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Chứng khoán 29/7: Bứt phá nhờ họ Vingroup, VN-Index vượt mốc 1.700 điểm

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10:34 | 30/07/2026
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Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 29/7 với sắc xanh lan tỏa khi VN-Index tăng 24,06 điểm lên 1.704,68 điểm, bộ ba cổ phiếu họ Vingroup dẫn dắt đà phục hồi cùng lực cầu bắt đáy trở lại ở vùng giá thấp.
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Chốt phiên giao dịch ngày 29/7, VN-Index tăng 24,06 điểm, tương đương 1,43%, lên 1.704,68 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Sau nhịp điều chỉnh buổi sáng lùi về vùng 1.675,19 điểm, lực cầu bắt đáy chảy mạnh vào các mã trụ trong phiên chiều đã kéo thị trường chứng khoán phục hồi và giành lại mốc tâm lý 1.700 điểm.

Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE giữ hơn 451 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt quanh 14.005 tỷ đồng. Độ rộng nghiêng hẳn về bên mua với 165 mã tăng so với 139 mã giảm, cho thấy dòng tiền chủ động quay lại sau chuỗi phiên dè dặt trước đó.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại bán ròng 88,04 tỷ đồng trên sàn HOSE, với giá trị bán 2.030,78 tỷ đồng và giá trị mua 1.942,74 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng hơn 10 triệu đơn vị. Mức bán ròng thu hẹp mạnh so với các phiên đầu tuần giúp tâm lý giao dịch bớt căng thẳng và củng cố cho nhịp hồi của chỉ số.

Diễn biến trong phiên cho thấy sự đảo chiều rõ nét về tâm lý. Áp lực bán chiếm ưu thế trong buổi sáng đẩy nhiều nhóm cổ phiếu về vùng giá thấp, nhưng lực cầu bắt đáy xuất hiện dứt khoát ngay từ đầu phiên chiều đã đảo ngược cục diện. Dòng tiền tập trung vào các mã trụ vốn hóa lớn, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa và kéo VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày.

Bảng điện tử VN-Index phiên 29/7/2026 với sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm vốn hóa lớn
Bảng điện tử VN-Index phiên 29/7 với sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm vốn hóa lớn

Bất động sản họ Vingroup kéo VN-Index vượt 1.700 điểm

Nhóm bất động sản trở thành đầu tàu của phiên khi chỉ số ngành tăng 4,17 điểm, tương đương 2,95%, lên 145,51 điểm. Toàn nhóm ghi nhận một mã tăng trần, 36 mã tăng giá, 27 mã giảm và hai mã giảm sàn, đánh dấu phiên hồi phục mạnh sau nhiều tuần biến động.

Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup dẫn sóng với VHM tăng 6,14%, VRE tăng 6,81% và VIC tăng 2,62%. Riêng VIC đóng góp 9,09 điểm cho VN-Index, còn VHM góp thêm 6,98 điểm, trở thành hai trụ nâng đỡ lớn nhất trong phiên. Các mã VPI, DIG và DXG cùng đóng cửa trong sắc xanh, lần lượt tăng 2,7%, 1,41% và 0,49%.

Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, KBC tăng nhẹ 0,36% khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng tiếp tục hỗ trợ triển vọng cho thuê đất và phát triển hạ tầng. Diễn biến tái cơ cấu nhân sự cấp cao tại VRE cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong phiên tăng trần của cổ phiếu.

Dòng tiền phân hóa giữa ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ

Nhóm tài chính ngân hàng phân hóa rõ nét và trở thành lực cản chính của chỉ số. LPB lấy đi 0,57 điểm, VPB giảm 0,42 điểm, STB giảm 0,40 điểm cùng chiều đi xuống của ACB và SHB. Ở chiều tăng, VCB nhích 0,92% và góp 0,86 điểm, CTG tăng 1,21% và HDB tăng 1,59% giúp nhóm giữ được một phần cân bằng.

