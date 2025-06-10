Trường Đại học Việt Nhật mở ngành bán dẫn, thêm lựa chọn đào tạo nhân lực công nghệ cao

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN dự kiến tuyển sinh 100 chỉ tiêu năm 2025 với các phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức, xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT, xét tuyển hồ sơ năng lực.

Cơ sở vật chất của trường được trang bị hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực như điện tử, viễn thông và bán dẫn. Các phòng thí nghiệm với trang thiết bị tiên tiến tạo môi trường thuận lợi để giảng viên và sinh viên triển khai các dự án nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ bán dẫn.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân thăm quan phòng thí nghiệm của trường Đại học Việt Nhật. Ảnh: ĐHQGHN

Trường Đại học Việt Nhật duy trì sự hợp tác sâu rộng với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu tại Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, giúp nhà trường phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận nhanh chóng với những kiến thức và xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngoài ra, trường cũng thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là Nhật Bản, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và nghiên cứu trong môi trường thực tiễn. Sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng giá trị từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đối tác từ Nhật Bản, được thăm quan trao đổi sinh viên, thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Một tiết học tại trường Đại học Việt Nhật. Ảnh: Trường ĐH Việt Nhật

Theo dự báo của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), thị trường bán dẫn tại Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng trên 6% trong giai đoạn 2022 – 2027. Hiện có hơn 50 doanh nghiệp FDI lớn trong lĩnh vực vi điện tử và bán dẫn đã đầu tư vào Việt Nam, trong đó ngành thiết kế vi mạch đặc biệt cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước thực tế này, việc mở ngành bán dẫn tại trường Đại học Việt Nhật không chỉ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng mà còn tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong môi trường công nghệ cao.

Việc có thêm một trường đại học đào tạo ngành bán dẫn tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho sinh viên quan tâm lĩnh vực công nghệ cao. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp nâng cao năng lực nguồn nhân lực ngành bán dẫn, góp phần phát triển nền kinh tế số và công nghiệp hiện đại tại Việt Nam.