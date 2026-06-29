Sở hữu driver carbon dynamic 50mm hoàn toàn mới, tai nghe JBL Quantum Series thế hệ mới được tối ưu để tái tạo chính xác các chi tiết âm thanh trong game, từ tiếng bước chân, tiếng thay đạn cho đến những thay đổi vị trí của đối thủ. Kết hợp cùng JBL Quantum Spatial Sound, người chơi có thể cảm nhận không gian âm thanh chân thực hơn, nâng cao khả năng phản xạ và đưa ra quyết định chính xác trong những tình huống quan trọng. Trong đó, tai nghe JBL Quantum 950 là lựa chọn hàng đầu cho game thủ chuyên nghiệp nhờ khả năng kết nối và sự thoải mái khi sử dụng.

JBL Quantum 950

Sản phẩm được trang bị driver carbon dynamic 50mm đạt chứng nhận Hi-Res Audio, mang lại chất âm chi tiết với độ méo tiếng thấp cùng khả năng tái tạo dải cao vượt trội. Nhờ đó, người chơi có thể dễ dàng nhận biết những tín hiệu âm thanh quan trọng trong game và phản ứng nhanh hơn trước đối thủ.

Kết hợp cùng JBL QuantumENGINE thế hệ mới, tai nghe Quantum 950 hỗ trợ JBL Quantum Spatial Sound, công nghệ theo dõi chuyển động đầu 3D Head Tracking và Adaptive Noise Cancelling giúp người chơi tập trung hoàn toàn vào trận đấu.

Tai nghe JBL Quantum 950 là lựa chọn hàng đầu cho game thủ chuyên nghiệp

Bên cạnh đó, JBL Quantum 950 còn sở hữu microphone boom 6mm kết hợp công nghệ AI Noise Reduction, giúp giọng nói rõ ràng hơn trong quá trình giao tiếp cùng đồng đội. Các tính năng Call Equalizer và Sound Level Optimizer cũng được tích hợp nhằm tối ưu chất lượng đàm thoại trong nhiều môi trường khác nhau.

Điểm nổi bật khác của Quantum 950 là hệ thống pin kép có thể thay nóng (Hot-Swappable Battery), cho phép người dùng thay pin ngay cả khi sử dụng mà không làm gián đoạn trận đấu. Dock sạc Base Station đi kèm đồng thời đóng vai trò bộ thu phát không dây 2.4GHz và trung tâm điều khiển các thiết lập âm thanh, RGB và cân bằng âm lượng game/chat.

JBL Quantum 650

Bộ đôi tai nghe JBL Quantum 650 và JBL Quantum 250 được thiết kế dành cho những game thủ đang tìm kiếm trải nghiệm gaming chất lượng với mức đầu tư hợp lý hơn. Trong đó, tai nghe JBL Quantum 650 được trang bị driver carbon dynamic 50mm mới cùng JBL Quantum Spatial Sound, mang lại khả năng định vị âm thanh chính xác trong nhiều thể loại game khác nhau. Tai nghe hỗ trợ kết nối không dây 2.4GHz độ trễ thấp, Bluetooth 5.3 và kết nối có dây, giúp người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa PC, console và thiết bị di động.

Còn tai nghe JBL Quantum 250 là lựa chọn phù hợp cho những người chơi yêu thích sự đơn giản và ổn định. Sản phẩm sử dụng kết nối dây 3.5mm tương thích với mọi thiết bị từ PC, Mac, console cho đến các thiết bị di động, đồng thời vẫn được trang bị driver carbon dynamic 50mm cùng thiết kế mới mang lại cảm giác đeo thoải mái trong thời gian dài.

Tai nghe JBL Quantum 650

Toàn bộ dòng tai nghe JBL Quantum Series năm này đều được thiết kế lại với ngôn ngữ hiện đại hơn, tập trung vào sự thoải mái và tính linh hoạt trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý là hệ thống hammock headband độc quyền của JBL sử dụng lớp lưới treo bên trong khung tai nghe giúp phân bổ trọng lượng đều hơn, giảm áp lực lên phần đầu trong các phiên chơi kéo dài. Kết hợp cùng đệm tai memory foam thoáng khí, người dùng có thể duy trì cảm giác dễ chịu trong nhiều giờ liên tục.

Tai nghe JBL Quantum 250

Ngoài ra, thiết kế module hóa cho phép thay thế nhiều linh kiện như microphone, đệm tai, cáp kết nối và headband, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và tối ưu trải nghiệm sử dụng lâu dài.