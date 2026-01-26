Vina Nha Trang khai trương showroom phục vụ cà phê tại Vũng Tàu

Trong không gian được thiết kế ấm cúng, gần gũi nhưng không kém phần tinh tế, showroom Virota trưng bày đa dạng các dòng sản phẩm đặc trưng, đáp ứng nhiều khẩu vị và nhu cầu khác nhau.

Khách hàng có thể trải nghiệm cà phê sữa đá đậm đà quen thuộc, cà phê sữa dừa béo thơm hài hòa, đến cà phê 3in1 đậm vị tiện lợi nhưng vẫn giữ trọn bản sắc cà phê nguyên chất.

Bên cạnh đó, showroom Virota còn có các dòng sản phẩm hướng đến sức khỏe như cà phê linh chi hòa tan, cà phê linh chi 4in1, là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu cà phê nhưng vẫn quan tâm đến lối sống lành mạnh.

Showroom Virota tại số 6 Hạ Long, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Nhân dịp khai trương, showroom Virota triển khai chương trình khuyến mại “Mừng khai trương- ưu đãi lớn” với tổng giá trị lên tới gần 100 triệu đồng. Khách hàng khi mua từ hai sản phẩm bất kỳ tại cửa hàng dịp nhày sẽ được giảm giá 20%. Virota còn tặng một hộp bánh cà phê hoặc phô mai cho khách hàng mua bất kỳ sản phẩm cà phê linh chi nào tại showroom (chương trình quà tặng không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác và có thể kết thúc sớm khi hết số lượng quà).

Được biết, Công ty CP Cơ khí Vina Nha Trang ( Vina Nha Trang) có hơn 30 năm hình thành và phát triển. Vina Nha Trang sở hữu nhà máy sản xuất có trình độ công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.

Vina Nha Trang cung cấp cho khách hàng các giải pháp chế biến toàn diện hiệu quả, các dây chuyền chế biến có công nghệ hiện đại tạo ra sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Vina Nha Trang luôn được khách hàng trong và ngoài nước lựa chọn, tin dùng.

Nhân dịp khai trương, showroom Virota triển khai chương trình khuyến mại “Mừng khai trương- ưu đãi lớn” với tổng giá trị lên tới gần 100 triệu đồng.

Với kinh nghiệm chế tạo thiết bị chế biến cà phê và nông sản, Vina Nha Trang hiện đang cung cấp nhiều hệ thống thiết bị cho các nhà máy chế biến cà phê lớn tại Việt Nam và xuất khẩu sang 20 quốc gia trên toàn thế giới.

Các sản phẩm bao gồm: Hệ thống chế biến ướt cà phê quả tươi cho cà phê chè và cà phê vối; hệ thống chế biến cà phê nhân xuất khẩu; hệ thống rang và xay cà phê; hệ thống sản xuất cà phê hòa tan; hệ thống chế biến tiêu và các loại nông sản dạng hạt khác; hệ thống máy sấy nông sản; hệ thống sấy dăm gỗ công suất lớn; hệ thống thiết bị phụ trợ và vận chuyển trong dây chuyền; các thiết bị phòng thí nghiệm…