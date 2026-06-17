Ngày 17/6/2026, Unity tổ chức sự kiện U/Day Hanoi 2026 tại Hà Nội, lần đầu tiên nền tảng hàng đầu thế giới về xây dựng và phát triển game tổ chức một sự kiện chính thức dành riêng cho cộng đồng game Việt Nam. Sự kiện quy tụ các nhà phát triển, nhà sáng tạo nội dung, nhà phát hành cùng giới chuyên gia quảng cáo và tối ưu doanh thu, sự kiện được diễn ra đúng giai đoạn ngành công nghiệp game bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Với chủ đề "Develop, Deploy & Grow", Unity muốn U/Day Hanoi 2026 vừa giới thiệu các sản phẩm mới nhất vừa tạo dựng một diễn đàn để cộng đồng làm game trong nước tiếp cận những góc nhìn chuyên môn quốc tế, trực tiếp đặt tay lên các công cụ AI mới và cùng nhau "mổ xẻ" những bài toán hóc búa nhất của ngành, từ chuyện thu hút người chơi cho tới chuyện tối ưu hóa doanh thu.

Ông Miseok Song, Giám đốc Bộ phận Giải trí khu vực Hàn Quốc và Đông Nam Á tại Unity, phát biểu khai mạc sự kiện U_Day Hanoi 2026

Ngành game Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới

Chỉ riêng trong năm 2025, các studio Việt Nam đã phát hành hơn 27.000 tựa game mới và chạm mốc 4,9 tỷ lượt tải, qua đó đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu về lượt tải game di động. Game di động đã trở thành một trong những lĩnh vực xuất khẩu nội dung số thành công nhất của đất nước, đồng thời cho biết năng lực của đội ngũ phát triển trong nước.

Tuy nhiên, trọng tâm của ngành đang dịch chuyển, thay vì chỉ theo đuổi theo quy mô và số lượng người dùng, ngày càng nhiều studio dành sự quan tâm lớn hơn cho chất lượng sản phẩm, cho trải nghiệm người chơi, cho chiến lược kiếm tiền hiệu quả và cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Báo cáo Vietnam Mobile Gaming Year-in-Review 2025 của Gamota ghi nhận doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng đã tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước, trong khi 73% studio Việt Nam đã chuyển từ quảng cáo trong ứng dụng sang mô hình mua hàng trong ứng dụng hoặc kết hợp cả hai nguồn thu cùng lúc. Qua đó, các nhà làm game Việt đang thật sự trưởng thành về tư duy kinh doanh chứ không còn chạy theo lượt tải như trước đây.

Năm 2025, hơn 70% trong số 1.000 game di động hàng đầu được phát triển trên nền tảng Unity. Tính đến tháng 12/2025, các ứng dụng xây dựng bằng Unity tiếp cận hơn 3 tỷ thiết bị hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới, với khả năng hỗ trợ hơn 25 nền tảng từ di động, máy tính, web, console cho tới thiết bị thực tế mở rộng. Một nền tảng như vậy giúp studio tiếp cận tới người chơi trên nhiều thiết bị khác nhau một cách liền mạch.

Các chuyên gia từ Unity chia sẻ về lộ trình phát triển mới nhất của Unity Engine tại sự kiện U_Day Hanoi 2026

Quy mô ngành game toàn cầu hiện được ước tính lên tới 210 tỷ USD, cao hơn tổng doanh thu cộng lại của video trực tuyến, âm nhạc trực tuyến và phòng vé toàn cầu. Riêng game di động chiếm khoảng 60% trong tổng mức chi tiêu khoảng 130 tỷ USD mỗi năm của người dùng cho các ứng dụng. Với một thị trường khổng lồ như vậy, và với một cộng đồng nhà phát triển Việt Nam đang vươn lên, Unity tổ chức sự kiện đầu tiên tại Việt Nam mang tính chiến lược nhiều hơn là một hoạt động truyền thông.

Unity 6 mang đến bộ công cụ linh hoạt, có khả năng mở rộng để đáp ứng nhiều phong cách đồ họa, từ game di động 2D cho tới trải nghiệm 3D chất lượng cao. Dữ liệu và phân tích về hành vi người chơi được tích hợp sẵn trong nền tảng, giúp các studio ra quyết định chính xác hơn trong suốt quá trình phát triển và vận hành sản phẩm.

Unity AI hiện ở giai đoạn beta, cung cấp cho mọi nhà phát triển dùng Unity 6 trở lên và được tích hợp vào Unity Editor. Công cụ giúp giảm bớt các tác vụ lặp lại, cho phép nhà phát triển dồn sức cho việc nâng cao chất lượng trải nghiệm người chơi. Theo Báo cáo Unity Game Development Report 2026, 73% studio được khảo sát cho biết các công cụ AI đã giúp cải thiện hiệu suất làm việc, trong khi 62% nhận định AI hỗ trợ nâng cao chất lượng ra quyết định. Những tỷ lệ đó cho thấy AI đã trở thành một công cụ làm việc không thể thiếu trong "xưởng" game.

