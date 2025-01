Du thuyền Việt mang tiêu chuẩn kép về an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Đại dịch Covid-19 đã định hình lại thị trường du lịch trên biển. Giờ đây những chiếc siêu du thuyền khổng lồ có sức chứa hàng ngàn người không còn được ưa chuộng, thị trường dần chuyển dịch sang phân khúc du thuyền cỡ trung với tiêu chí: Hiện đại, bền vững và thân thiện với hành khách, môi trường.

Điều may mắn là xu hướng chuyển dịch của thị trường siêu du thuyền thế giới về phân khúc cỡ hạng trung lại rất phù hợp với năng lực của ngành đóng tàu biển Việt Nam. Nắm bắt cơ hội này, vào đầu tháng 10/2023 Việt Thuận Group (đơn vị tiên phong và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển trong nước và khu vực) đã hạ thủy tàu Essence Grand Halong Bay Cruise I. Đây là chiếc siêu du thuyền hạng trung đầu tiên của Việt Thuận Group trong lĩnh vực du lịch biển, dành cho các hải trình trong Vịnh Hạ Long và khu vực lân cận.

Essence Grand Halong Bay Cruise I được thi công đóng mới tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long, có chiều dài 109m, chiều rộng 18,68m với 55 phòng ngủ đêm, sức chứa lên đến hơn 300 khách. Tàu được cấp đăng kiểm VR – SB, được phép hoạt động trên tất cả các vùng nước ven biển thuộc lãnh hải Việt Nam.

Điểm nổi bật nhất của du thuyền Essence Grand Halong Bay Cruise I là được đánh giá là một con tàu “xanh”. Yếu tố “xanh” không nằm ở nội thất sang trọng, mà nằm ở quá trình chế tạo, với vật liệu thân thiện với con người và môi trường, trang thiết bị hiện đại có khả năng tiết kiệm năng lượng cao, đem lại tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng…

Theo các chuyên gia hàng hải, có ba giai đoạn chính để đánh giá các yếu tố “xanh”, bền vững trong vòng đời của một chiếc du thuyền. Đầu tiên là quá trình chế tạo, bao gồm nguồn gốc xuất xứ các nguyên liệu được sử dụng, quy trình xây dựng, lắp ráp, đảm bảo an toàn nhà xưởng và nhà cung cấp, quản lý chất thải xây dựng, cùng thiết kế du thuyền với tư duy tháo gỡ và tái sử dụng lại như thế nào. Giai đoạn thứ hai là trong khi sử dụng du thuyền.

Các yếu tố cần xem xét đến là quản lý chất thải từ du thuyền, quản lý ô nhiễm tiếng ồn, quản lý bến du thuyền, khả năng bảo trì, đảm bảo an toàn du thuyền, việc làm và điều kiện làm việc trên du thuyền, lưu tâm đến hệ sinh thái và môi trường sống của cộng đồng dân cư địa phương. Giai đoạn cuối cùng là khi du thuyền kết thúc thời hạn sử dụng, vật liệu phế thải sẽ được xử lý, tái chế hay tái sử dụng như thế nào, trong trường hợp nào và với chi phí ra sao. Đây là nơi các lý thuyết về kinh tế tuần hoàn được áp dụng.

Đối chiếu các tiêu chuẩn “xanh” với quá trình đóng mới, chế tạo du thuyền Essence Grand Halong Bay Cruise I, các kỹ sư đóng tàu Việt Nam đã tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn này. Con tàu hướng tới tiêu chí đặt con người làm trung tâm; việc đảm bảo an toàn tính mạng và an toàn sử dụng cho con người được đặt nên hàng đầu. Hơn thế, do mục tiêu khai thác theo kế hoạch được dự định là tại vùng vịnh Hạ Long – Lan Hạ, nên Essence Grand Halong Bay Cruise I được thiết kế đảm bảo hướng tới mục tiêu sản phẩm “xanh” trong lòng di sản.

