ĐHQGHN 2025: Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi ngành học

Nền tảng kiến thức và kỹ năng đem lại

Học phần có thời lượng 3 tín chỉ, được xây dựng theo kết cấu gồm các cấu phần bắt buộc và tự chọn phù hợp với nhiều lĩnh vực đào tạo như Tự nhiên, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế - Luật, Ngoại ngữ và Khoa học giáo dục. Nội dung bao gồm:

Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin.

Kỹ năng khai thác dữ liệu, giao tiếp số, sáng tạo trong môi trường số.

An toàn số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn.

Ảnh minh họa

Hình thức giảng dạy trực tuyến kết hợp video bài giảng, mô phỏng tình huống, bài tập thực hành và dự án giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và vận dụng kiến thức.

AI trở thành nền tảng trong mọi lĩnh vực đào tạo

PGS.TS Chử Đức Hòa, Phó giám đốc ĐHQGHN, nhấn mạnh mục tiêu của học phần là trang bị tư duy số và khả năng sử dụng công nghệ thông minh cho sinh viên ngay từ năm nhất.Từ kỹ thuật đến kinh tế, y học, giáo dục, xã hội học, báo chí và văn hóa,... AI luôn hiện diện và trở thành nền tảng chung cho mọi ngành học.

Việc tiếp cận AI sớm giúp sinh viên:

Phát triển tư duy phản biện và sáng tạo.

Sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Sinh viên ĐHQGHN học về AI

Học phần này được kỳ vọng học phần này sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy của sinh viên, thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành học và cả hệ thống giáo dục đại học. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam không bị tụt hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và làn sóng chuyển đổi số toàn cầu.

Đại học Quốc gia Hà Nội đang tiếp tục phát triển các định hướng đào tạo liên ngành gắn với công nghệ số và AI, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động quốc tế. Giảng dạy AI hướng tới việc trang bị kỹ năng công nghệ và phát triển tư duy giải quyết vấn đề, phù hợp với yêu cầu của các ngành nghề trong tương lai.