Định hình tương lai của trung tâm dữ liệu và đám mây tại Việt Nam

Theo thông tin từ W.Media, Hội thảo Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu (Hà Nội) 2023 tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 mới diễn ra ngày 24/8 tại Hà Nội đã đem đến nhiều thông tin hữu ích cho người dùng công nghệ và cả các nhà đầu tư.

Hội thảo có sự phối hợp của nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới, Hội nghị thu hút hơn 700 khách tham dự, 25 diễn giả khách mời là các chuyên gia đầu ngành, giám đốc điều hành cấp cao và chuyên gia công nghệ để thảo luận về các xu hướng giải pháp, thách thức và cơ hội mới trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây (DC & Cloud) của Việt Nam.

Mở đầu cuộc hội thảo, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã có phần phát biểu danh dự về tình hình của trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam. Ông cho biết Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển đổi số quyết định và nhanh chóng. Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, với tầm nhìn đến năm 2030, tập trung vào ba trụ cột quan trọng: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

“Sự kiện VNCDC-Hà Nội của W.Media nhằm thúc đẩy những mối quan hệ này, đánh dấu một bước quan trọng trong việc đảm bảo vị trí của Việt Nam.” - Ông Vũ Kiêm Văn chia sẻ.

Trong phần diễn thuyết của ông Ông Đức Đặng - Giám Đốc Phát triển Kinh doanh, bộ phận Telco, Đám mây & Dịch vụ Tài chính (FSI) của công ty Intel, ông đã nói về các giải pháp giúp tăng tốc và tối ưu hóa hoạt động, chẳng hạn như việc phát triển ứng dụng tích hợp và cơ chế làm mát hiệu quả, việc đào sâu vào các kỹ thuật làm mát tiên tiến sử dụng chất lỏng để loại bỏ nhiệt một cách hiệu quả, từ đó cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc cân nhắc lựa chọn chất lỏng làm mát và các chi phí liên quan. Hơn nữa, ông cũng bàn luận về những giới hạn và yêu cầu ngày càng cao của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và thế hệ tiếp theo của tính toán. Tính toán lượng tử và tính toán thần kinh (neuromorphic computing), mô phỏng cấu trúc của não người, là những lĩnh vực mới nổi hứa hẹn về tiết kiệm năng lượng và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt.

“Nền tảng hạ tầng nên được xây dựng trên ba nguyên tắc: đổi mới liên tục để cung cấp giải pháp hợp nhất, tiếp cận toàn diện để tối ưu hóa hoạt động trung tâm dữ liệu, và chiến lược giải pháp mở để mang lại giá trị tốt hơn và tính linh hoạt. Khi chúng ta điều hướng trong cảnh quang cảnh đang thay đổi không ngừng của lĩnh vực tính toán, do dữ liệu số tràn ngập, tương lai là hứa hẹn, và điện toán đám mây sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới số của chúng ta." - theo ông Đức Đặng.

Những khía cạnh quan trọng về Trí tuệ Nhân tạo (AI) được ông Lê Nhân Tâm - Giám Đốc Công Nghệ của Microsoft Vietnam chia sẻ tổng quan về khả năng và dịch vụ của Azure qua chủ đề "Microsoft Azure Cloud - Hạ tầng cho thế hệ dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo tiếp theo". Đặc biệt, ông Tâm cũng đề cập đến Dự án Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) của Microsoft, trong đó AI được tích hợp vào hệ sinh thái của Microsoft, bao gồm việc nhúng AI vào hệ thống và ứng dụng Python vào các hệ thống hình ảnh. Microsoft đang tập trung vào việc tạo ra một môi trường đồng nhất với quy trình làm việc của họ, với sự tinh tế và khả năng về Trí tuệ Nhân tạo là ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi và thích nghi với nhiều công nghệ mới, những phát minh và cải tiến của Microsoft góp phần trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Việt Nam đã thể hiện tốc độ phát triển kinh tế số nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, đóng góp khoảng 14,26% vào GDP của quốc gia. Trung tâm Dữ liệu và Điện toán Đám mây đã trở thành hạ tầng cốt lõi trong quá trình này và Việt Nam được công nhận là một trong mười thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, việc đảm bảo tính bảo mật và pháp lý trong quá trình chuyển đổi số là một thách thức quan trọng. Việt Nam đang xây dựng môi trường pháp lý và quy định cụ thể để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng dữ liệu số và sẵn sàng hợp tác quốc tế trong cuộc chuyển đổi số này, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới cho sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước và đối tác quốc tế.

Trong phiên tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào để Việt Nam hợp tác/hỗ trợ các nhà điều hành và nhà đầu tư nước ngoài để phát triển ngành Trung Tâm Dữ Liệu của quốc gia?” Bà Quỳnh Phạm - Giám đốc Quốc Gia, Edge Works Global đã chia sẻ các điểm nổi bật sau khi hoàn thành các nghiên cứu thị trường nêu bật lí do Việt Nam đang nổi lên như một thị trường hấp dẫn cho việc đầu tư và phát triển ngành công nghiệp Trung Tâm Dữ Liệu (DC) và Đám Mây. Điều này được chứng minh qua những yếu tố sau đây:

Thứ nhất, quy định và chính sách ưu đãi từ phía chính phủ đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi.

Thứ hai, nguồn nhân lực đa dạng và trẻ tuổi của Việt Nam cung cấp nền tảng mạnh mẽ cho ngành DC.

Thứ ba, chi phí hoạt động ở Việt Nam rất cạnh tranh, bao gồm cả chi phí đất đai, lao động và năng lượng.

Thứ tư, sự phát triển của thị trường đám mây được chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ.

Thứ năm, sự hiện diện của các nhà cung cấp dịch vụ lớn như Alibaba và Microsoft đã đóng góp vào sự phát triển của ngành DC tại Việt Nam.

Các diễn giả khác cũng nhấn mạnh tính nhất quán trong các chính sách chính phủ, làm tăng sự an toàn cho việc đầu tư. Tình hình dân số Việt Nam đứng thứ ba ở khu vực Đông Nam Á và môi trường chính trị ổn định cũng làm tăng sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Những điểm mạnh này kết hợp với sự thích ứng của ngành DC với cuộc cách mạng đám mây, sự tăng trưởng trong lĩnh vực lưu trữ và tính toán, dân số trẻ tuổi đông đúc và sự hỗ trợ từ chính phủ đã làm cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nhà điều hành quốc tế.