Siêu du thuyền được lắp đặt hệ thống điều hoà Chiller được sản xuất bởi Daikin, Nhật Bản, được lắp đặt theo tiêu chuẩn của các siêu du thuyền 5-6 sao quốc tế. Khác với hệ thống điều hoà truyền thống, sử dụng khí gas để làm mát và thải trực tiếp khí nóng ra ngoài môi trường, hệ thống điều hoà Chiller sử dụng chất tải lạnh (nước được đưa tới mỗi không gian có yêu cầu cần làm lạnh qua hệ thống bơm tuần hoàn) với chính nước biển làm chất giải nhiệt. Hơn nữa, siêu du thuyền được trang bị thiết bị phân ly dầu nước 15ppm của hãng HAN YOUNG (Hàn Quốc) được tổ chức đăng kiểm KR (Hàn Quốc) và đăng kiểm VR (Việt Nam) cấp giấy chứng nhận; bảo đảm việc xử lý dầu trong nước thải đạt tiêu chuẩn quốc tế quy định. Thiết bị này sẽ tách dầu bần và nước, dầu bẩn được dự trữ lại để xử lý, phần nước sạch sẽ được thoát ra ngoài môi trường.

Với giá trị đầu tư gấp 3 đến 4 lần so với sơn thông thường, Essence Grand Halong Bay Cruise I là du thuyền duy nhất trên Vịnh Hạ Long sử dụng loại sơn cao cấp của hãng International Paint (Hà Lan). Đây là loại sơn thân thiện với môi trường, có khả năng chống hà bằng phương pháp loại bỏ hà, rêu “self-polishing”- không dùng hóa chất độc hại thải ra môi trường nước, được đăng kiểm các nước phát triển và IMO phê chuẩn.

Ngoài ra, việc thi công sơn được thực hiện theo quy trình PSPC (Performance Standard for Protective Coatings) làm cho nước sơn có độ bền lên tới hơn 15 năm, bảo vệ vỏ tàu và các kết cấu thép bên trong chống lại sự ăn mòn nước biển giúp cho tuổi thọ của con tàu được tăng lên, giảm thiểu việc sơn lại, giảm tần suất thải sơn cũ ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường biển và môi trường đất ở các nhà máy khi tàu lên đà định kỳ. Riêng sơn dùng cho các két nước ngọt là loại sơn không chứa hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người. Không chỉ dừng lại ở phần cứng của du thuyền, yếu tố nghỉ dưỡng xanh còn thể hiện trong việc lựa chọn chất liệu nội thất và các dụng cụ sử dụng.

Essence Grand Halong Bay Cruise I tự hào là một sản phẩm siêu du thuyền xanh, an toàn và hiện đại đầu tiên và bậc nhất trên Vịnh di sản. Đây có thể coi là một siêu phẩm được tạo nên bởi trí tuệ và nhân lực Việt từ khâu lên ý thưởng thiết kế đến quá trình đóng tàu và hoàn thiện.

Toàn bộ nội thất được chế tác từ gỗ công nghiệp (cây trồng ngắn ngày để lấy gỗ), thay vì khai thác rừng lâu năm, gây nguy hại cho môi trường. Sàn tàu được làm bằng chất liệu tre biến tính – thân thiện với môi trường. Các dụng cụ trên du thuyền như các đồ dùng một lần, vỏ chai nước,… đều được ưu tiện sử dụng những nguyên liệu có thể tái chế.

Hướng tới tiêu chí đặt con người làm trung tâm, Essence Grand Halong Bay Cruise luôn chú tâm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho du khách cũng như an toàn lao động cho đội ngũ thuyền viên. Siêu du thuyền sử dụng hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt trên tàu đảm bảo 100% qua hệ thống lọc và xử lý làm mềm. Do vậy, nước cung cấp trên tàu đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, an toàn hiện hành. Đồng thời hệ thống Heatpump cũng được lựa chọn sử dụng để gia nhiệt cho hệ thống nước nóng sử dụng trên tàu.

Vì thế nước nóng sinh hoạt và nước bể bơi nước ấm luôn được bảo đảm. Không những thế, hệ thống này còn tạo ra an toàn điện tuyệt đối cho du khách nhờ sử dụng gas lạnh để làm nóng nước, tiết kiệm 75% năng lượng điện tiêu thụ để sản xuất nước nóng so với phương pháp dùng điện truyền thống. Đặc biệt, hệ thống này còn có khả năng tối ưu hoàn toàn khi được bố trí tại buồng máy để hấp thụ nhiệt do các thiết bị khác tỏa ra và làm nóng nước. Nhờ vậy, buồng máy cũng có nhiệt độ tối ưu, giúp tăng tuổi thọ của các trang thiết bị cũng như môi trường làm việc cho thuyền viên.

