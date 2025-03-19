Ngành kinh doanh ẩm thực Việt Nam và những con số mới nhất vừa được công bố

“Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 2024” được xây dựng từ nghiên cứu của 4.005 nhà hàng/ café cùng 4.453 thực khách trên toàn quốc. Báo cáo cũng được kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu thứ cấp của các đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín, kết hợp phỏng vấn chuyên sâu gần 100 chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp F&B tại Việt Nam.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, ngành F&B tại Việt Nam được các chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 9,6% trong năm 2025, phù hợp với xu thế chung của thị trường

Trong đó, nội dung Báo cáo mang đến một góc nhìn tổng quan nhất về ngành kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2024 với 04 phần chính:

Nhận định tổng quan về thị trường F&B năm 2024, bao gồm việc đánh giá tỷ lệ tăng trưởng số lượng cửa hàng và tổng doanh thu ngành F&B.

Phân tích, đánh giá và nhận định về tình hình kinh doanh ẩm thực và đồ uống năm 2024 thông qua nghiên cứu hơn 4.000 đơn vị F&B trên cả nước.

Phân tích hành vi tiêu dùng của thực khách năm 2024 thông qua nghiên cứu gần 4.500 đáp viên tại 64 tỉnh thành.

Dự báo tiềm năng kinh doanh và xu hướng ẩm thực tại Việt Nam năm 2025.

“Năm 2024 đã đánh dấu nhiều biến động đáng kể của thị trường F&B tại Việt Nam. Mặc dù đối mặt với những khó khăn chung như giá nguyên vật liệu tăng cao, doanh thu toàn ngành vẫn ghi nhận sự tăng trưởng, dù lợi nhuận bị ảnh hưởng. Tuy vậy, thị trường vẫn có những dấu hiệu đáng mừng khi chi tiêu của thực khách ở mức khá. Báo cáo thị trường Kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2024 là một trong những hoạt động thường niên của chúng tôi, với mong muốn sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp các doanh nghiệp và cá nhân đang quan tâm tới ngành F&B có thêm cái nhìn khách quan hơn về thị trường”. Ông Vũ Thanh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn chia sẻ.

Ông Lê Quang Long - Đại diện Nestlé Professional - phát biểu tại hội thảo

Đại diện Nestle Professional, ông Lê Quang Long chia sẻ: “Thị trường F&B tại Việt Nam luôn là một thị trường đầy tiềm năng, nhưng cũng không ít thách thức. Năm nay, Nestle Professional rất tự hào và hân hạnh được đồng hành cùng iPOS.vn trong việc thực hiện báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 2024. Với mục tiêu cung cấp những cập nhật mới nhất về thị trường, về sự thay đổi trong nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng, chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong ngành F&B Việt Nam phát triển định hướng và tối ưu hóa hoạt động trong thời gian tới, chung tay cùng nhau phát triển thị trường F&B Việt Nam bền vững và thành công hơn nữa.”

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quang Long - Đại diện Nestlé Professional nói: "Nestlé Professional không ngừng nghiên cứu chuyên sâu để thấu hiểu hành vi và khẩu vị của người tiêu dùng, từ đó đồng hành cùng các đơn vị kinh doanh F&B trong việc tạo ra những sản phẩm, trải nghiệm và mô hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường."

Thói quen tiêu dùng đồ uống bên ngoài lại tăng mạnh trở lại vào năm 2024, với tỷ lệ người uống thường xuyên (3-4 lần/tuần) tăng đột biến từ 17,4% (năm 2023) lên 32,8% (năm 2024).

Tổng quan chung về thị trường F&B 2024, điểm sáng hiếm hoi của kinh tế

Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam cho thấy, tính đến hết năm 2024, số lượng cửa hàng F&B tại Việt Nam ước tính đạt 323.010 cửa hàng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Bất chấp những khó khăn về tiêu dùng, doanh thu ngành F&B tại Việt Nam năm 2024 vẫn đạt khoảng 688,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2023.

Mặc dù doanh thu chung của ngành tăng, nhưng thực tế khảo sát từ 4.005 đơn vị F&B trên cả nước cho thấy chỉ có 25,5% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu ổn định so với cùng kỳ năm 2023, 14,7% có ghi nhận tăng trưởng. Dưới sức ép của giá nguyên vật liệu tăng cao, có tới 49,2% doanh nghiệp F&B dự kiến tăng giá trong năm 2025 để đối phó với áp lực chi phí.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của gần 4.500 thực khách, Báo cáo cũng cho thấy, chi tiêu của người dân không giảm nhưng sẽ ưu tiên những lựa chọn có chất lượng tốt với mức giá phải chăng hơn. Theo đó, xu hướng ăn ngoài vào cuối tuần đang trở nên phổ biến, đặc biệt là nhóm thỉnh thoảng và thường xuyên chiếm đến gần 70%. Khác với xu hướng của hai năm trước chỉ có 52,3% người Việt hiện ưu tiên chi tiêu dưới 35.000 đồng cho mỗi món đồ uống, thể hiện xu hướng tối ưu hóa ngân sách khi mua sắm.

Trào lưu ẩm thực ‘gây sốt’.

Thị trường F&B năm 2024 chứng kiến sự chững lại rõ rệt, với 52,8% doanh nghiệp thừa nhận họ không chạy theo bất kỳ “trend” ẩm thực nào, cho thấy tâm lý thận trọng hơn trong việc đầu tư vào các xu hướng mới. Dù vậy, vẫn có một số trào lưu nổi bật, trong đó đồ uống Matcha vươn lên dẫn đầu với 29,6% doanh nghiệp lựa chọn, trở thành xu hướng mới đáng chú ý của ngành F&B tại Việt Nam. Trong khi đó, trà đậm vị (từng là một xu hướng lớn trong năm 2023) lại có dấu hiệu điểm bão hoà, khi tỷ lệ lựa chọn giảm còn 21,4%. Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào các dòng trà ô long đặc sản, trà shan tuyết hay trà nguyên bản với hương vị đậm đà, nhấn mạnh vào trải nghiệm thưởng trà truyền thống.

Ngành F&B 2025 và những dự báo đầy tiềm năng với nhiều xu hướng mới đáng chú ý

Cùng với mục tiêu của Chính phủ Việt Nam đặt ra là đạt tăng trưởng kinh tế năm 2025 lên 8%, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn như xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và phát triển công nghiệp.

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo cơ hội lớn cho Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, ngành F&B tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 9,6% trong năm 2025, phù hợp với xu thế chung của thị trường, nhưng ở mức thấp hơn so với năm 2024.

Năm 2025 được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các trào lưu ẩm thực mới. Trong lĩnh vực đồ ăn, lẩu bò tươi Triều Châu đang thu hút sự quan tâm lớn. Bên cạnh đó, lẩu hấp thủy nhiệt, với phương pháp chế biến giúp giữ trọn dưỡng chất mà không sử dụng dầu mỡ, cũng dần trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

Ở mảng đồ uống, MILO và Matcha tiếp tục khẳng định sức hút, không chỉ trong những công thức truyền thống mà còn qua các biến tấu sáng tạo, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của giới trẻ.