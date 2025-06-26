VinFast ra mắt chương trình đổi xe xăng lấy xe điện: Chiến lược hay chiêu trò marketing?

VinFast chính thức triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" từ 24/6, hỗ trợ tài chính từ 5-100 triệu đồng tùy theo dòng xe. Chương trình cho phép khách hàng bán xe xăng cũ và nhận ưu đãi khi mua xe điện VinFast mới.

VinFast thiết kế gói hỗ trợ theo nguyên tắc "xe đắt hỗ trợ nhiều". VF3 - mẫu xe rẻ nhất chỉ được hỗ trợ 5 triệu đồng, trong khi VF9 - flagship của hãng nhận ưu đãi tối đa 100 triệu đồng.

Điều kiện tham gia tương đối đơn giản: khách hàng phải sở hữu xe xăng tối thiểu 3 tháng và đăng ký làm chủ xe điện VinFast mới. Hãng cũng hỗ trợ kết nối với 3 đơn vị kinh doanh xe cũ để khách hàng có thêm lựa chọn định giá.

VinFast kết hợp chương trình này với các ưu đãi hiện hành, tạo ra gói "lợi chồng lợi". Khách hàng có thể nhận thêm 4% giá trị xe theo chính sách "Đối tác thân thiết toàn dân", cộng 70 triệu đồng nếu là công dân Hà Nội hoặc TP HCM.

Miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến 30/6/2027 cũng được VinFast coi là "lợi ích kèm". Tính toán sơ bộ, một khách hàng mua VF8 tại Hà Nội có thể tiết kiệm gần 150 triệu đồng so với giá niêm yết.

Chiến lược mở rộng thị phần hay "đốt tiền"?

Chương trình này nằm trong chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3" mà VinFast khởi động từ 22/5. Hãng đã áp dụng mô hình tương tự với xe máy điện, thu hút hàng nghìn lượt chuyển đổi tại Hà Nội và TP HCM.

Tuy nhiên, mức ưu đãi "khủng" này đặt ra nghi vấn về khả năng sinh lời của VinFast. Với doanh số xe điện còn hạn chế và chi phí sản xuất cao, việc "đầu tư" hàng trăm triệu đồng cho mỗi khách hàng có thể tác động tiêu cực đến tài chính doanh nghiệp.

Thách thức từ thói quen tiêu dùng

Thị trường xe điện Việt Nam vẫn đối mặt với những rào cản lớn: hạ tầng sạc chưa đầy đủ, lo ngại về pin và chi phí bảo dưỡng. Dù VinFast cam kết miễn phí sạc pin, việc thay đổi thói quen di chuyển của người Việt cần thời gian dài.

Chương trình "Thu xăng - Đổi điện" thể hiện quyết tâm của VinFast trong việc dẫn dắt cuộc cách mạng giao thông xanh. Song hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng thuyết phục người tiêu dùng về lợi ích dài hạn của xe điện, vượt qua sức hấp dẫn tức thời của ưu đãi tài chính.