'Tự hào Việt Nam': sự nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do

Sẽ có 2 hoạt động chính gồm cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình ảnh đại diện AI, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” diễn ra từ ngày 26/8 - 3/9 sẽ góp phần biểu dương mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong mỗi người Việt trên không gian số.

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” được Zalo phát động

Với hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân, Zalo cung cấp cho người dùng 16 bộ giao diện với đa dạng các nội dung về phong cảnh vùng trời Tổ quốc, lá quốc kỳ mang niềm tự hào của Dân tộc, những đặc sắc trong văn hóa và con người Việt Nam, bức tranh cuộc sống Việt Nam thời hiện đại… Những hình ảnh mang đậm tinh thần yêu nước sẽ hiển thị trên hình nền trang cá nhân cùng hình nền cuộc gọi của mỗi người dùng như một niềm tự hào và sự nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Bộ giao diện "Tự hào Việt Nam" trên nền tảng Zalo

Để cập nhật bộ giao diện “Tự hào Việt Nam” cho trang cá nhân, người dùng chỉ cần bấm vào banner chiến dịch trên trang Nhật ký để chọn hình nền và khung ảnh đại diện yêu thích. Sau khi bấm lưu tùy chỉnh, người dùng có thể chia sẻ bộ giao diện mới cùng những cảm nghĩ tới người thân và bạn bè trên Zalo.

Các bước để người dùng có thể cập nhật giao diện mới

Trong những thời khắc trọng đại của đất nước, Zalo cũng triển khai hoạt động cập nhật hình đại diện cá nhân. Với sự hỗ trợ của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng Zalo có thể nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng với phong cách ảnh thực tế hoặc chibi độc đáo.

Để tham gia hoạt động này, người dùng truy cập vào tin nhắn giới thiệu chiến dịch “Tự hào Việt Nam” từ tài khoản chính thức (Official Account - OA) của Zalo và bấm “Tạo ảnh đại diện AI”. Sau khi chụp ảnh chân dung hoặc chọn ảnh có sẵn, người dùng chọn độ tuổi cũng như giới tính phù hợp rồi lựa chọn phong cách ảnh thực tế hoặc chibi. Cuối cùng, bấm “Tạo ảnh” để cập nhật hình giao diện cá nhân.

Các bước để người dùng cập nhật ảnh đại diện trong chiến dịch “Tự hào Việt Nam”

Với hơn 78 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Zalo luôn nỗ lực thúc đẩy sự gắn kết của cộng đồng người dùng Việt thông qua nhiều hoạt động kỷ niệm và chào mừng những ngày lễ lớn trong năm.

Zalo cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng từ ngày 26/8 - 3/9.

Tự hào là nền tảng nhắn tin “Make in Việt Nam” phổ biến nhất, Zalo luôn đồng hành cùng người dùng Việt trong các hoạt động cộng đồng cũng như thúc đẩy phát triển xã hội và tiến trình chuyển đổi số.