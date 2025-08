Theo đó, tại cuộc họp Nhóm công tác Thỏa thuận tuân thủ (CAG) của Diễn đàn chứng nhận toàn cầu (GCF) diễn ra gần đây. Keysight và Alea, một doanh nghiệp thuộc chỉ đạo và điều phối của Leonardo, đã xác nhận hợp chuẩn bài đo tính năng push-to-talk trọng yếu (MCPTT) đầu tiên theo tiêu chuẩn của 3GPP Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA). Việc xác nhận hợp chuẩn này được thực hiện bằng bộ công cụ tuân thủ giao thức Keysight S8704A Protocol Conformance Toolset.

Ảnh: Keysight

Tính năng liên lạc trọng yếu Mission Critical Communications (MCX), bao gồm MCPTT, đang trở thành một tiêu chuẩn đột phá trong 3GPP, cung cấp một giải pháp liên lạc đáng tin cậy, hiệu quả và đa tính năng cho các tình huống trọng yếu như an toàn công cộng, an ninh, giao thông và dịch vụ điện nước. Được Hiệp hội TCCA (The Critical Communications Association) hỗ trợ thông qua thúc đẩy các tiêu chuẩn mở, MCX đang chuyển dịch từ công nghệ băng hẹp sang băng rộng để mang lại các tính năng mới như gọi video. Đo kiểm tuân thủ, hiện không có trong tiêu chuẩn băng hẹp, đang được áp dụng để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và đảm bảo độ tin cậy cao, hiệu năng và khả năng tương tác bắt buộc đối với các hệ thống liên lạc trọng yếu.

Giải pháp của Keysight xác nhận hiệu năng của bài đo đầu tiên cho tính năng push-to-talk trọng yếu dựa trên mô hình 3GPP Evolved Universal Terrestrial Radio Access.

Để hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị MCX đo kiểm tuân thủ, Keysight đã xác nhận hợp chuẩn bài đo đầu tiên cho MCPTT sử dụng bài đo LTE MCPTT EUTRA do 3GPP xác định và thiết bị đầu cuối người dùng (UE) Mission Critical Services (MCx) của Alea. Bài đo này bao gồm các bước chính mà MCPTT client cần thực hiện để được đặt cấu hình với máy chủ MCPTT. Các bước này bao gồm kết nối LTE, đăng ký Giao thức khởi tạo phiên (SIP), xác thực người dùng và quản lý khóa thông qua Bảo mật giao thức Internet (IPSec), quản lý định danh, nhận thực dịch vụ người dùng và chia sẻ dữ liệu cấu hình người dùng bao gồm quản lý nhóm.

Bộ công cụ tuân thủ giao thức S8704A Protocol Conformance Toolset của Keysight hỗ trợ các yêu cầu đo kiểm tuân thủ giao thức MCX. Giải pháp này có giao diện thân thiện với người dùng để định cấu hình thiết bị, chuẩn bị kế hoạch đo kiểm, thực hiện đo kiểm, kiểm tra kết quả và tạo báo cáo. Đây là giải pháp bắt buộc đối với tất cả các bài đo nghiệm thu thiết bị bao gồm đo kiểm tuân thủ và nghiệm thu của nhà khai thác.

Kevin Graham, Giám đốc điều hành, TCCA, cho biết: "TCCA vui mừng nhận được hồ sơ đăng ký này từ Keysight và Alea. Đây là bước quan trọng đầu tiên để bổ sung đo kiểm Tuân thủ vào các giải pháp băng thông rộng trọng yếu và sẽ thúc đẩy việc tuân thủ và triển khai các dịch vụ trọng yếu, là mục tiêu được cam kết trong lĩnh vực an toàn công cộng."

Muthu Kumaran, Tổng Giám đốc bộ phận Kinh doanh Giải pháp Xác nhận hợp chuẩn thiết bị của Keysight, cho biết: “Keysight tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu về kỹ thuật khi trở thành công ty đầu tiên xác nhận các bài đo trọng yếu tại GCF. Phát huy các giải pháp đo lường tiên tiến của Keysight và ứng dụng đổi mới sáng tạo của Alea, Keysight có thể đo chính xác hiệu năng của ứng dụng UE quan trọng trong môi trường EUTRA toàn diện. Kết quả cho thấy ứng dụng UE trọng yếu của Alea có thể cung cấp khả năng liên lạc đáng tin cậy và an toàn trong các tình huống trọng yếu, là một trong những yếu tố rất cần thiết cho an toàn công cộng và các dịch vụ khẩn cấp."