Ngày 5/6, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị "Sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường năm 2026" với chủ đề "Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số", thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện các tổ chức tài chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết tài sản mã hóa, đặc biệt là xu hướng số hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA), đang trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế số toàn cầu. Đây không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đang từng bước tạo ra những mô hình huy động vốn, đầu tư và giao dịch mới dựa trên nền tảng công nghệ số.

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải.

Theo ông Hải, trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế số và tài chính số, đồng thời triển khai cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đón nhận dòng vốn đầu tư mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, việc xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, an toàn và có khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả là yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là nền tảng quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và tạo niềm tin cho các chủ thể tham gia thị trường.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản mã hóa

Tại hội nghị, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa thuộc UBCKNN cho biết Việt Nam đã có những bước đi đáng chú ý trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho loại hình tài sản mới này.

Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 9/2025 đến nay, hàng loạt văn bản pháp luật quan trọng đã được ban hành, bao gồm hai luật, một nghị quyết và ba thông tư hướng dẫn. Các quy định này hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường tài sản mã hóa có kiểm soát, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đáng chú ý, Luật Công nghiệp công nghệ số lần đầu tiên đưa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa và tài sản ảo vào hệ thống pháp luật. Cùng với đó, Bộ luật Dân sự đã ghi nhận tài sản mã hóa là một loại tài sản hợp pháp, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Luật Đầu tư cũng cho phép doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến tài sản mã hóa theo hình thức kinh doanh có điều kiện. Bộ Tài chính đã ban hành các quy định về kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức tham gia thị trường.

Theo đại diện UBCKNN, các chính sách hiện nay tập trung vào bốn mục tiêu trọng tâm gồm xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, thu hút nguồn vốn phục vụ kinh tế số, tăng cường phòng chống rửa tiền và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý tài sản số.

Mã hóa tài sản mở rộng cơ hội đầu tư

Tại phiên tham luận, ông Chris Chiew, Cố vấn cao cấp Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Thịnh Vượng Việt Nam (CAEX), nhận định Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường tài sản mã hóa.

Với dân số hơn 100 triệu người, tỷ lệ tiếp cận công nghệ cao và nằm trong nhóm các quốc gia có số lượng người sở hữu tài sản mã hóa lớn trên thế giới, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng cho các mô hình tài chính số mới.

Theo ông Chris Chiew, một trong những lợi ích nổi bật của quá trình mã hóa tài sản là giúp chia nhỏ quyền sở hữu đối với các tài sản có giá trị lớn, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư cá nhân và tạo thêm kênh huy động vốn cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

Nhiều loại tài sản có thể được đưa lên môi trường số dưới dạng token như bất động sản, vàng, hàng hóa, kim loại quý, hạ tầng giao thông, trung tâm dữ liệu, dự án năng lượng, khu công nghiệp hoặc cảng biển. Quá trình này không chỉ giúp gia tăng tính thanh khoản mà còn nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và quản lý tài sản.

Các chuyên gia dẫn chứng nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới đã triển khai thành công mô hình token hóa tài sản. Dự báo quy mô thị trường tài sản mã hóa toàn cầu có thể đạt khoảng 19.000 tỷ USD vào năm 2033, trong khi thị trường Việt Nam được kỳ vọng đạt quy mô từ 70 đến 80 tỷ USD vào năm 2030.

Để bảo đảm thị trường phát triển an toàn, các chuyên gia khuyến nghị cơ quan quản lý cần lựa chọn những loại tài sản phù hợp để triển khai thí điểm, xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, tách bạch tài sản của khách hàng với tài sản của đơn vị cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền và gian lận tài chính.

Những bước hoàn thiện về thể chế cùng sự phát triển nhanh của công nghệ đang mở ra cơ hội để Việt Nam hình thành một thị trường tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và có khả năng kết nối với hệ sinh thái tài chính số toàn cầu trong tương lai.