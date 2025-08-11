Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Dưới Cờ Vinh Quang'

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự ở điểm cầu Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Huế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu TP.HCM.

Cùng dự chương trình tại ba điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; 1.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử...

Được chỉ đạo nội dung bởi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện, “Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Chương trình khắc họa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, khẳng định phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ – những người luôn trung thành, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó khơi gợi lý tưởng cách mạng, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Thông qua hình thức truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu đại diện ba miền của đất nước: Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình mang tới thông điệp kết nối như những nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới lá cờ Tổ quốc vinh quang.

Điểm nhấn của chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình sử dụng hiệu ứng Visual LED, trình chiếu hologram, AR, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu; kết hợp nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại.

Các ca khúc như: “Việt Nam gấm hoa”, “Lời ru mở đất”, “Dấu chân phía trước”, “Lá cờ Đảng”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Áo mùa đông”, “Đoàn Vệ quốc quân”, “Tự nguyện”, mashup “Tình ca - Tình em”... được làm mới, dàn dựng hiện đại, thể hiện bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài Quân đội.

Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào.

Qua đó, tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những giá trị cao cả của bộ đội Cụ Hồ, những tầng cao và chiều sâu của giá trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; khẳng định tinh thần: “Dưới cờ vinh quang” chúng ta là một: Một dân tộc, một niềm tin, một ý chí và một khát vọng vươn tới tương lai, khẳng định điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước và nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.