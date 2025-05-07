Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội 2025: Cơ hội kết nối đầu tư và trải nghiệm văn hóa

Thông tin về “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025” được UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra tại cuộc họp báo chiều 6/5, tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025” là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm giới thiệu và quảng bá những nét đẹp đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Sự kiện mang đến cho du khách trong nước, quốc tế và người dân Thủ đô Hà Nội cơ hội khám phá tiềm năng, thế mạnh cùng những sản vật độc đáo của vùng đất cao nguyên.

Thông qua sự kiện này, Đà Lạt - Lâm Đồng tiếp tục khẳng định là trung tâm du lịch chất lượng cao, điểm đến “An toàn, văn minh, thân thiện”; “Thành phố Festival Hoa của Việt Nam”; “Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc của UNESCO” và “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo và sắc thái văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Qua đó đã hình thành nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, như: Du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, cảnh quan ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại họp báo.

Lâm Đồng là vùng đất của những phong tục đặc trưng như: Lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả; tục bắt chồng ... của đồng bào dân tộc thiểu số gốc Lâm Đồng; tạo nên bức tranh về đời sống văn hóa phong phú, đa dạng và độc đáo của các dân tộc thiểu số tại đây. Bên cạnh đó, Lâm Đồng được biết đến là vùng đất có nhiều rừng núi, sông hồ và những thác nước hùng vĩ cùng “Không gian văn hóa Cồng chiêng tây Nguyên” được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể thế giới” (năm 2005) và “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” (năm 2008);

Theo ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Ngày Hội văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm nay được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2025); đây chính là động lực to lớn và góp phần lan tỏa thông điệp về giá trị của văn hóa và sức sáng tạo của con người Lâm Đồng - Đà Lạt với các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các lễ hội và làng nghề tiêu biểu; nêu bật sự giao thoa giữa lịch sử của Lâm Đồng với những yếu tố hiện đại và đổi mới sáng tạo qua các thời kỳ.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông được đánh giá là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước.

Toàn cảnh họp báo.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233 km2, quy mô dân số 3.324.400 người. Lâm Đồng nằm trong top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam. Theo trục Đông - Tây, tỉnh vừa có đường biên giới với Campuchia và vừa giáp biển. Tỉnh được mở rộng không gian phát triển với tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế - du lịch - nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhờ lợi thế đa dạng về địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên cùng hệ thống giao thông liên kết vùng ngày càng hoàn thiện.

“Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025” cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt tại Hà Nội tìm hiểu, kết nối và mở rộng cơ hội đầu tư vào vùng đất giàu tiềm năng này. Sự kiện cũng nhận được sự đồng hành của các đơn vị như: Ts FOOD, Ngân hàng Nam Á Bank, Khu du lịch Rừng thông Núi Voi, Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng, Công ty TNHH J8, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát, Công ty Cổ Phần Hoàng Gia ĐL, Công ty TNHH Rau hoa Song Bill.

Các hoạt động chính của “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025” gồm: Chương trình Diễn đàn kết nối văn hoá - du lịch - thương mại tỉnh Lâm Đồng 2025; Triển lãm quy hoạch tỉnh Lâm Đồng - Đà Lạt; trưng bày giới thiệu văn hóa, du lịch, sản vật của Lâm Đồng; thực hiện không gian quảng bá, trưng bày triển lãm, giới thiệu tinh hoa văn hóa của địa phương; không gian trà và trưng bày các sản phẩm trà

Điểm nhấn của sự kiện Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm nay là chương trình khai mạc kết hợp với biểu diễn nghệ thuật “Một thoáng Lâm Đồng tại Hà Nội” diễn ra từ 19 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 17/5 tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình giới thiệu đến khán giả Thủ đô những tác phẩm âm nhạc mang đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng - Đà Lạt với âm hưởng mạnh mẽ của núi rừng Tây Nguyên và nét đẹp lãng mạn của Đà Lạt, giàu chất thơ của Hà Nội. Bên cạnh đó là những tác phẩm thể hiện sự tương đồng về văn hóa và sự gắn bó giữa Lâm Đồng và Hà Nội trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, các tác phẩm trong chương trình đều được thể hiện bởi những nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng và Hà Nội, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho người thưởng thức.

Ban Tổ chức cũng thiết kế hai tiểu cảnh đặc biệt là mô hình đoàn tàu xe lửa và vườn hoa Lang Biang để người dân và du khách đến check-in trong suốt những ngày diễn ra sự kiện.