Hệ thống điện được cung cấp từ biến áp cách ly – cách ly giữa điện cao áp và thấp áp – giảm sung sóng điện đối với các thiết bị sử dụng trên tàu, đảm bảo an toàn tối đa có người sử dụng và 100% đèn led giúp giảm tối đã lượng điện tiêu thụ. Đặc biệt, máy chính, máy phát điện được nhập khẩu chính hãng của hãng máy YANMAR (Nhật Bản). Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn về nồng độ phát thải NOX theo quy định của ANNEX VI, được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và đăng kiểm uy tín NK (Nhật Bản), đăng kiểm VR (Việt Nam) cấp giấy chứng nhận.

Du khách cũng có thể yên tâm hoàn toàn với hệ thống PCCC và cứu hộ cứu nạn trên tàu vì đã được kiểm duyệt, cấp phép bởi Cục PCCC về đảm bảo an toàn hệ thống cho du thuyền. Bên cạnh đó, chân vịt mũi tàu được lắp đặt thiết bị chân vịt mũi của hãng DTG (Hà Lan), được tổ chức đăng kiểm BV (Pháp) và đăng kiểm VR (Việt Nam) cấp giấy chứng nhận. Với đặc tính kỹ thuật vận hành bằng biến tần, chân vịt loại điều khiển biến bước được điều khiển từ xa tại buồng lái, đảm bảo khả năng điều động và quay trở được an toàn, linh hoạt khi hành trình trong các khu vực có nhiều tàu thuyền hoạt động.

Siêu du thuyền được đóng với công nghệ đáy đôi mạ kép (tàu 2 vỏ), đảm bảo an toàn tối đa trong các sự cố có nguy cơ chìm tàu. Essence Grand Halong Bay Cruise I là duy thuyền duy nhất tại Vịnh Hạ Long được trang bị 2 xuống cấp cứu với đầy đủ lương khô, đèn pin, pháo tín hiệu,.. đảm bảo khả năng cứu sinh cao nhất trong tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, du thuyền cũng được trang bị 12 phao bè tự thổi, được sử dụng khi xảy ra sự cố chìm tàu.

Bên cạnh các tiêu chuẩn về an toàn, kỹ thuật theo chuẩn quốc tế, du thuyền ESSENCE GRAND HALONG BAY CRUISE I còn mang dáng vẻ sang trọng, hiện đại của một siêu du thuyền hiện đại đến từ tương lai, với thiết kế có phần chiếm ưu thế hơn về độ thoáng, đẹp so các tàu quốc tế khác khởi hành từ Indonesia, Singapore... đến Việt Nam. Thiết kế này mang đến cho du khách một góc nhìn trọn vẹn để thưởng thức vẻ đẹp của kỳ quan Di sản Vịnh Hạ Long cũng như các vùng biển đẹp khác của Việt Nam.

Hơn nữa, Essence Grand Halong Bay Cruise I được trang bị hệ thống BMS (Building Management System) giúp quản lý một cách hiệu quả hơn, giảm số lượng nhân viên vận hành hệ thống; đồng thời sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và không gian làm lạnh, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ của hệ thống máy lạnh. Vì thế nó an toàn tuyệt đối, tiết kiệm điện hơn 30%, giảm tối đa phát thải khí hiệu ứng nhà kính so với hệ thống điều hòa sử dụng gas khi có sự cố cần sửa chữa.

Với bề dày kinh nghiệm vận hành tàu biển, cùng ưu thế vượt trội về an toàn kỹ thuật hàng hải, cũng như chất lượng dịch vụ đẳng cấp, trong tương lai gần, đội du thuyền Essence Grand Halong Bay Cruise mang sứ mệnh là đội siêu du thuyền tiên phong của Việt Nam, đủ tiêu chuẩn cung cấp những hải trình du lịch đặc biệt tới những vùng biển đảo của Tổ quốc như Côn Đảo, Trường Sa, và thực hiện một hoài bão xa hơn là mang du lịch biển của Việt Nam vươn ra thế giới.