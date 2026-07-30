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Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Phạm Anh

Phạm Anh

16:14 | 30/07/2026
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Hongqi, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn FAW Group của Trung Quốc, vừa công bố kết quả thử nghiệm một mẫu pin xe điện sạc siêu nhanh, hứa hẹn rút ngắn mạnh thời gian chờ sạc mà người dùng xe điện từng quen thuộc bấy lâu nay.
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Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút
Mô tả quá trình lắp ráp pin xe điện bằng cánh tay robot trong dây chuyền sản xuất ô tô trong tương lai. Ảnh: Getty Images

Hongqi vừa công bố kết quả thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, cho phép nạp từ 10% lên 70% dung lượng chỉ trong 3 phút 41 giây. Nếu kéo dài thêm vài phút, xe có thể đạt 97% dung lượng pin trong hơn 8 phút, một tốc độ tiệm cận thời gian đổ xăng của một chiếc xe chạy động cơ đốt trong.

Mục tiêu của nhóm phát triển là mang lại trải nghiệm sạc liền mạch, nơi tài xế chỉ cần tấp vào trạm sạc, đi lại vài phút cho giãn gân cốt rồi quay lại xe với bình điện gần như đầy, trong khoảng thời gian tương đương một lần gọi ly cà phê nhanh.

Nếu những con số trong phòng thí nghiệm này bước ra được dây chuyền lắp ráp thực tế, Hongqi sẽ thiết lập một chuẩn mực mới và vượt qua BYD, đối thủ đang dẫn đầu cuộc đua sạc nhanh tại Trung Quốc. Để ngăn hiện tượng quá nhiệt và giảm hao phí năng lượng, bộ pin sử dụng hệ thống quản lý nhiệt thích ứng, tự động điều chỉnh chiến lược làm mát tùy theo việc xe đang đỗ hay đang vận hành.

Cuộc đua sạc nhanh của xe điện Trung Quốc

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW
BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

Theo CNEVPost, giới chuyên môn hiện xem bộ pin Blade thế hệ hai của BYD là chuẩn mực hàng đầu trong ngành. Bộ pin này cần khoảng 5 phút để tăng từ 10% lên 70% dung lượng khi dùng những trạm sạc công suất cao mới nhất của hãng.

Kỷ lục mới của Hongqi rút ngắn hơn một phút so với con số đó. Trong lĩnh vực xe điện vốn biến chuyển từng ngày, một phút cũng quý như vàng đối với các hãng xe đang chạy đua giành thị phần.

Hongqi phát triển bộ pin này cùng công ty China Automotive New Energy Battery Technology, viết tắt CNET, dựa trên tốc độ sạc đỉnh lên tới 12C. Để đạt được con số này mà không làm hỏng các linh kiện bên trong, Hongqi tập trung cải tiến ngay từ nền tảng hóa học của pin.

Cụ thể, hãng thiết kế một loại chất điện phân tùy biến có mức độ hòa tan thấp, kết hợp cùng cực dương phủ carbon composite. Hai cải tiến này cùng nhau giảm điện trở nội bộ của tế bào pin tới 15%, giúp các ion lithi di chuyển qua lại với lực cản tối thiểu.

Kiểm soát nhiệt để bảo vệ pin

Sạc siêu nhanh luôn kéo theo lượng nhiệt sinh ra rất lớn, trong khi nhiệt độ quá cao lại là nguyên nhân trực tiếp phá hủy tuổi thọ pin. Để giữ cho các tế bào pin không tự làm nóng chính mình, Hongqi xây dựng một hệ thống quản lý nhiệt thích ứng dùng chất làm mát dạng lỏng.

Hệ thống này liên tục giám sát điều kiện vận hành, chủ động điều tiết công suất sạc theo thời gian thực và áp đặt ngưỡng an toàn điện áp. Kết hợp cùng giao thức sạc ưu tiên an toàn, hệ thống theo dõi nhiệt độ từng tế bào pin theo thời gian thực để điều chỉnh công suất đầu ra, giữ pin ở trạng thái tối ưu mà không phải đánh đổi tốc độ sạc.

Trong các bài thử nghiệm ở nhiệt độ 25 độ C với công suất tối đa, độ chênh lệch nhiệt độ giữa các phần trong toàn bộ khối pin không vượt quá 3 độ C. Một khối pin phải xử lý lượng năng lượng lớn đến vậy mà vẫn giữ được độ đồng đều như thế là điều hiếm gặp trong ngành.

Pin EV mới: Sạc đầy trong 20 phút, chấm dứt nỗi lo về phạm vi hoạt động Pin EV mới: Sạc đầy trong 20 phút, chấm dứt nỗi lo về phạm vi hoạt động

Đột phá về pin EV cho phép sạc đầy chỉ trong 20 phút, chịu được hơn 1.500 chu kỳ sạc, xóa bỏ nỗi lo phạm ...

Khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến đường phố

Khác biệt mấu chốt nằm ở thực tế thương mại. Trong khi pin Blade của BYD đã vận hành trên dây chuyền lắp ráp và lăn bánh trên đường phố hiện nay, bộ pin sạc siêu nhanh của Hongqi chưa có lịch trình sản xuất cụ thể lẫn một mẫu xe thương mại để lắp đặt. Theo CNEVPost, đây vẫn là một nguyên mẫu đầy hứa hẹn, tiếp nối bước chân của bộ pin thể rắn mà Hongqi từng giới thiệu trên mẫu xe thử nghiệm Tiangong 06 cuối năm ngoái.

Tốc độ sạc nhanh đóng vai trò then chốt trong chiến lược bán hàng của Hongqi, khi thương hiệu này đang mở rộng dấu ấn toàn cầu sang châu Âu và Trung Đông để cạnh tranh với các hãng xe lâu đời.

Phần lớn xe điện cao cấp hiện nay chỉ dùng tốc độ sạc 4C hoặc 5,5C, như dòng pin Shenxing hay Qilin 5C của CATL trên các mẫu xe Zeekr hoặc Li Auto, cần khoảng 10 đến 11 phút để sạc từ 10% lên 80% dung lượng.

Hãng xe sang Trung Quốc này dường như không muốn đứng nhìn các tập đoàn công nghệ lớn một mình dẫn dắt cuộc chuyển đổi sang xe điện. Nếu công nghệ này thực sự bước ra được thị trường thương mại, khoảng thời gian chờ đợi ngán ngẩm mỗi lần dừng chân sạc điện trên các chuyến đi xa có thể dần trở thành câu chuyện của quá khứ. Đây là kỳ vọng của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc, Chưa xác minh bằng một mốc thời gian thương mại hóa cụ thể từ phía Hongqi.

https://interestingengineering.com/energy/china-tests-ultra-fast-ev-battery-that-charges-to-70-in-3-minutes-and-41-seconds
pin xe điện sạc siêu nhanh Hongqi thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh vượt kỷ lục sạc nhanh hiện tại của BYD Hongqi pin Shenxing tập đoàn FAW Group

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Cập nhật: 30/07/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 ▼30K 14,060 ▼30K
Trang sức 99.99 13,370 ▼30K 14,070 ▼30K
Cập nhật: 30/07/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 ▲2K 14,172 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 ▲2K 14,173 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 ▲1235K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 ▲1235K 1,413 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 ▲1208K 1,392 ▲1253K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 ▲198K 137,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 ▲15K 10,456 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 ▲136K 94,815 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 ▼67621K 8,507 ▼76441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 ▲117K 81,312 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 ▲83K 58,202 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cập nhật: 30/07/2026 17:45
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Cập nhật: 30/07/2026 17:45
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Cập nhật: 30/07/2026 17:45
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