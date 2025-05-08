FBI truy lùng giáo phái kỹ thuật số "764", mối đe dọa mới nhắm vào thanh thiếu niên

Cục Điều tra Liên bang đã tiến hành hơn 250 cuộc điều tra vào một mạng lưới săn mồi trực tuyến bạo lực có tên là “764”. Ảnh: FBI

Với hơn 250 cuộc điều tra đang được tiến hành trên toàn quốc, các quan chức cảnh báo rằng nhóm "764" không chỉ là một tổ chức đơn thuần mà đã phát triển thành một hệ tư tưởng nguy hiểm, hoạt động ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ và nhắm đến nạn nhân thậm chí mới chỉ 9 tuổi.

Nhóm "764" hoạt động trên các nền tảng phổ biến với giới trẻ như Discord và Roblox, nơi chúng thao túng thanh thiếu niên thực hiện hành vi tự làm hại bản thân, sản xuất nội dung khiêu dâm cá nhân, đe dọa bạo lực và thậm chí gây tổn hại cho vật nuôi trong gia đình. Trợ lý Giám đốc FBI David Scott đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi chia sẻ với ABC News: "Chúng ta chứng kiến nhiều điều tồi tệ, nhưng đây là một trong những điều đáng lo ngại nhất mà chúng ta đang chứng kiến."

Cục chống khủng bố FBI vào cuộc

Mối đe dọa từ "764" đã nghiêm trọng đến mức Cục Chống Khủng Bố của FBI hiện đang chỉ đạo các cuộc điều tra, nhóm này được giám sát như một mối đe dọa khủng bố trong nước tiềm tàng.

FBI và Bộ Tư pháp đã phân loại những thành viên cực đoan nhất của nhóm là "những kẻ cực đoan bạo lực hư vô", một thuật ngữ thường dành cho các phần tử khủng bố nguy hiểm. Các vụ án liên bang đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ với các tội danh nghiêm trọng liên quan đến vũ khí, bóc lột tình dục và tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Một trong những vụ án đáng chú ý liên quan đến Jairo Tinajero từ Arkansas, người đã nhận tội âm mưu giết một bé gái 14 tuổi khi cô bé bắt đầu chống cự lại sự kiểm soát của hắn. Động cơ đằng sau hành động của Tinajero không phải là gì khác ngoài việc nâng cao vị thế của mình trong nhóm "764".

Một trường hợp khác là Jack Rocker từ Florida, đã bị kết án 7 năm tù sau khi thu thập hơn 8.300 video và hình ảnh được công tố viên mô tả là "một số nội dung kinh hoàng, độc ác nhất có trên Internet". Các thư mục của Rocker mang những cái tên đáng sợ như "764", "kkk-racist" và "trophies", bao gồm những hình ảnh nạn nhân đã khắc tên hắn lên cơ thể họ - một minh chứng cho mức độ kiểm soát và thao túng tâm lý mà nhóm này áp đặt lên các nạn nhân trẻ tuổi.

Đáng chú ý hơn cả là trường hợp tại Connecticut, nơi một nữ sinh từng được công nhận về thành tích học tập đã bị bắt vì âm mưu đe dọa đánh bom cộng đồng của mình. Cuộc điều tra đã phát hiện nội dung phản cảm trên thiết bị của cô, bao gồm bằng chứng tự gây thương tích và tài liệu liên quan đến "764".

Câu chuyện của nữ sinh Connecticut này là một minh họa đáng báo động về cách thức hoạt động của "764". Theo ABC News, cô ban đầu được một người đàn ông ở nước ngoài tiếp cận thông qua nền tảng trò chơi Roblox, một không gian kỹ thuật số phổ biến với giới trẻ. Sau khi dần dần chiếm được lòng tin, cuộc trò chuyện chuyển sang Discord, nơi kẻ săn mồi ép buộc cô chia sẻ hình ảnh nhạy cảm và thực hiện các cuộc tấn công trực tuyến.

"Họ cảm thấy như họ sở hữu cô ấy," mẹ của nạn nhân chia sẻ với ABC News, người yêu cầu giấu tên để bảo vệ con gái. Khi cô gái bắt đầu chống lại một số yêu cầu, gia đình cô đã trở thành mục tiêu của những vụ tấn công liên tục, với người mẹ kể lại: "Một lần... họ đã bao vây toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi." Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm và táo bạo của các thành viên trong mạng lưới này, họ không ngại ngần mở rộng phạm vi đe dọa từ không gian mạng sang thế giới thực.

Thanh tra cảnh sát Tommy Van Tasel của Vernon nhấn mạnh rằng "764" hoạt động như một hệ tư tưởng hơn là một nhóm cố định, liên tục biến đổi qua nhiều nền tảng và bí danh để tránh bị phát hiện. "Không quan trọng chúng được gọi là gì... Chúng ở khắp mọi nơi. Chúng có trong mọi cộng đồng," Van Tasel cảnh báo, nhấn mạnh tính phổ biến và khả năng thích nghi của mối đe dọa này.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần theo dõi sát sao hoạt động trực tuyến của con, chú ý đến những thay đổi bất thường về hành vi, quan sát dấu hiệu tự làm hại bản thân và lưu ý nếu vật nuôi trong gia đình có thương tích không rõ nguyên nhân. "Hãy cảnh giác với bất kỳ điều gì đáng báo động," Van Tasel khuyến cáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Mối đe dọa từ mạng lưới "764" đang hiện diện tại mọi tiểu bang của Hoa Kỳ, nhắm vào những nạn nhân trẻ tuổi và dễ bị tổn thương trong một thời đại kỹ thuật số nơi ranh giới giữa thế giới ảo và thực tế ngày càng mờ nhạt. Với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc, FBI đang nỗ lực không ngừng để ngăn chặn và xóa bỏ tổ chức nguy hiểm này, đồng thời bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những mối đe dọa trực tuyến ngày càng tinh vi. Cuộc chiến này đòi hỏi không chỉ sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật mà còn cần sự tham gia tích cực của phụ huynh, nhà giáo dục và toàn xã hội để tạo ra một môi trường kỹ thuật số an toàn hơn cho thế hệ trẻ.