Trái với sắc đỏ của phần lớn cổ phiếu ngân hàng, nhóm chứng khoán bứt lên dẫn đầu dòng tiền đầu cơ. VCI tăng 5,58%, ORS tăng 3,82% và SSI tăng 1,09%, phản ánh kỳ vọng thanh khoản cải thiện khi chỉ số giành lại vùng giá cao. Đà tăng của nhóm chứng khoán thường đi trước sự lan tỏa của dòng tiền trên toàn thị trường.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng đồng thuận đi lên nhờ sức mua phục hồi. PET tăng 4,79%, MWG tăng 3,58%, FRT tăng 0,93%, trong khi MSN, VNM và PNJ cùng giữ sắc xanh. Doanh thu thương mại điện tử nửa đầu năm 2026 đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, tạo nền tảng cho các chuỗi bán lẻ mở rộng kênh số và thúc đẩy tiêu dùng số lan rộng.

Sự cộng hưởng giữa nhóm bán lẻ và hạ tầng công nghệ trở thành điểm nhấn của phiên. Các chuỗi bán lẻ lớn đẩy mạnh số hóa vận hành, thanh toán không tiền mặt và mạng lưới giao nhận, nhờ đó biên lợi nhuận cải thiện và cổ phiếu hưởng lợi từ chu kỳ tiêu dùng phục hồi. Xu hướng tiêu dùng số cũng mở rộng dư địa cho các doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp bán hàng đa kênh và quản trị dữ liệu khách hàng.

Chứng khoán 29/7: Bứt phá nhờ họ Vingroup, VN-Index vượt mốc 1.700 điểm

Công nghệ giữ nhịp, logistics và triển vọng cải cách thị trường tài chính

Nhóm công nghệ tiếp tục là điểm sáng khi FPT tăng 3,33% và dẫn dắt dòng tiền trong bối cảnh câu chuyện chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Diễn biến trái chiều của cổ phiếu công nghệ Mỹ, với sắc đỏ trên sàn Nasdaq do lo ngại cắt giảm chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo, chưa tác động tiêu cực tới cổ phiếu công nghệ trong nước.

Ở nhóm logistics và cảng biển, GMD tăng 1,23% cùng đà đi lên của VJC, trong khi VSC điều chỉnh 1,54% và VCG giảm 1,63%. Diễn biến giá cước container và triển vọng thương mại vẫn là yếu tố dẫn dắt trung hạn cho nhóm vận tải và khai thác cảng.

Nhóm nguyên vật liệu phủ sắc xanh nhờ HPG tăng 3,1% và đóng góp 1,15 điểm cho VN-Index, cùng GVR tăng 1,52%, DPM tăng 1,55% và DCM tăng 1,32%. Nhóm năng lượng ghi nhận BSR tăng 2,27% và PVD tăng 0,27% theo diễn biến giá dầu thế giới.

Ở góc độ chính sách, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026 phê duyệt Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng cao đến năm 2045. Định hướng số hóa hạ tầng giao dịch, phát triển tài sản số và lộ trình nâng hạng thị trường mở ra kỳ vọng dài hạn cho dòng vốn nội và ngoại.

Về kỹ thuật, đà tăng phiên 29/7 chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn gồm VIC, VHM, HPG và FPT, trong khi phần lớn cổ phiếu ngân hàng vẫn điều chỉnh. Vùng 1.715 đến 1.720 điểm, tương ứng đường trung bình MA10, trở thành ngưỡng cản gần mà chỉ số cần kiểm định trong các phiên tới. Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư quan sát mức độ lan tỏa của dòng tiền giữa các nhóm ngành và chủ động quản trị danh mục.

VN-Index 29/7 thị trường chứng khoán cổ phiếu họ Vingroup nhóm ngân hàng cổ phiếu công nghệ FPT khối ngoại bán ròng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
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Cập nhật: 30/07/2026 11:45
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Cập nhật: 30/07/2026 11:45
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