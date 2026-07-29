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Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hùng Cường

Hùng Cường

18:00 | 29/07/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ Hưng Yên, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với 34 nhiệm vụ khoa học công nghệ và 189 nhiệm vụ chuyển đổi số, tổng vốn hơn 7.500 tỷ đồng, mục tiêu lọt top 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, kinh tế số chiếm 30% GRDP.
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UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, trong đó tỉnh đặt tham vọng lọt vào nhóm 05 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, với tổng vốn dự kiến hơn 7.500 tỷ đồng và hàng trăm nhiệm vụ trải khắp các ngành.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh sẽ thực hiện và hoàn thành 34 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng 189 nhiệm vụ chuyển đổi số cho tới năm 2030. Ba quan điểm xuyên suốt được nêu ngay từ đầu, lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả phát triển làm thước đo.

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Tỉnh Hưng Yên ngày nay. Ảnh: hungyen.gov.vn

Riêng phần chuyển đổi số, khái toán dự kiến cho năm 2026 đã lên tới 2.122,6 tỷ đồng, năm 2027 là 2.073 tỷ đồng và giai đoạn 2028-2030 vọt lên 3.381 tỷ đồng. Cộng gộp ba mốc thời gian, phân bổ nguồn vốn vượt 7.500 tỷ đồng, cho thấy Hưng Yên xác định phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số là khoản đầu tư chiến lược cho sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh cam kết bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 3% tổng chi ngân sách địa phương dành cho lĩnh vực này, đồng thời hướng tới tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3% GRDP vào năm 2030. Nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước được kỳ vọng chiếm hơn 60% tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển.

Kế hoạch phân bổ nhiệm vụ theo từng giai đoạn triển khai với 135 nhiệm vụ trong năm 2026, trong đó 59 nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong năm và 76 nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2027, tiếp đó triển khai 130 nhiệm vụ trong năm 2027 và 101 nhiệm vụ trong giai đoạn 2028–2030, qua đó xác định rõ tiến độ, thời hạn và trách nhiệm thực hiện của từng nhóm nhiệm vụ trong toàn bộ lộ trình chuyển đổi số.

Bố trí nguồn vốn thúc đẩy phát triển

Danh mục đầu tư cho thấy tỉnh tập trung nguồn lực vào các nền tảng hạ tầng số có quy mô lớn. Nền tảng Bản sao số Digital Twin dùng chung toàn tỉnh được bố trí 200 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 để xây dựng mô hình ánh xạ không gian thực lên môi trường số, phục vụ quản lý xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đê điều và cảnh báo ngập lụt. Hệ thống camera giám sát tập trung do Công an tỉnh chủ trì được bố trí 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030, hướng tới phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý giao thông và giám sát tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Lĩnh vực y tế cũng được phân bổ nguồn vốn lớn để triển khai các hạng mục chuyển đổi số. Bộ giải pháp bệnh viện thông minh gồm hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) cùng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) được bố trí 401 tỷ đồng trong toàn bộ giai đoạn thực hiện. Kế hoạch đồng thời dành gần 97 tỷ đồng để triển khai chuyển đổi số tại 104 xã theo đề án đã được phê duyệt và bố trí thêm 100 tỷ đồng xây dựng hệ thống PACS tập trung cho 39 cơ sở y tế công lập, phục vụ lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu hình ảnh y khoa trên phạm vi toàn tỉnh.

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Hạ tầng dữ liệu tiếp tục chiếm tỷ trọng đầu tư lớn khi tỉnh bố trí 260 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ nhu cầu lưu trữ, khai thác dữ liệu lớn và phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng thời được giao triển khai nền tảng Phòng thủ dân sự thông minh với tổng kinh phí 250 tỷ đồng. Danh mục đầu tư cho thấy nguồn lực tập trung vào các hạng mục hạ tầng số, trong đó nổi bật là các lĩnh vực an ninh, y tế và hạ tầng dữ liệu, tạo nền tảng phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

Nguồn nhân lực được xác định là một trong những trọng tâm của lộ trình chuyển đổi số. Tỉnh đặt mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực số trình độ trung và cao, đồng thời phát huy vai trò của Khu Kinh tế tự do và Khu Công nghệ cao trong phát triển kinh tế số và hình thành vùng tăng trưởng số của khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 15/11/2025, tỉnh phấn đấu bồi dưỡng kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo cho 25% cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phát triển đội ngũ 120 tiến sĩ trực tiếp giảng dạy, 807 thạc sĩ thuộc khối giáo dục và 52 tiến sĩ công tác tại các sở, ngành cấp tỉnh. Đề án phát triển lực lượng lao động cũng đặt mục tiêu đào tạo từ 55.000 đến 60.000 lao động mỗi năm, hướng tới 100% người lao động được trang bị kỹ năng số cơ bản và 20% đạt kỹ năng số nâng cao.

