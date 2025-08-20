Ngành nước Việt Nam trước thách thức và cơ hội trong kỷ nguyên mới

Với chủ đề “Ngành nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Thách thức và Cơ hội”, Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025 đem lại cho công chúng bức tranh toàn cảnh của ngành Nước Việt Nam với những bước chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều giải pháp số hóa, công nghệ tiên tiến sẽ được giới thiệu và trình diễn tại 200 gian hàng triển lãm. Qua đó, tạo ra cơ hội giao lưu, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam phát biểu.

Song song với không gian triển lãm, Tuần lễ ngành nước Việt Nam tập trung vào 04 hội thảo chuyên đề. Bên cạnh hội thảo quan trọng về Chính sách; nổi bật là hội thảo khoa học "Công nghệ cấp nước và thoát nước tiên tiến hiệu quả" quy tụ các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đến từ các Trường Đại học đầu ngành trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.

Cùng với đó là sự trở lại của Hội thảo "Bình đẳng giới trong ngành Nước" và Hội thảo Kỹ thuật mở - nơi các công ty sản xuất thiết bị giới thiệu các thiết bị, công nghệ mới nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Tuần lễ ngành nước Việt Nam được tổ chức triển lãm trực tuyến song hành cùng triển lãm trực tiếp tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành nước trong kỷ nguyên số hóa.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ ngành nước 2025.

Theo đó, VWSA phối hợp thực hiện triển lãm trực tuyến cùng AROBID – nền tảng triển lãm số và thương mại điện tử B2B tại Việt Nam nhằm mở rộng tương tác, giao thương một cách linh hoạt và xuyên suốt 24/7. Sự kết hợp này đánh dấu quá trình chuyển đổi số mang tính chiến lược, đồng thời thể hiện tầm nhìn tái định nghĩa lại ngành Nước: Từ nguồn tài nguyên thiên nhiên truyền thống trở thành một "tài sản số" giá trị, không giới hạn về phạm vi không gian và thời gian.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam cho biết, ngành nước Việt Nam bước vào năm 2025 với nhiều kỳ vọng, nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức: biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, đô thị hóa gia tăng nhanh chóng, nguồn nước suy giảm, hệ thống hạ tầng còn thiếu đồng bộ, cùng những yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong chính những thách thức đó, cơ hội cũng đồng thời mở ra với tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ, sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo.

Với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng; sự ủng hộ, tham gia của nhiều cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp ngành Nước; cùng những đổi mới trong công tác chuẩn bị, tổ chức sự kiện, Tuần lễ ngành nước Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là sự kiện tâm điểm của ngành Nước, hòa quyện giữa tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng đổi mới bền vững trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, sự kiện Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025 là một sự kiện lớn hàng năm về lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam. Sự kiện góp phần tăng cường hợp tác ngành nước Việt Nam với Hội Nước Quốc tế và hội nước các quốc gia trên thế giới trong nhiều lĩnh vực đầu tư, quản lý ngành nước, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cũng khẳng định, đứng trước nhiều thay đổi của đất nước trong kỷ nguyên mới cần được sự đồng hành của các doanh nghiệp và đối tác ngành nước Việt Nam để mọi người dân được tiếp cận nước sạch; nâng cao chất lượng dịch vụ cấp, thoát nước đáp ứng điều kiện sống hiện đại của cộng động dân cư; bảo đảm an ninh, an toàn cấp, thoát nước.