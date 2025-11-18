Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao qua tác phẩm “Người viết Quốc ca”

“Người viết Quốc ca” được thực hiện nhằm tri ân những người đã đóng góp cho đất nước. “Người viết Quốc ca” dài 115 phút, sản xuất theo kịch bản của Đỗ Huyền Trang; đạo diễn Đặng Linh; chịu trách nhiệm nội dung NSƯT Nguyễn Quang Tuấn; chịu trách nhiệm sản xuất NSƯT Trịnh Quang Tùng.

Bộ phim đã được Cục Điện ảnh cấp phép ngay trước ngày chiếu và may mắn có một buổi chiếu vào đúng ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Đây không chỉ là tác phẩm hướng đến tri ân và kỷ niệm 102 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao, mà còn góp phần lan tỏa giá trị bền vững của âm nhạc cách mạng như một di sản tinh thần thiêng liêng, sống mãi với thời gian.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng phát biểu tại sự kiện.

“Người viết Quốc ca” với cách kể chuyện dung dị đã tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao qua chia sẻ sâu sắc từ những người con của nhạc sĩ Văn Cao cùng các đồng nghiệp, người thân và những nghệ sĩ hiểu rõ con người, tài năng và lý tưởng nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Cao như: Nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Đoàn Bổng, nhà lý luận Nguyễn Thị Minh Châu...

“Người viết Quốc ca” đã khắc họa hành trình sáng tạo của một con người tài hoa trong âm nhạc, thơ ca và hội họa; ông đã hiến trọn tài năng và tâm huyết cho nền nghệ thuật nước nhà, khẳng định một tâm hồn nghệ sĩ giàu yêu thương và lý tưởng. “Người viết Quốc ca” đã dẫn dắt khán giả theo một hành trình xuyên suốt, từ những sáng tác đầu đời, đến những tác phẩm chạm tới trái tim của công chúng; hình ảnh ca khúc “Tiến quân ca” vang lên làm nổi bật cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa, khẳng định về di sản tinh thần trường tồn do nhạc sĩ Văn Cao để lại cho dân tộc.

“Người viết Quốc ca” không sử dụng lời bình trong phim mà chỉ để cho các nhân vật lên tiếng, cùng với những giai điệu âm nhạc bất hủ, đan xen giữa những hình ảnh quý giá về nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ, “Người viết Quốc ca” là một tác phẩm giàu cảm xúc và ý nghĩa. Ê-kíp làm phim đã thể hiện được chiều sâu trong việc tái hiện hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, vừa khắc họa chân dung nghệ sĩ vừa gợi lên những giá trị tinh thần và nghệ thuật bền vững mà Văn Cao để lại. “Tác phẩm không chỉ là lời tri ân mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa dân tộc” - nhạc sĩ Doãn Nho nhận định.

Bộ phim về nhạc sĩ Văn Cao được cấp phép chỉ một ngày trước khi công chiếu.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng chia sẻ, việc thực hiện thành công và công chiếu “Người viết Quốc ca” là cơ hội để hãng tiếp tục thực hiện những bộ phim về những con người đã đóng góp cho đất nước.

Đây cũng là ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết và sự nghiêm túc của đạo diễn Đặng Linh cùng ê-kíp. “Bộ phim được ghi nhận có nội dung và chất lượng nghệ thuật tốt. Cảm ơn gia đình nhạc sĩ Văn Cao đã giúp đỡ Hãng trong quá trình làm phim. Cảm ơn Cục Điện ảnh đã cấp phép để có một buổi chiếu vào đúng ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao”, ông Trịnh Quang Tùng bày tỏ.

Chia sẻ về “Người viết Quốc ca”, đạo diễn Đặng Linh cho biết, hành trình thực hiện phim kéo dài, với nhiều khó khăn trong việc thu thập tư liệu quý hiếm và phục dựng hình ảnh. “Sự đồng hành của gia đình nhạc sĩ cùng ê-kíp đã giúp tác phẩm có được cái nhìn thấu đáo, chân thực, truyền tải trọn vẹn tinh thần và chiều sâu trong con người nhạc sĩ Văn Cao” - đạo diễn ĐặngLinh chia sẻ.

Cũng theo đạo diễn Đặng Linh, việc khai thác hình tượng nhạc sĩ Văn Cao là một trong những đề tài khó, khó nhất mà đạo diễn từng tiếp cận trong gần 20 năm làm phim của mình.

“Với tên tuổi, tầm vóc của Văn Cao, chỉ nghiên ngẫm về ông thôi đã khó, việc thể hiện và phát triển thành một câu chuyện còn khó khăn hơn. Hành trình thực hiện phim là một thử thách cam go; kịch bản đã được lên ý tưởng từ ba năm rưỡi trước, quá trình sản xuất chính thức kéo dài khoảng một năm rưỡi... Và chính lòng ngưỡng mộ, sự kính trọng đã thôi thúc ê-kíp dốc hết tâm huyết khắc họa trọn vẹn chân dung nhạc sĩ” - đạo diễn Đặng Linh cho biết.