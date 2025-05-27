Xe và phương tiện
VinFast EC Van 'gây sốt' thị trường: Ba lý do khiến khách hàng đổ xô đặt cọc

Vân Tước

Vân Tước

17:39 | 27/05/2025
EC Van mẫu xe tải điện cỡ nhỏ đầu tiên của VinFast tại Việt Nam thu hút hàng nghìn đơn đặt cọc chỉ sau vài ngày mở bán nhờ mức giá cạnh tranh, hiệu suất vận hành phù hợp và hệ sinh thái sạc hoàn chỉnh.
VinFast EC Van 'gây sốt' thị trường: Ba lý do khiến khách hàng đổ xô đặt cọc
VinFast ECVan - xe van điện 2 chỗ đầu tiên tại Việt Nam, thiết kế nhó gọn, vận hành lĩnh hoạt trong đô thị

Từ 8 giờ sáng ngày 25/5, VinFast EC Van chính thức mở cọc và nhanh chóng tạo nên cơn "sốt" trên thị trường xe thương mại. Mẫu xe tải điện cỡ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam này nhận phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp vận tải, hộ kinh doanh và tài xế cá nhân. Hiện tượng "gây bão" này có ba nguyên nhân chính.

Mức giá "ngọt" cộng ưu đãi khủng

Mẫu xe tải điện cỡ nhỏ VinFast EC Van có giá niêm yết 285 triệu đồng (đã bao gồm pin), thuộc phân khúc tầm trung trên thị trường xe thương mại. Khách hàng đặt cọc từ 25/5 đến hết 30/5 được giảm trực tiếp 10 triệu đồng vào giá xe, chỉ cần đặt cọc 7 triệu đồng.

"Xe đẹp, giá hợp lý, thêm ưu đãi lại càng hấp dẫn. Tôi đặt cọc luôn ba chiếc để thay thế đội xe xăng hiện tại", tài khoản Trần Bình Minh chia sẻ trên diễn đàn tài xế giao hàng.

Bên cạnh ưu đãi từ hãng, khách mua EC Van còn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách khuyến khích xe điện của Chính phủ. Khoản tiết kiệm này lên tới hơn 30 triệu đồng, giúp tổng chi phí lăn bánh của EC Van trở nên cạnh tranh so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Nhiều chủ cửa hàng, doanh nghiệp vận tải nhỏ cho biết họ nhanh chóng quyết định mua xe nhờ mức giá dễ tiếp cận và những khoản tiết kiệm thiết thực này.

VinFast EC Van 'gây sốt' thị trường: Ba lý do khiến khách hàng đổ xô đặt cọc

Hiệu suất vận hành vượt trội cho nhu cầu nội đô

Khác với lo ngại thường gặp về tầm hoạt động của xe điện, VinFast EC Van được trang bị pin lithium-ion dung lượng 17 kWh, cho phép di chuyển 150 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này phù hợp hoàn hảo với đặc thù vận chuyển hàng hóa trong thành phố, nơi các chuyến xe thường ngắn và lặp lại theo tuyến cố định.

Chia sẻ với Autodaily, Anh Huỳnh Văn Khoát, chủ tiệm tạp hóa kiêm dịch vụ giao hàng tại Quận 1 (TP HCM), đánh giá cao khả năng sạc nhanh DC của EC Van. Xe có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 42 phút, cho phép anh tận dụng thời gian nghỉ trưa hoặc bốc dỡ hàng để nạp năng lượng.

"Tôi có thể dư sức chạy cả ngày dài mà chỉ cần sạc một lần vào lúc nghỉ trưa", anh Khoát chia sẻ.

Về khả năng chở hàng, EC Van sở hữu khoang hành lý 2.600 lít với tải trọng hơn 600 kg, thoải mái chở nhiều loại hàng hóa trong một chuyến. Đặc biệt, xe có mô-men xoắn cực đại 110Nm, gấp đôi các đối thủ xăng cùng phân khúc, giúp vận hành mượt mà ngay cả khi chở hàng nặng.

VinFast EC Van 'gây sốt' thị trường: Ba lý do khiến khách hàng đổ xô đặt cọc
VinFast EC Van tối ưu chi phí vận hành, đa dạng về màu sắc

Hệ sinh thái sạc phát triển mạnh

Yếu tố quyết định thứ ba khiến khách hàng yên tâm chọn EC Van chính là hạ tầng sạc điện ngày càng hoàn thiện. Hệ thống V-Green hiện có hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước, với khoảng cách trung bình 3,5 km trong nội đô và 50 km trên cao tốc.

Anh Nguyễn Đình Toàn, chủ cửa hàng thiết bị điện tử tại Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết anh đã sử dụng VF 5 Plus và hoàn toàn hài lòng với mạng lưới sạc. "Trong bán kính 10 km quanh nhà có bốn trạm sạc VinFast, trạm gần nhất chỉ cách 1,5 km. Khi EC Van mở cọc, tôi quyết định đặt ngay", anh Toàn cho Autodaily biết.

Ưu thế lớn nhất hiện tại là VinFast miễn phí sạc pin toàn hệ thống đến hết tháng 6/2027. Chính sách này giúp các hộ kinh doanh tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành so với xe xăng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao.

"Ở Hà Nội, trạm sạc VinFast có khắp nơi, thậm chí dễ tìm hơn cả trạm xăng. Việc miễn phí sạc pin đến 2027 thật sự có lợi cho hộ kinh doanh muốn tối ưu chi phí như tôi", anh Toàn vui vẻ chia sẻ.

Đón đầu xu hướng vận tải xanh

VinFast EC Van xuất hiện đúng thời điểm các đô thị lớn đang triển khai lộ trình kiểm soát khí thải, dần siết chặt điều kiện lưu thông của xe động cơ đốt trong. Việc sở hữu xe điện giúp các doanh nghiệp và cá nhân chủ động ứng phó với những quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Với thiết kế compact, hiệu suất phù hợp nhu cầu nội đô và hệ sinh thái hỗ trợ hoàn chỉnh, EC Van được đánh giá là lựa chọn thông minh cho xu hướng vận tải bền vững. Sự "gây bão" trong những ngày đầu mở cọc cho thấy thị trường Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận giải pháp vận chuyển xanh, hiệu quả và kinh tế.

Ban tổ chức giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025 khẳng định dù số lượng đường thi tăng gần gấp đôi so với năm trước nhưng sự thay đổi lớn nằm ở quy mô và hệ thống vận hành của giải đấu.
Số lượng đường thi của Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 tăng kỷ lục từ 14 lên 24 đường, số bài thi mỗi hạng tăng 1,5 - 2 lần với gần 700 lượt trình diễn. Đường đua đêm Adventure huyền thoại quay trở lại sau 2 năm vắng bóng.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa cho ra mắt dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” kỷ niệm 30 năm tại thị trường Việt Nam.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) dự kiến sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt “Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới” tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội (số 8 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 16-17 tháng 10 tới đây.
Các mẫu Suzuki Fronx, BYD Seal 5, Lynk & Co 08, Volkswagen Golf, Mercedes E-class sẽ hâm nóng thị trường Việt trong quý cuối 2025.
