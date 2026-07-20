PGS.TS. Phạm Ngọc Lãng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, Đại hội Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có GS.VS. Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ThS. Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương gồm Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và hơn 150 đại biểu VASA.

Thiếu tướng, PGS.TS. Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng, PGS.TS. Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch VASA nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ thế giới phát triển nhanh, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và kinh tế không gian, Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không - vũ trụ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2020-2026, VASA đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng; nhiều ý kiến tư vấn của Hội đã đóng góp thiết thực trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ vũ trụ, quan sát trái đất, viễn thám, thiết bị bay không người lái và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.

ThS. Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, ThS. Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả VASA đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. VASA đã củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và tham gia hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo tổng kết hoạt động của hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành và Ban thường vụ; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm tra; Báo cáo tài chính; Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; Thông qua sửa đổi Điều lệ hội.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam khóa V gồm 64 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 16 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Thiếu tướng, PGS.TS. Phạm Ngọc Lãng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Hội gồm Thượng tướng Võ Văn Tuấn; GS.TSKH. Nguyễn Đức Cương; GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn; Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng và TS. Đinh Tấn Hưng. Đại hội cũng bầu TS. Đinh Tấn Hưng giữ chức Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ 2026-2031.