫn duy trì các hàng rào kiểm soát đối với công nghệ nhạy cảm nhưng đồng thời mở ra những khoảng linh hoạt nhất định nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước duy trì vị thế trên thị trường toàn cầu.

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Thứ hai, 20/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 15:00
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AUD 17812 18086 18658
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Cập nhật: 15/07/2026 15:00
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Cập nhật: 15/07/2026 15:00
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