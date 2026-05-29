Chứng khoán châu Á tăng nhờ AI và kỳ vọng Mỹ Iran.

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay29/5, khi giới đầu tư đồng thời đánh giá hai yếu tố đối lập, gồm nguy cơ leo thang quân sự giữa Iran và Mỹ, cùng tín hiệu về một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt xung đột.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi một quan chức Nhà Trắng xác nhận với Axios rằng Washington và Tehran “về cơ bản đã đạt được thỏa thuận” về các điều khoản tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng qua. Thông tin này giúp giới đầu tư kỳ vọng rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có thể giảm nhiệt trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Theo hãng thông tấn Fars, lực lượng vũ trang Iran đã phóng tên lửa vào các mục tiêu chưa xác định trong tối thứ Năm. Lầu Năm Góc cũng cho biết Tehran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía Kuwait và triển khai máy bay không người lái quanh eo biển Hormuz.

Dù vậy, các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á vẫn duy trì đà tăng mạnh nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và AI.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,88%, trong khi Topix tăng 0,53%. Đà tăng của thị trường Nhật tiếp tục nối dài sau khi Nikkei vượt mốc 66.000 điểm, mức cao lịch sử mới.

Thị trường Hàn Quốc ghi nhận diễn biến nổi bật nhất khu vực. Chỉ số Kospi tăng 2,68%, còn Kosdaq tăng 0,25%. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng tới 6,51% sau khi tập đoàn này công bố bắt đầu xuất xưởng các mẫu chip nhớ băng thông cao HBM thế hệ mới cho khách hàng toàn cầu.

Diễn biến này cho thấy làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo vẫn tiếp tục là động lực chính của thị trường công nghệ toàn cầu. HBM hiện là dòng chip quan trọng trong các trung tâm dữ liệu AI và hệ thống máy chủ hiệu năng cao.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,72%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,68%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,38%.

Dữ liệu thị trường cũng cho thấy đà tăng lan rộng trên toàn khu vực. Chỉ số Hang Seng tăng hơn 1,2%, Nikkei 225 tăng hơn 2,3%, còn Kospi tăng gần 2,8%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Thượng Hải giảm nhẹ 0,37%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư Trung Quốc trước các biến động địa chính trị và áp lực tăng trưởng kinh tế nội địa.

Thị trường Mỹ trước đó cũng vừa khép lại phiên giao dịch với các mức cao kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 tăng 0,58% lên 7.563,63 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,91% lên 26.917,47 điểm, trong khi Dow Jones tăng nhẹ 0,05%.

Động lực chính đến từ nhóm công nghệ, đặc biệt sau báo cáo tài chính tích cực của Snowflake. Cổ phiếu doanh nghiệp này tăng vọt 36,5%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất lịch sử sau khi công ty công bố triển vọng lợi nhuận tích cực và kế hoạch chi 6 tỷ USD để mua dịch vụ từ Amazon Web Services trong vòng 5 năm.

Theo giới phân tích, thị trường toàn cầu hiện đang phản ứng theo hướng “ưu tiên tăng trưởng công nghệ hơn rủi ro địa chính trị”. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang đặt cược mạnh vào chu kỳ AI mới, bất chấp các biến động quân sự tại Trung Đông.

Với thị trường Việt Nam, diễn biến tích cực của nhóm công nghệ và bán dẫn toàn cầu tiếp tục tạo hiệu ứng hỗ trợ tâm lý cho nhóm cổ phiếu công nghệ, khu công nghiệp và xuất khẩu điện tử. Nhà đầu tư trong nước cũng theo dõi sát diễn biến giá dầu và căng thẳng tại eo biển Hormuz do đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lạm phát, tỷ giá và chi phí logistics trong thời gian tới.