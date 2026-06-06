Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 272/QĐ-XPHC ngày 03/06/2026, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (trụ sở tại số 99A, đường Phước Tân - Long Hưng, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai). Mức phạt 92,5 triệu đồng được áp dụng cho doanh nghiệp này theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành là doanh nghiệp hạt nhân thuộc hệ sinh thái KN Investment Group, do doanh nhân Lê Văn Kiểm sáng lập từ năm 1978. Bà Trần Cẩm Nhung, vợ ông Lê Văn Kiểm, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tập đoàn hoạt động đa ngành, trải dài từ bất động sản, xây dựng hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng đến năng lượng tái tạo. Cá nhân ông Lê Văn Kiểm từng hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Sân Golf Long Thành tại Đồng Nai thuộc hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm

Hàng loạt báo cáo trái phiếu không được gửi hoặc gửi chậm lên HNX

Theo nội dung quyết định xử phạt, Golf Long Thành đã không gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều tài liệu bắt buộc. Danh sách bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2020, Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu bán niên 2021 và 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2021 và 2022, cùng Báo cáo tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Ngoài nhóm báo cáo hoàn toàn không được gửi, Golf Long Thành còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu khác trong giai đoạn từ năm 2021 đến bán niên 2024. Nhóm này bao gồm các báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, tình hình thanh toán lãi gốc và báo cáo thực hiện cam kết đối với trái chủ.

Thời gian vi phạm kéo dài liên tục từ năm 2020 đến bán niên 2024 khiến nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của Golf Long Thành gần như không thể tra cứu bất kỳ thông tin chính thức nào về tình hình tài chính hay tiến độ sử dụng vốn của doanh nghiệp phát hành trên hệ thống HNX.

Minh bạch thông tin điện tử vẫn phụ thuộc vào ý thức tuân thủ của doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, toàn bộ thông tin về trái phiếu doanh nghiệp phải được tổ chức phát hành gửi qua hệ thống công bố thông tin điện tử của HNX. Nền tảng số tập trung này cho phép nhà đầu tư tra cứu trực tuyến báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn, lịch thanh toán lãi gốc theo mã trái phiếu hoặc theo tên doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vụ việc Golf Long Thành cho thấy hạ tầng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ đầu vào. Hệ thống điện tử dù hiện đại cũng không thể tự động sinh ra báo cáo thay cho tổ chức phát hành. Khi doanh nghiệp không gửi dữ liệu, nền tảng trở thành kho lưu trữ thiếu khuyết và nhà đầu tư mất đi kênh giám sát quan trọng nhất.

Sau giai đoạn khủng hoảng trái phiếu 2020 đến 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP siết chặt điều kiện phát hành, bổ sung yêu cầu báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo sử dụng vốn. Mức phạt 92,5 triệu đồng đối với Golf Long Thành tuy không lớn so với quy mô tập đoàn, nhưng phản ánh quyết tâm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố trong bối cảnh thị trường đang dần phục hồi niềm tin.

Vụ việc cho thấy cơ quan quản lý cần phát triển thêm công cụ giám sát tự động, cảnh báo sớm khi doanh nghiệp quá hạn nộp báo cáo trên hệ thống điện tử, thay vì chỉ xử phạt hậu kiểm sau nhiều năm như trường hợp Golf Long Thành.