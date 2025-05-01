Doanh nghiệp số
Nestlé khởi động chương trình 'Huế - Kinh đô ẩm thực'

Đây là chương trình do Nestlé Việt Nam và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khởi động nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
Chương trình là một phần của đề án “Biến Tấu Vạn Nguyên Liệu, Nấu Triệu Món Việt” giữa Nestlé Việt Nam và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã được ký kết từ 3 năm trước.

Nestlé khởi động chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực”
Lễ khai mạc chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực”

Mục tiêu của đề án là thúc đẩy du lịch - ẩm thực - văn hóa Việt Nam đến với công chúng cả nước và bạn bè quốc tế. Trước đó, vào năm 2023, nhãn hàng MAGGI thuộc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và Trung tâm Thông tin du lịch và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã kí kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm triển khai đề án “Biến Tấu Vạn Nguyên Liệu, Nấu Triệu Món Việt”.

Nếu như 2023 là hành trình của những nguyên liệu và món ăn Việt nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực, thì năm 2024 chương trình hợp tác giữa hai bên tập trung vào các điểm nhấn sáng tạo theo chủ đề “Khai phá nguyên liệu vàng, vang danh ẩm thực Việt”, xoay quanh những “viên ngọc thô” – các nguyên liệu địa phương chưa được nhiều người biết đến, trong đó có quả vả, một loại quả đặc sản của Huế.

Đến nay, chương trình đã xây dựng được bản đồ ẩm thực trực tuyến với hàng ngàn công thức món ăn địa phương do người yêu ẩm thực cung cấp. Bản đồ ẩm thực trực tuyến này đã được tổ chức kỷ lục cấp chứng nhận vào năm 2023 và năm 2024.

Nestlé khởi động chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực”
Sau 2 năm tổ chức, chương trình đã xây dựng được bản đồ ẩm thực trực tuyến với hàng ngàn công thức món ăn địa phương do người yêu ẩm thực cung cấp

Năm nay, chương trình sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cấp nền tảng bản đồ ẩm thực trực tuyến trở thành kho dữ liệu cũng như điểm đến tin cậy cho những người yêu mến ẩm thực Việt Nam khi muốn tìm hiểu về nguyên liệu và món ăn địa phương.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình “Huế-Kinh đô ẩm thực” năm 2025, bà Trần Thị Thao Giang, Quản lý quan hệ đối ngoại công ty Nestlé Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp và đồng hành cùng sự kiện ngày hôm nay, nơi mà các nghệ nhân ẩm thực, những người yêu thích văn hóa và du lịch cùng nhau chia sẻ, khám phá và tôn vinh những giá trị đặc sắc của ẩm thực Huế. Sự hiện diện của chúng tôi tại đây thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhãn hàng MAGGI, công ty Nestlé Việt Nam và Trung tâm thông tin du lịch, Cục DLQGVN trong việc hỗ trợ và phát triển ẩm thực – du lịch Việt Nam, trong đó có di sản ẩm thực phong phú của thành phố Huế.”

Nestlé khởi động chương trình 'Huế - Kinh đô ẩm thực'
Bà Trần Thị Thao Giang, Quản lý quan hệ đối ngoại công ty Nestlé Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc “Huế - Kinh đô ẩm thực”

Trực thuộc tập đoàn thực phẩm và dinh dưỡng hàng đầu thế giới với lịch sử gần 160 năm, nhãn hàng MAGGI đã có mặt tại thị trường Việt Nam trong suốt 90 năm qua (từ năm 1935). MAGGI đã trở thành thành nhãn hiệu quen thuộc tại Việt Nam, đồng hành cùng bao thế hệ gia đình Việt nấu nên những khác biệt tích cực giúp gắn kết thế hệ, kết nối cộng đồng và bảo vệ hành tinh xanh. Hiện MAGGI hợp tác cùng các đối tác thực hiện nhiều chương trình truyền cảm hứng và tạo khác biệt tích cực cho cộng đồng thông qua đam mê nấu nướng và lối sống lành mạnh, cũng như góp phần hỗ trợ các chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực.

Nestlé bản đồ ẩm thực Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề án "Biến Tấu Vạn Nguyên Liệu đề án "Biến Tấu Vạn Nguyên Liệu, Nấu Triệu Món Việt" chương trình "Huế - Kinh đô ẩm thực" nhãn hàng MAGGI

