Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho biết, tính đến ngày 31/3/2026, tổng nguồn vốn của TTA đạt 4.145 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 2.419 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 633,7 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 1.726 tỷ đồng, chiếm khoảng 41,5% tổng nguồn vốn. Cơ cấu nợ chủ yếu là các khoản vay dài hạn với giá trị 1.385 tỷ đồng, tương đương 78,6% tổng dư nợ.

Trường Thành Group bị nhắc nhở vì chậm công bố thay đổi nhân sự

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HoSE: TTA) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nhắc nhở do không thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ công bố thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao, một yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết.

Theo thông báo của cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã miễn nhiệm ông Trần Huy Thiệu khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/4.

Tuy nhiên, theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, việc thay đổi nhân sự nội bộ phải được doanh nghiệp công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh hiệu lực. Trường Thành Group đã không thực hiện đúng quy định này.

HoSE vì vậy đã phát hành văn bản nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin nhằm bảo đảm tính minh bạch, tạo môi trường đầu tư công bằng và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Minh bạch thông tin là yêu cầu bắt buộc

Việc công bố thông tin đúng thời hạn không đơn thuần là thủ tục hành chính mà là một trong những tiêu chí quan trọng phản ánh chất lượng quản trị doanh nghiệp niêm yết.

Thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, hoạt động điều hành và kỳ vọng của nhà đầu tư. Vì vậy, các quy định hiện hành yêu cầu doanh nghiệp phải công bố kịp thời để toàn bộ thị trường tiếp cận thông tin cùng một thời điểm, hạn chế bất cân xứng thông tin và nguy cơ phát sinh giao dịch không công bằng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng chú trọng chuẩn mực quản trị hiện đại, việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin được xem là yếu tố góp phần nâng cao uy tín và giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Doanh nghiệp năng lượng tái tạo sở hữu hàng nghìn tỷ đồng tài sản

Trường Thành Group được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển từ các dự án thủy điện với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 4.145 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 2.419 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 633,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 1.726 tỷ đồng, tương đương khoảng 41,5% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, dư nợ vay dài hạn đạt 1.385 tỷ đồng, chiếm gần 78,6% tổng dư nợ, phản ánh đặc thù đầu tư dài hạn của lĩnh vực năng lượng.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Doanh thu đạt 172,2 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 59,7 tỷ đồng, tăng gần 39,9%.

Trong năm 2026, Trường Thành Group đặt mục tiêu doanh thu 670 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng.

Sự việc của Trường Thành Group không tác động đến kết quả kinh doanh nhưng là lời nhắc về vai trò của quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường chứng khoán ngày càng yêu cầu tiêu chuẩn minh bạch cao hơn.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết, việc công bố thông tin đầy đủ và đúng hạn không chỉ giúp tuân thủ quy định pháp luật mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động huy động vốn trong tương lai.