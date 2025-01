Synology ra mắt giải pháp lưu trữ cá nhân mới BeeDrive

Theo đó, chỉ chưa đầy ba phút để thiết lập, bất kỳ người dùng PC nào cũng có thể bắt đầu bảo vệ tập tin của mình bằng BeeDrive với tốc độ truyền cục bộ cực nhanh, đồng thời đảm bảo toàn quyền sở hữu và quyền riêng tư dữ liệu.

"Ngày nay, mỗi chúng ta đều đang tạo ra một lượng dữ liệu lớn chưa từng có trên các thiết bị cá nhân khác nhau. Đặc biệt là chất lượng camera tốt hơn cùng các định dạng ảnh hoặc video mới đang ngốn dung lượng điện thoại hoặc dung lượng lưu trữ đám mây của chúng ta nhanh hơn bao giờ hết." David Hu, giám đốc sản phẩm của Synology Inc cho biết thêm: "Tốc độ tải lên internet không bao giờ bắt kịp với sự tăng trưởng bùng nổ của dữ liệu cá nhân, khiến việc lưu trữ tất cả tập tin của chúng ta trên đám mây ngày càng chậm hơn và tốn kém hơn, đặc biệt là khi chúng ta chỉ muốn sao lưu hoặc lưu trữ các tập tin cũ ở một vị trí khác hoặc trao đổi tập tin giữa các thiết bị cá nhân với nhau. Đây là lý do chúng tôi muốn cung cấp một giải pháp thay thế riêng tư trên môi trường cục bộ."

"Với BeeDrive, chúng tôi hy vọng sẽ mang kinh nghiệm chuyên môn của Synology trong công nghệ sao lưu đến nhóm người dùng lớn hơn. Nhiều người trong số họ có hiểu biết rộng về máy tính, nhưng không có thời gian hoặc kiến thức về mạng để quản lý một máy chủ chạy 24/7 chỉ để sao lưu. BeeDrive cung cấp tùy chọn đơn giản ngay cả đối với gia đình và bạn bè của những người dùng Synology hiện tại." Đại diện Synology khẳng định.

Sao lưu PC & thiết bị di động trên mạng cục bộ giúp giảm thời gian sao lưu và chi phí dài hạn

Để sử dụng, chi cần cắm BeeDrive vào PC, chọn thư mục họ muốn bảo vệ, BeeDrive sẽ tự động sao lưu tất cả thay đổi trong thư mục đó theo thời gian thực, mang đến mục tiêu điểm khôi phục (RPO) tốt hơn so với sao lưu mỗi giờ theo kế hoạch.

Các tập tin sao lưu sẽ được lưu trữ trên BeeDrive ở định dạng giống như trên PC. Trong trường hợp máy tính bị lỗi, người dùng chỉ cần kết nối BeeDrive với một máy tính khác và truy cập các tập tin của họ ngay lập tức mà không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào và trải qua quá trình khôi phục tốn thời gian.

BeeDrive sao lưu cả ảnh và video từ thiết bị iOS và Android qua Wi-Fi, vì vậy điện thoại và máy tính bảng được bảo vệ cùng một lúc. Chỉ cần đảm bảo PC và thiết bị di động kết nối với BeeDrive trong cùng một mạng, quét mã QR và xem BeeDrive bắt đầu sao lưu để giải phóng dung lượng trên điện thoại.

Nhờ không bị ảnh hưởng nhiều bởi giới hạn băng thông do các nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc đám mây áp đặt, BeeDrive có thể sao lưu nhanh hơn gấp 11 lần so với sao lưu các tập tin lớn từ PC và nhanh hơn sáu lần so với sao lưu từ thiết bị di động lên đám mây.

Đặc biệt, tính năng đồng bộ hai chiều giúp tăng năng suất khi trao đổi tập tin giữa các thiết bị. Theo đó, đối với nhân viên thực địa hoặc những ai thường xuyên phải chụp nhiều ảnh trên điện thoại và cần sử dụng chúng trên PC khi trở lại văn phòng, tính năng BeeDrop giúp họ gửi truyền không dây các nội dung trên thiết bị di động iOS và Android tới BeeDrive. Bạn có thể truy cập tập tin ngay lập tức trên PC – không cần phải tải lên và tải xuống từ đám mây nữa.

Khi chuyển đổi giữa máy tính ở cơ quan và ở nhà, BeeDrive có thể giúp bạn đồng bộ tập tin trên mỗi máy tính ngay khi cắm, đảm bảo tất cả tập tin luôn được cập nhật trên tất cả máy tính, đồng thời vẫn giữ bản sao thứ hai trên BeeDrive.

"Thu thập tập tin tạo ra từ tất cả thiết bị cá nhân của chúng ta chỉ là bước đầu tiên. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ tận dụng nguồn tài nguyên điện toán dồi dào của máy tính để giúp người dùng tạo ra nhiều giá trị hơn từ chính dữ liệu, chẳng hạn như thông qua tính năng phân loại tự động. Mục tiêu của chúng tôi luôn là mang đến những công nghệ hiện đại cho người dùng Synology mà không phải hy sinh quyền riêng tư cũng như quyền sở hữu dữ liệu của họ." Hu cho biết.

BeeDrive có 2 lựa chọn về dung lượng, 1TB và 2TB, hỗ trợ nền tảng Windows, iOS và Android.

Sản phẩm sẽ sớm được hỗ trợ macOS trong thời gian tới. Khách hàng có thể đặt mua BeeDrive từ giữa tháng 6 thông qua các đối tác và đại lý của Synology trên toàn thế giới.

Chi tiết truy cập thêm tại https://bee.synology.com.