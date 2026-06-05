Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Ngày 4/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có buổi tiếp ông Ben Zhou, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Bybit, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới có trụ sở tại Dubai.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP nhằm triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến bảo vệ nhà đầu tư, phòng chống rửa tiền, gian lận tài chính và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Ben Zhou, CEO Bybit - Ảnh: VGP.

Theo Phó Thủ tướng, trong quá trình xây dựng và vận hành thị trường, Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng hành từ các doanh nghiệp quốc tế có kinh nghiệm để hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường năng lực quản lý, giám sát giao dịch, phát triển hạ tầng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chính phủ cũng hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp trong nước tham gia thị trường tài sản mã hóa giai đoạn thí điểm. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị tham gia sẽ dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về vốn, công nghệ, an toàn hệ thống và kinh nghiệm vận hành thực tế.

Đánh giá tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là rất lớn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng nếu được xây dựng trên nền tảng pháp lý phù hợp, lĩnh vực này sẽ tạo thêm cơ hội đầu tư và kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp cũng như người dân. Do đó, việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, hạ tầng kỹ thuật, năng lực quản lý và kinh nghiệm vận hành theo chuẩn mực quốc tế là yêu cầu quan trọng trước khi triển khai chính thức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng tiềm năng phát triển của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là rất lớn - Ảnh: VGP.

Về phía Bybit, ông Ben Zhou đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong quá trình xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản mã hóa. Đại diện doanh nghiệp khẳng định luôn đặt yếu tố an toàn và minh bạch lên hàng đầu, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác xây dựng thể chế và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tài sản số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích đổi mới sáng tạo và ứng dụng các mô hình kinh doanh mới. Ông kỳ vọng Bybit sẽ trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý trong quá trình phát triển thị trường tài sản mã hóa, góp phần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Trước đó, tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, ông Nguyễn Đức Chi cho biết sớm nhất trong quý III/2026, thị trường tài sản mã hóa Việt Nam có thể ghi nhận những hoạt động chính thức đầu tiên. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng tài chính trong và ngoài nước.

Theo thông tin được công bố, hiện có 5 doanh nghiệp Việt Nam đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, gồm: Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản số Việt Nam, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom.