NESTGEN 2025: cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ

Chương trình không chỉ mang đến kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực trọng yếu như Chuỗi cung ứng, Kỹ thuật & Vận hành, và Phát triển bền vững, mà còn giúp người tham gia mở rộng tư duy, cập nhật những xu hướng mới nhất và trang bị hành trang vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Đáng chú ý đây là chương trình hoàn toàn miễn phí, các bạn trẻ quan tâm đến kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực trọng yếu như: Chuỗi cung ứng, Kỹ thuật & Vận hành, và Phát triển bền vững… có thể cần đăng ký tại Đăng ký NESTGEN 2025 để nhận thư mời và tham gia khóa đào tạo đặc biệt này.

NESTGEN 2025 mở ra cột mốc mới, trong hành trình trao quyền cho tài năng trẻ của Nestlé

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự tham gia của các chuyên gia đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Airbus, DHL, L’Oréal, ABB, UNESCO, và Nestlé. Các chuyên gia sẽ chia sẻ góc nhìn về các xu hướng chiến lược, những cơ hội và thách thức của thị trường, từ đó giúp thế hệ trẻ định hướng sự nghiệp một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Không chỉ là một khóa đào tạo, NESTGEN 2025 còn là một diễn đàn kết nối dành cho những bạn trẻ có cùng chí hướng. Đặc biệt, tất cả học viên hoàn thành chương trình sẽ nhận được chứng chỉ e-learning miễn phí, giúp gia tăng giá trị hồ sơ cá nhân và tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động ngày càng khắt khe.

Ba chủ đề trọng tâm của NESTGEN 2025 tập trung vào các nội dung bao gồm:

Chuỗi cung ứng & Logistics: Cập nhật những chiến lược tối ưu hóa và xu hướng mới nhất trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, mở ra cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Kỹ thuật & Vận hành: Tìm hiểu các công nghệ tiên tiến và giải pháp vận hành hiệu quả trong thời đại công nghiệp 4.0.

Phát triển bền vững: Lắng nghe các chuyên gia từ Nestlé và UNESCO chia sẻ về những mô hình phát triển bền vững, không chỉ giúp nâng cao năng lực cá nhân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển lâu dài của xã hội và môi trường.

NESTGEN 2025 không chỉ là một sự kiện đào tạo, mà còn là một phần trong hành trình dài của Nestlé nhằm ươm mầm và phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai. Chương trình kế thừa những giá trị cốt lõi từ các sáng kiến trước đây như Nestlé Needs YOUth, Management Trainee, Nesternship và nhiều dự án hỗ trợ tài năng trẻ khác mà Nestlé đã triển khai trong suốt nhiều năm qua.

Với cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường sự nghiệp, Nestlé không ngừng đổi mới và mở rộng các chương trình đào tạo, tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. NESTGEN 2025 chính là một cột mốc mới trong hành trình này, tiếp tục khẳng định sứ mệnh của Nestlé trong việc kiến tạo một tương lai bền vững, nơi các tài năng trẻ được trao quyền để tỏa sáng.

Đăng ký tham gia chương trình tại: Đăng ký NESTGEN 2025.