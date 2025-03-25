Keysight mở rộng giải pháp Vision Network Packet Brokers (NPBs), với tính năng AI

Ảnh: Keysight

Hôm nay (25/3), Keysight đã công bố mở rộng giải pháp Keysight Vision Network Packet Brokers (NPBs), với tính năng AI Insight Brokers.

Việc nâng cấp NPB này nhằm cải thiện hiệu năng của các biện pháp an ninh mạng bằng AI trong phát hiện mối đe dọa, phản ứng sự cố và phân tích điều tra. AI Insight Broker được thiết kế chuyên để hỗ trợ và tận dụng các tính năng của phần mềm AI, bao gồm bộ phần mềm mới được phát triển AI Stack của Keysight.

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng thường xuyên thay đổi, các tổ chức cần tìm kiếm các biện pháp mới để đẩy nhanh việc phát hiện mối đe dọa. Đội ngũ vận hành CNTT và an ninh bảo mật doanh nghiệp (SecOps) có thể ứng dụng AI và học máy (ML) để giải quyết vấn đề này, cải thiện khả năng giám sát và khắc phục các vấn đề về hiệu năng, tránh các mối đe dọa mạng và duy trì quy mô vận hành và tuân thủ.

Ảnh: Keysight

Các giải pháp NPB nâng cao mới của Keysight được thiết kế với khả năng chạy phần mềm AI giám sát hiệu năng và an ninh bảo mật, cũng như cải thiện bộ nhớ và lưu trữ. Ngoài ra, chúng còn có thể tích hợp thêm AI Stack của Keysight giúp phát hiện bất thường, nhận dạng động chữ ký ứng dụng, phân tích dự đoán chất lượng và mối đe dọa. Nhờ ứng dụng AI sớm hơn trong quá trình giám sát hiệu năng và an ninh bảo mật, giải pháp mới này nâng cao khả năng bảo vệ và khả năng khắc phục sớm mọi vấn đề hiệu năng, giúp khách hàng tránh được các mối đe dọa mạng và tăng cường khả năng phát hiện.

Những lợi ích chính của giải pháp quản lý giám sát lưu lượng mạng (Network Packet Broker) nâng cao bao gồm:

Phân tích nhanh hơn: Nhờ dữ liệu mạng lưới và đám mây được làm giàu theo thời gian thực, khách hàng có thể có được thông tin chuyên sâu về các hồ dữ liệu siêu quy mô, cũng như tối ưu hóa khối lượng dữ liệu trong xử lý công cụ

Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí dịch vụ đám mây bằng cách phát huy khả năng phân tích và tinh giản dữ liệu dựa trên AI để giảm yêu cầu về điện toán

Dễ dàng mở rộng: Thiết lập cấu hình kích hoạt Keysight AI Stack theo yêu cầu cho AI Insight Broker và triển khai mọi tổ hợp ứng dụng của đối tác liên minh để có năng lực hiển thị giám sát mong muốn.

Recep Ozdag, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, bộ phận Giải pháp Hiển thị Giám sát Mạng tại Keysight cho biết: "Các nhà cung cấp bảo mật đầu ngành đang tiếp tục khai thác AI để đẩy nhanh quá trình phát hiện và ứng phó trước các mối đe dọa. Giải pháp AI Insight Broker của chúng tôi hỗ trợ thiết bị quản lý giám sát lưu lượng mạng truyền thống bằng cách xử lý dữ liệu ở vùng biên mạng để có thể giảm tải đáng kể cho các công cụ bảo mật cũng như thời gian phân tích. Với khả năng chạy phần mềm AI, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng một sản phẩm nâng cao, tiếp tục đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi về an ninh bảo mật.”