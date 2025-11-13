FPT và EmbedIT thiết lập quan hệ đối tác

FPT và EmbedIT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lễ khai trương văn phòng mới của FPT tại Frankfurt, Đức.

Theo thỏa thuận hợp tác vừa diễn ra giữa FPT và EmbedIT, hai bên cùng hướng đến mục tiêu mang đến các giải pháp số thế hệ mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tại châu Âu và châu Á.

Sự kết hợp giữa năng lực triển khai dịch vụ toàn cầu, chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và phần mềm của FPT với kinh nghiệm phát triển các nền tảng công nghệ tài chính quy mô lớn của EmbedIT sẽ giúp hai bên xây dựng các hệ thống hiện đại và dễ mở rộng, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các định chế tài chính.

Lễ ký kết và thiết lập quan hệ đối tác giữa FPT và EmbedIT

Đồng thời, FPT và EmbedIT sẽ đồng phát triển các nền tảng tài chính lấy API làm trọng tâm (API-first) và các giải pháp ứng dụng AI, không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mà còn đảm bảo tuân thủ và vận hành ổn định. Trọng tâm hợp tác sẽ tập trung cung cấp các nền tảng, giải pháp công nghệ cho các lĩnh vực như vay tiêu dùng, quản trị rủi ro, phòng chống gian lận và an ninh mạng. Với kinh nghiệm về công nghệ tài chính của EmbedIT với chuyên môn kỹ thuật đa dạng của FPT, hợp tác này hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cũng như các ngành liên quan như viễn thông, sản xuất và giải trí.

Thông qua chiến lược dài hạn của cả hai bên, FPT xác định EmbedIT là đối tác chiến lược tại châu Âu nhằm củng cố danh mục dịch vụ tại khu vực này. Trong khi đó, EmbedIT coi FPT là đối tác chuyển đổi số uy tín trong quá trình mở rộng sang thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Cùng nhau, hai bên hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tài chính số bền vững, kết nối chuyên môn toàn cầu với xu hướng đổi mới sáng tạo trong từng khu vực.

“Trước nhu cầu ngày càng lớn về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, các tổ chức đang không ngừng tái định hình cách vận hành và tương tác với khách hàng trên toàn cầu. Liên minh với EmbedIT thể hiện cam kết của FPT trong việc đáp ứng nhu cầu đó. Bằng cách kết hợp năng lực AI, dữ liệu và kỹ thuật với kinh nghiệm thực tiễn trong ngành tài chính, chúng tôi sẽ hỗ trợ các tổ chức tài chính tăng tốc đổi mới trong hành trình chuyển đổi số và hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn. Liên minh này sẽ trở thành một “mắt xích” quan trọng trong hệ sinh thái tài chính số bền vững”. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty FPT châu Âu, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Ông Jan Cenkr, Tổng Giám đốc EmbedIT cho biết: “Hợp tác với FPT đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình tái định nghĩa tài chính số của chúng tôi. Kết hợp giữa chuyên môn fintech của EmbedIT và năng lực kỹ thuật vượt trội của FPT sẽ mang đến những giải pháp linh hoạt, an toàn và dễ mở rộng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đang thay đổi của các tổ chức tài chính. Cùng nhau, chúng tôi đang kiến tạo tương lai của chuyển đổi số – nhanh hơn, thông minh hơn và kết nối toàn cầu”.

Ggia nhập thị trường châu Âu từ năm 2008, đến nay FPT đã trở thành đối tác chuyển đổi số uy tín của hơn 150 doanh nghiệp hàng đầu, bao gồm E.ON, RWE, Schaeffler và Covestro. Công ty hiện đang hoạt động tại 9 quốc gia và đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện với văn phòng mới tại Frankfurt (Đức) và việc phát triển thị trường Bắc Âu.

Năm 2024, chi nhánh FPT tại Đức đã được chứng nhận là “Nơi làm việc tuyệt vời” (Great Place to Work®) và xếp hạng Vàng EcoVadis, khẳng định cam kết của FPT đối với phát triển bền vững, phúc lợi nhân viên, cũng như mục tiêu phát triển đội ngũ 1.000 chuyên gia tại châu Âu vào năm 2030, trong đó một nửa là nhân sự địa phương.