Unity Vector là công cụ quan trọng của Unity Ads, được thiết kế để kết nối đúng người chơi với đúng trò chơi bằng cách tận dụng dữ liệu từ toàn bộ hệ sinh thái Unity. Kể từ khi ra mắt, Unity Vector đã ghi nhận mức tăng trưởng 95% về chi tiêu quảng cáo trên mạng lưới so với giai đoạn trước khi triển khai. Riêng tại thị trường Việt Nam, sau khi triển khai Unity Vector, doanh thu quảng cáo cho nền tảng Unity tăng 128% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục tăng trong năm 2026. Chất lượng người dùng cũng cải thiện, chỉ số ARPU tại thị trường tăng 173%, Vector đang giúp các nhà quảng cáo Việt Nam tăng trưởng về số lượng lẫn chất lượng người dùng.

Bài toán kiếm tiền trong game

Một xu hướng được giới chuyên gia tại sự kiện nhìn nhận đó là sự hội tụ giữa hai mô hình kiếm tiền truyền thống. Trước đây các game casual phụ thuộc chủ yếu vào quảng cáo, nhưng nay nhiều nhà phát hành đã bổ sung mua hàng trong ứng dụng cùng các gói đăng ký để gia tăng doanh thu trên mỗi người dùng. Các game trung thành với mua hàng trong ứng dụng cũng bắt đầu thêm quảng cáo có kiểm soát để mở rộng cơ hội kiếm tiền. Cả hai mô hình cùng dịch chuyển về điểm chung mà ngành gọi là kiếm tiền toàn diện, tối ưu đồng thời nhiều nguồn doanh thu ở cấp độ từng người chơi.

Theo đại diện Unity, Level Play là nền tảng mediation của Unity, được đầu tư xoay quanh ba yếu tố gồm quản lý tập trung, đưa AI và tự động hóa vào quy trình vận hành, cùng việc trao cho nhà phát hành nhiều quyền kiểm soát hơn đối với trải nghiệm quảng cáo. Mục tiêu là vừa cung cấp dữ liệu chính xác để tối ưu, vừa giữ cho nhà phát hành quyền chủ động.

Trong khi đó, Rewarded Offers được nhận định là dạng kiếm tiền hiệu quả nhất với nhóm người dùng không sẵn sàng trả phí. Người chơi nhận phần thưởng trong game bằng cách hoàn thành các hoạt động như chơi thử game khác, mua sắm hay đăng ký dịch vụ, thay vì phải bỏ tiền mua vật phẩm. Cách làm mang lại lợi ích cho cả ba bên, người chơi nhận giá trị, nhà quảng cáo tiếp cận nhóm người dùng có mức độ tương tác cao, còn nhà phát hành có thêm một nguồn doanh thu mới bên cạnh quảng cáo hiển thị.

Ông Trần Thanh Phúc, Giám đốc Kinh doanh tại Lihuhu Games, chia sẻ về chiến lược tối ưu doanh thu trong kỷ nguyên đấu giá quảng cáo, tập trung vào mô hình đa vị trí quảng cáo và chiến lược giá sàn tối ưu cho từng vị trí. Từ thực tiễn của Lihuhu Games, các định dạng quảng cáo mới như MREC, quảng cáo tự nhiên, quảng cáo trong game và quảng cáo âm thanh đang mở ra những nguồn doanh thu mới bên cạnh quảng cáo hiển thị truyền thống. Lihuhu Games thành lập từ 2017, đã phát hành hơn 100 tựa game và mở rộng đội ngũ lên hơn 100 người, với toàn bộ sản phẩm phát triển trên engine của Unity và Unity Ads luôn là kênh thu hút người dùng quan trọng từ ngày đầu phát triển.

Ông Trần Xuân Hiệp, UA Lead tại Falcon Game Studio, chia sẻ về chiến lược thu hút người dùng và tăng trưởng bền vững, đồng thời phân tích cách doanh nghiệp thích ứng khi các kênh thu hút người dùng truyền thống. Qua đó, Tapjoy Offerwall thể hiện vai trò trong việc mở rộng tệp người dùng thông qua trải nghiệm tương tác, giúp doanh nghiệp vừa kiểm soát chi phí thu hút người dùng vừa khai thác tốt khả năng tạo doanh thu.

Dữ liệu của Unity ghi nhận chênh lệch về tỷ suất lợi nhuận trên chi phí quảng cáo (ROAS) giữa nhóm nội dung quảng cáo hiệu quả nhất và nhóm kém hiệu quả nhất lên tới 33 lần. Với nhiều nhà quảng cáo, đây có lẽ là dư địa tăng trưởng hiệu quả nhất mà phần lớn vẫn chưa khai thác hết.

U/Day Hanoi 2026 mang đến góc nhìn về tương lai phát triển của game, một trong những ngành công nghệ năng động nhất Đông Nam Á. Với nội dung trải rộng từ những đổi mới trong công cụ phát triển game, quy trình làm việc ứng dụng AI, các chiến lược tối ưu doanh thu cho tới thu hút người dùng, sự kiện phản ánh những xu hướng đang định hình tương lai của ngành, đồng thời cho thấy tiềm năng và vị thế dẫn đầu của các studio Việt Nam.