Vệ tinh bảo mật lượng tử WISeSat 3.0 bảo vệ hạ tầng số toàn cầu

Văn Ký

Văn Ký

16:04 | 12/06/2025
Vệ tinh WISeSat tích hợp công nghệ bảo mật của WISeKey và Quantum RootKey từ SEALSQ, giúp bảo vệ dữ liệu trước các cuộc tấn công mạng truyền thống và lượng tử.
Mới đây, Công ty WISeKey, một công ty hàng đầu về an ninh mạng, blockchain và IoT, cung cấp phần cứng, phần mềm, công nghệ bán dẫn PKI và hậu lượng tử (post-quantum security)... vừa mới công bố kế hoạch phóng vệ tinh WISeSat 3.0 vào tuần thứ hai của tháng 6 năm 2025.

Giải pháp này tăng cường khả năng truyền thông an toàn từ không gian, hướng tới một hạ tầng số kháng lượng tử vững chắc, phục vụ các ứng dụng IoT, quốc phòng và các ngành thiết yếu trong kỷ nguyên hậu lượng tử.

WISeKey xác nhận kế hoạch phóng vệ tinh WISeSat 3.0 vào giữa tháng 6
3 chòm sao vệ tinh nano của WISeSat.space

WISeSat 3.0 là vệ tinh đầu tiên tích hợp Quantum RootKey của SEALSQ, một bước khởi đầu cho kỷ nguyên truyền thông không gian an toàn lượng tử, thiết lập mô hình vệ tinh từ không gian cho công nghệ phân phối khóa hậu lượng tử (Post-Quantum Key Distribution - QKD), nhằm bảo vệ hạ tầng dữ liệu toàn cầu trước các mối đe dọa lượng tử mới.

Nền tảng vệ tinh thế hệ mới sẽ hỗ trợ tạo và quản lý khóa mã hóa cả trên quỹ đạo và tại trung tâm điều hành. Nó đảm bảo khả năng mã hóa, xác thực và kiểm chứng phần mềm và dữ liệu bằng các thuật toán hậu lượng tử đã được chuẩn hóa bởi NIST, bao gồm CRYSTALS-Kyber và CRYSTALS-Dilithium

Trung tâm của WISeSat 3.0 là Quantum RootKey, một mô-đun phần cứng gốc tin cậy do SEALSQ phát triển, có khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng từ cả máy tính cổ điển lẫn lượng tử. Bằng cách cô lập các hoạt động mã hóa trong môi trường chống giả mạo trực tiếp trên vệ tinh, RootKey bảo vệ quá trình lưu trữ, khóa, ký và mã hóa, cho phép truyền thông an toàn đầu-cuối và cung cấp dịch vụ định danh số, kể cả khi đối mặt với sức mạnh tính toán của máy tính lượng tử trong tương lai.

Vệ tinh này sẽ cung cấp các khả năng chính sau:

  • Xác thực lệnh điều khiển để ngăn truy cập trái phép;
  • Mã hóa dữ liệu nhạy cảm như dữ liệu quan sát Trái Đất, thông tin quốc phòng, nghiên cứu khoa học;
  • Phân phối khóa hậu lượng tử cho các ngành hạ tầng quan trọng như năng lượng, giao thông và thành phố thông minh;
  • Cấp định danh số an toàn lượng tử từ không gian cho hàng tỷ thiết bị IoT, kể cả tại các vùng hẻo lánh hoặc không kết nối.

WISeSat đã tích hợp dần công nghệ của WISeKey, SEALSQ và Hedera vào hoạt động vệ tinh của mình, biến các vệ tinh thế hệ mới này trở thành chuẩn mực cho bảo mật hậu lượng tử từ không gian. Sự tích hợp tiên tiến này cũng hỗ trợ việc sử dụng các token số đáng tin cậy như SEALCOIN, mở ra những tiềm năng mới cho giao dịch không gian, mặt đất và các dịch vụ vệ tinh dựa trên token.

WISeSat.Space công ty thành viên của WISeKey đã xây dựng hạ tầng then chốt, bao gồm một ăng-ten vệ tinh tại La Línea, Tây Ban Nha và có kế hoạch lắp đặt thêm tại Thụy Sĩ. Những cơ sở này sẽ tăng cường giám sát và quản lý chòm vệ tinh đang phát triển, đảm bảo hiệu suất tối ưu và hoạt động an toàn. WISeSat.Space đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ triển khai và xây dựng một chòm vệ tinh lớn, tích hợp các khóa mã hóa của WISeKey và công nghệ bán dẫn hậu lượng tử (PQC) từ SEALSQ, nhằm đảm bảo khả năng truyền thông vững chắc, chống lại các mối đe dọa lượng tử từ không gian.

Khi điện toán lượng tử phát triển, rủi ro như đánh cắp khóa, giả mạo và nghe lén mạng vệ tinh sẽ ngày càng cấp bách. Kiến trúc Post-Quantum RootKey của SEALSQ cung cấp phòng thủ mạnh mẽ theo thời gian thực, bao gồm cách ly khóa an toàn, xác thực chữ ký và mã hóa chống lượng tử, đảm bảo mọi nỗ lực ngăn chạn và can thiệp vào quá trình trao đổi khóa lượng tử đều có thể phát hiện ngay lập tức.

Song song đó, nền tảng bảo mật lượng tử nhiều lớp của WISeSat được thiết kế để tận dụng các điều kiện độc nhất trong không gian như vi trọng lực, nhằm đạt được các đột phá khoa học không thể thực hiện trên trái đất. Điều này bao gồm:

  • Cảm biến lượng tử để định vị, dẫn đường và đo thời gian (PNT) không thể giả mạo;
  • Khám phá không gian sâu an toàn;
  • Sản xuất linh kiện lượng tử trong quỹ đạo ở môi trường tinh khiết, không bị nhiễu.

Những tiến triển của WISeSat 3.0 giữ vai trò then chốt trong việc tạo dựng hạ tầng số tự chủ, bền vững và bảo mật. Bối cảnh thế giới hiện tại chứng kiến sự gia tăng của căng thẳng địa chính trị cùng nguy cơ tấn công mạng. Dự án này đặt nền tảng cho thế hệ hệ thống vũ trụ mới, thế hệ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ lượng tử và có khả năng tự phục hồi trước mọi mối đe dọa từ không gian mạng.

WISeSat 3.0 định hình lại khái niệm tin cậy số toàn cầu ngay từ quỹ đạo vệ tinh. Sứ mệnh này thể hiện quyết tâm của các quốc gia đồng minh trong việc bảo vệ chủ quyền không gian và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số an toàn

WISeSat 3.0 WISeKey Vệ tinh WISeSat WISeKey và Quantum RootKey nền tảng vệ tinh thế hệ mới

