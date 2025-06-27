Ông Phạm Huân, Giám đốc Kỹ thuật Khu vực tại Việt Nam, ông Karthick ChandraSekar, Giám đốc Khu vực, APAC và ông Ông Arun Kumar, Phó Chủ tịch Khu vực.

Sự kiện có sự tham gia của các lãnh đạo chủ chốt từ ManageEngine, bao gồm: Ông Arun Kumar, Phó Chủ tịch Khu vực, Ông Phạm Huân, Giám đốc Kỹ thuật Khu vực tại Việt Nam, Ông Karthick ChandraSekar (Ken), Giám đốc Khu vực, APAC và Nhà sáng tạo nội dung chuyên về xu hướng công nghệ và lối sống số Phạm Tuấn Ngọc.

Đại diện ManageEngine đánh giá Việt Nam là một quốc gia "tăng trưởng mạnh" trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) và là thị trường chiến lược quan trọng của ManageEngine. Bên cạnh TP.HCM và Hà Nội là hai trung tâm chính, ManageEngine cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng đến các thị trường cấp hai như Đà Nẵng và Cần Thơ.

Một số số liệu tăng trưởng tại Việt Nam: 40% tỷ lệ ứng dụng điện toán đám mây, Tăng trưởng 25% mỗi năm, 300 khách hàng doanh nghiệp

Hiện tại, ManageEngine đang làm đối tác cho nhiều tên tuổi thuộc nhiều ngành nghê trọng điểm như Tài chính - Ngân hang; Ô tô xe máy; Chính phủ và Y tế…

“Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất tại Đông Nam Á. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các tổ chức địa phương sở hữu giải pháp CNTT an toàn, linh hoạt và phù hợp với thời đại AI và tự động hóa,” ông Arun Kumar, Phó Chủ tịch Khu vực chia sẻ.

ManageEngine tái khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Tại Việt Nam, ManageEngine đã hợp tác cùng hai đối tác là SMOne và I3 Systems trong nhiều năm qua để củng cố hiện diện của mình tại Việt Nam thông qua các buổi hội thảo, đào tạo và tham gia nhiều sự kiện lớn trong ngành như CyberCon. Bên cạnh các kỳ triển lãm và hội thảo mang tính chuyên ngành như Cyber Vietnam và Fintech Revolution Summit.

Cuộc gặp gỡ lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và sắp ban hành Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân một cách mạnh mẽ. Chính vì thế các tổ chức trong nước đang đứng trước nhu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ tài sản số trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng như phishing, mã độc tống tiền và tấn công từ nội bộ.

Tính đến cuối năm 2024, cả nước đã có gần 74.000 doanh nghiệp công nghệ số, với khoảng 1,26 triệu nhân sự, mang về doanh thu gần 158 tỷ USD. Tuy nhiên, khi quá trình số hóa ngày càng tăng tốc, các doanh nghiệp Việt đang đối mặt với nhiều rủi ro hơn từ phishing, ransomware và các mối đe dọa nội bộ – trong khi khả năng sẵn sàng phòng vệ về an ninh mạng vẫn còn hạn chế.

Tại Việt Nam, AI c cũng đang phát triển vô cùng nhanh chóng, dự kiến đạt 932 triệu USD vào cuối năm nay và sẽ tăng đến 3,78 tỷ USD vào năm 2031. Sự phát triển này vừa cho thấy tốc độ số hóa vượt trội, vừa cho thấy nhu cầu cấp thiết về các khung bảo mật mạnh mẽ hơn để bảo vệ tương lai số của quốc gia.

Ông Arun Kumar, Phó Chủ tịch Khu vực, ManageEngine

Để tái khẳng định cam kết với thị trường Việt Nam, ManageEnginesex thực hiện các hoạt động cụ thể như:

Tiếp tục mở rộng đội ngũ nhân sự địa phương, đặc biệt là các vị trí kỹ thuật và chăm sóc khách hàng. Mở rộng cơ hội phát triển cho đối tác – nhắm đến thị trường mới, đào tạo chuyên sâu cho đối tác địa phương. Cung cấp các giải pháp CNTT và an ninh mạng tiên tiến, ứng dụng AI, phù hợp với các chiến lược quốc gia của Việt Nam.

Ông Phạm Huân, Giám đốc Kỹ thuật Khu vực tại Việt Nam, ManageEngine

“Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số an toàn, linh hoạt và bền vững tại Việt Nam,” ông Phạm Huân, Giám đốc Kỹ thuật Khu vực tại Việt Nam cho biết.