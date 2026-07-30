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Y tế số

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Lê Nhi

Lê Nhi

15:13 | 30/07/2026
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UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 31/10. Kết quả khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý và theo dõi lâu dài.
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UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong năm nay. Mục tiêu là hoàn thành việc khám cho 100% đối tượng thuộc diện quản lý trước ngày 31/10.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh không lây nhiễm để quản lý, điều trị kịp thời, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động.

Hoàn thành rà soát danh sách trước ngày 15/8

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập phải rà soát, lập danh sách toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở Y tế trước ngày 15/8.

Sau khi tiếp nhận, Sở Y tế sẽ đồng bộ dữ liệu lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng nhằm tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý kết quả khám của từng cá nhân.

Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ gói khám sức khỏe dành cho người từ 18 tuổi trở lên theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế. Các cơ quan, đơn vị không được tự ý cắt giảm danh mục khám hoặc thay thế bằng các hạng mục không tương đương.

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10
Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ gói khám sức khỏe dành cho người từ 18 tuổi trở lên theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Cập nhật kết quả lên hồ sơ sức khỏe điện tử

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan bố trí thời gian phù hợp để người lao động tham gia khám đầy đủ, đúng kế hoạch. Các đơn vị đồng thời phối hợp với cơ sở y tế cập nhật kết quả khám lên hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Sau khi hoàn thành việc khám sức khỏe, các đơn vị phải gửi báo cáo kết quả về Sở Y tế trong vòng ba ngày để đối chiếu với dữ liệu trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, phục vụ công tác giám sát và đánh giá.

Doanh nghiệp phải hoàn thành trước ngày 31/10

Đối với doanh nghiệp trong các khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Cơ quan này cũng phải đôn đốc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện và hoàn thành việc khám cho người lao động trước ngày 31/10.

Sở Y tế được giao chủ trì thu thập, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm chất lượng chuyên môn và cập nhật đầy đủ kết quả khám lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan này cũng có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai, kịp thời tham mưu UBND TP.HCM xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ sẽ phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tham mưu UBND TP.HCM xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn triển khai khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về kết quả thực hiện tại địa phương.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng được đề nghị chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tạo điều kiện để người lao động tham gia đầy đủ theo kế hoạch.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 ▼30K 14,060 ▼30K
Trang sức 99.99 13,370 ▼30K 14,070 ▼30K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 ▲2K 14,172 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 ▲2K 14,173 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 ▲1235K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 ▲1235K 1,413 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 ▲1208K 1,392 ▲1253K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 ▲198K 137,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 ▲15K 10,456 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 ▲136K 94,815 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 ▼67621K 8,507 ▼76441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 ▲117K 81,312 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 ▲83K 58,202 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
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Cập nhật: 30/07/2026 16:00
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Cập nhật: 30/07/2026 16:00

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