Kế hoạch đồng thời dành nguồn lực cho việc phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng thông qua Chương trình Bình dân học vụ số với mục tiêu đến năm 2030 có 80% dân số trưởng thành sở hữu kỹ năng số cơ bản và 70% sử dụng chữ ký số hoặc định danh điện tử cá nhân. Địa phương cũng bố trí khoảng 104 tỷ đồng để phát triển Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường trong toàn giai đoạn, mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số ở cơ sở.

Mục tiêu tới năm 2030, kinh tế số chiếm gần 1/3 GRDP

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên 15% GRDP vào năm 2027 và 30% GRDP vào năm 2030, đồng thời phấn đấu nâng tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế lên trên 55% và dành ít nhất 3% GRDP cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Các mục tiêu này tạo cơ sở để theo dõi hiệu quả triển khai các chương trình chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo từng giai đoạn.

Kế hoạch không dừng ở những mục tiêu chung chung mà lượng hóa từng chỉ tiêu về xã hội số và chính quyền số tới mức cụ thể. Tỉnh phấn đấu phủ sóng mạng băng rộng di động 5G tới 95% dân số vào năm 2027 rồi nâng lên 99% vào năm 2030, đồng thời đưa 95% người dân sở hữu Sổ sức khỏe điện tử, 95% dân số trưởng thành dùng điện thoại thông minh và 90% lưu lượng truy cập Internet chạy trên giao thức IPv6.

Ở mảng chính quyền số, tỉnh đặt mục tiêu cung cấp trọn vẹn 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện, đồng thời yêu cầu toàn bộ hồ sơ công việc ở cả cấp tỉnh lẫn cấp xã đều được xử lý trên môi trường điện tử và ký bằng chữ ký số cá nhân.

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Tỉnh còn đặt mục tiêu lọt top 10 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, hình thành ít nhất 6 tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc, mỗi năm có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 60 sản phẩm đổi mới sáng tạo được thương mại hóa. Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi toàn thời gian phải đạt 12 người trên một vạn dân.

Kế hoạch phủ chín nhóm lĩnh vực chuyển đổi số ngành, gồm Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và Giao thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ Tư pháp Thanh tra, Công thương Tài chính Đầu tư, An ninh, trật tự, Quốc phòng và nhóm Lĩnh vực khác, mỗi nhóm gồm nhiều nhiệm vụ cụ thể. Tỉnh triển khai 189 nhiệm vụ chuyển đổi số cho cả giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành và địa phương, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương định kỳ trước ngày 15 hằng tháng hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ngành, địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch hằng năm theo phương châm sáu rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Theo khái toán dự kiến, kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026 lên tới 2.122,6 tỷ đồng, đồng thời xác định các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu và nghiệm thu theo đúng tiến độ. Kế hoạch cũng lưu ý nguy cơ chồng chéo khi một số nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đã được triển khai trong các chương trình khác, yêu cầu các cơ quan rà soát, đối chiếu để tránh trùng lặp nhiệm vụ và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Kế hoạch phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và khái toán kinh phí cho từng nhiệm vụ, đồng thời gắn trách nhiệm triển khai với cơ chế theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả. Việc phân công cụ thể tới từng đầu việc tạo cơ sở để các cơ quan quản lý theo dõi tiến độ, kiểm soát việc sử dụng nguồn lực và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu về hạ tầng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo từng giai đoạn của kế hoạch.

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ hai, 03/08/2026 12:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Hà Nội - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Đà Nẵng - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Miền Tây - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Tây Nguyên - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Đông Nam Bộ - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Cập nhật: 29/07/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,390 ▲50K 14,090 ▲50K
Trang sức 99.99 13,400 ▲50K 14,100 ▲50K
Cập nhật: 29/07/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,152
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,153
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 141
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 1,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 137,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 10,441
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 94,679
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 84,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 81,195
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