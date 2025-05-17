Lâm Đồng mang không gian văn hóa, du lịch và sản vật đặc trưng đến Hà Nội

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025”, do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông cùng đông đảo người dân và du khách Thủ đô.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái khẳng định: “Không gian trưng bày lần này là dịp để quảng bá hình ảnh văn hóa, tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng đến với người dân Hà Nội và cả nước; đồng thời mở rộng cơ hội kết nối đầu tư thương mại giữa các bên”.

Không gian trưng bày được thiết kế quy mô với 12 khu vực của 52 doanh nghiệp đến từ Lâm Đồng, mang đến cái nhìn toàn diện về sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như trà, cà phê, rau củ sạch, hoa Đà Lạt, sản phẩm chế biến sâu, mô hình nông nghiệp công nghệ cao…

Các vị đại biểu cắt băng khai mạc Không gian trưng bày giới thiệu văn hoá, du lịch, di sản kiến trúc quy hoạch; sản phẩm OCOP, nông nghiệp trong khuôn khổ chương trình "Ngày Văn hoá Lâm Đồng tại Hà Nội - Năm 2025”.

Bên cạnh đó là các mô hình kiến trúc – quy hoạch đô thị, giới thiệu điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao nguyên thông qua hình ảnh, tranh vẽ và mô hình 3D sinh động.

Đặc biệt, khán giả Thủ đô còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên do các nghệ nhân dân tộc K’Ho biểu diễn, tái hiện bản sắc văn hóa đặc trưng vùng cao nguyên Lâm Viên.

Chương trình “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025” gồm 3 nội dung chính: Không gian trưng bày văn hóa – du lịch – OCOP; Diễn đàn kết nối văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Lâm Đồng tại Hà Nội; Chương trình nghệ thuật “Một thoáng Lâm Đồng tại Hà Nội”.

Các vị đại biểu tham dự lễ khai mạc không gian trưng bày giới thiệu văn hoá, du lịch, di sản kiến trúc quy hoạch; sản phẩm OCOP, nông nghiệp Lâm Đồng.

Chương trình được Sở VHTTDL Lâm Đồng thực hiện với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Truyền thông Đối ngoại Việt Nam (VRI Media) và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như: TS Food, Nam Á Bank, KDL Rừng thông Núi Voi, Công ty du lịch Lâm Đồng, Công ty TNHH J8, Kim Phát, Hoàng Gia ĐL, Rau hoa Song Bill, Thùy Dương…

Thông qua sự kiện, Lâm Đồng mong muốn tăng cường liên kết vùng, quảng bá thương hiệu du lịch. nông sản địa phương, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa bền vững.