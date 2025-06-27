Hội thao Công an Thủ đô năm 2025: Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sự kiện là một trong những dấu ấn nổi bật trong phong trào thi đua toàn diện năm 2025 thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025); đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - những dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.

Tham dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đại diện các đơn vị nghiệp vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS)...

Hội thao Công an Thủ đô năm 2025 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô; biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; động viên CBCS tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; tạo môi trường lành mạnh, tích cực, giảm áp lực công tác; góp phần nâng cao chất lượng tổng thể trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, hội thao là sân chơi lành mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, giảm áp lực công tác và chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025.

Để bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của hội thao, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị ban tổ chức hội thao và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tham gia hội thao nêu cao vai trò trách nhiệm, phối hợp, tổ chức hội thao nghiêm túc, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, ban tổ chức hội thao, các tổ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác, theo đúng điều lệ và quy định của hội thao. Các vận động viên tham gia thi đấu nhiệt tình, trách nhiệm, tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, trọng tài và điều lệ thi đấu.

Hội thao lần này có quy mô toàn lực lượng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, quy tụ gần 1.000 vận động viên, đại diện cho hơn 30 đơn vị phòng nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội.

Tại lễ khai mạc hội thao Công an Thủ đô năm 2025, ban tổ chức đã trang trọng thực hiện các nghi thức đốt đuốc truyền thống, tuyên thệ của đại diện vận động viên và trọng tài, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm thi đấu vì thành công của hội thao.

Tại lễ khai mạc, nhằm ghi nhận sự đồng hành và phối hợp thực hiện của các đơn vị, Ban Tổ chức đã trao Bảng danh dự cho đơn vị đăng cai là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ; trao cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao, tổ trọng tài tham gia hội thao năm nay.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 24/6 đến 4/7/2025, với 9 nội dung bao gồm các các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ đến các môn thể thao phong trào, hiện đại, mang tính đồng đội cao phù hợp thể trạng, sở trường của cán bộ chiến sĩ như: Chiến sĩ Công an khỏe, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, kéo co, cờ tướng, billiards & snooker, bắn cung thể thao Barebow và pickleball.

Ban tổ chức mong muốn các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên CBCS hăng say luyện tập, thi đấu, thể hiện niềm tự hào khoác lên mình sắc phục, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ban Tổ chức trân trọng kêu gọi sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông và cộng đồng mạng xã hội cùng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về những khoảnh khắc đẹp, hình ảnh về người chiến sĩ Công an Thủ đô khỏe mạnh, nhân văn, gần gũi, xứng đáng là lực lượng nòng cốt giữ gìn bình yên cho Thủ đô.

Với tinh thần hành động “Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc – Rèn luyện thân thể, nâng cao bản lĩnh”, lễ khai mạc Hội thao Công an Thủ đô năm 2025 không chỉ khởi động những phần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn mà còn lan tỏa khí thế thi đua mạnh mẽ trong toàn lực lượng, góp phần hun đúc ý chí rèn luyện, tinh thần đoàn kết và làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.